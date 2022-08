El Festival Cero regresa a su espacio natural: el anexo de la plaza de la Música. Lo hace dos años después de que la pandemia provocara su traslado para celebrar una sexta edición que reunirá, del 14 al 16 de octubre, a reconocidas bandas del indie-rock nacional y local. En esta ocasión, además, se subirá al escenario uno de los referentes de rap patrio, Kase.O, quien llegará a la capital con la gira del décimo aniversario del disco «Jazz Magnetism» con el que debutó como solista. León Benavente, Rufus T. Firefly, Hinds y Cupido completan el cartel en el que el acento canario lo pondrán Belice, Irene Drive y Sound of Aqua. Dos días de música en directo que culminarán con la ineludible cita familiar del domingo en la que sonará la Billy Boom Band.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, y los productores Alberto Hernández, de Jeito y Ardiel Zaya, de Algato Producciones, han sido los encargados de revelar esta mañana el nombre de los protagonistas de la que será una de las ediciones más especiales del Festival Cero. Y es que el evento vuelve a la normalidad previa a la irrupción del Covid-19, sin restricciones de distancias y aforos.

Un esperado retorno a los orígenes que llega tras dos años de espera en los que, lejos de paralizar su actividad, el Cero se adaptó a la situación sanitaria con el firme objetivo de seguir apoyando el sector. Para ello, en 2020 se ‘mudó’ a Miller donde celebró un encuentro “Pista CERO” con una rica propuesta musical íntegramente canaria. La sala cultural de Santa Catalina fue también sede de la quinta y última edición del Festival que, aunque más tarde y con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, pudo celebrarse como tal.

Viernes 14

Este año, el recinto de El Rincón vuelve a abrir sus puertas para acoger tres jornadas conciertos que arrancarán a las 20.30 horas del viernes 14 de octubre con Belice. Con claras influencias Synth-pop e Indie-Rock marcadas por grupos como Foals o Tame Impala, la banda nacida en Las Palmas de Gran Canaria publicó el año pasado su primer trabajo de estudio, «Historias de planetas», que le ha llevado a una amplia gira de conciertos por las Islas. Su potente directo, con una cuidada y envolvente puesta en escena, ha logrado dejar a su paso un sello propio y personal que también estará presente en su segundo EP que verá la luz en 2023.

El pop clásico, bonito y elegante de Irene Drive también sonará en la primera noche del CERO a partir de las 21.30 horas. El dúo canario-venezolano que debutó con Big Bang y que acaba de lanzar Solo quedamos tú y yo feat. Morodo, compartirá con el público el universo sonoro que ha creado de la mano del conocido productor Tato Latorre, quien ha trabajado con grupos como Maldita Nerea, Efecto Pasillo o Despistados, entre otros.

Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, cogerá el relevo de los grupos canarios, a partir de las 22.45 horas, para presentar su sexto y nuevo disco, «El largo mañana» (Lago Naranja Records, 2021), que ya ha sonado en salas y festivales de todo el país antes de su lanzamiento. Fieles a su estilo, los madrileños inundarán el escenario con la energía que les caracteriza y el sonido profundamente sofisticado que huye de lo evidente y construye en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva.

El broche de oro de la noche lo pondrá a las 00.30 horas Kase.O, nombre artístico de Javier Ibarra Ramos. El rapero, productor y compositor saltó a la fama con Violadores del Verso, grupo al que perteneció junto a SHO-HAI y Lírico, además del DJ R de Rumba. Actualmente, está considerado uno de los mejores cantantes españoles del género y acuña numerosos reconocimientos y nominaciones como la que obtuvo en 2017 al Premio Grammy Latino y al MTV Europe Music Award por su trabajo «El Círculo», que le valdría el Disco de Oro. Asimismo, su trayectoria le ha llevado a convertirse en un icono y referente del rap que recalará en el CERO con la gira del décimo aniversario del álbum «Kase.O Jazz Magnetism». Una fusión de hip hop y jazz con la que debutó como solista.

Sábado 15

Sound of Aqua se subirá al escenario el sábado 15, a las 20.30 horas, para darlo todo, como siempre, en su directo. Lo hará, por fin, este 2022, después de que su concierto tuviese que ser cancelado el año pasado. El Festival salda así una deuda pendiente con el grupo que Pau Coelho decidió fundar en 2018 como cantante, compositora y guitarrista, junto a Javier Ramírez (guitarra), Pablo Cabrera (batería) y Kira Medina (bajo). Desde entonces, el grupo indie, que ya estuvo en 2019 en WOMAD, cuenta con numerosos temas que podrán escucharse próximamente en el anexo de la plaza de la Música.

A las 21.30 horas llegará el turno de Hinds. Tras consolidarse como una de las bandas de guitarras más reconocibles del panorama global, el cuarteto madrileño integrado por Carlotta Cosials, Ana Perrote, Ade Martín y Amber Grimbergen regresa con The Prettiest Curse (Lucky Number, 2020). Un álbum con el que, al igual que en sus trabajos previos (Leave Me Alone, de 2016; y Don’t Run», de 2018), las artistas demuestran su capacidad innata para generar melodías de una frescura y una inmediatez inéditas en el circuito internacional del pop de guitarras.

Cupido pisará las tablas del Cero a partir de las 22.45 horas. La banda está formada por el barcelonés Pimp Flaco y los canarios Luichi Boy, Toni D, Al y Dannel, anteriormente conocidos como Solo Astra (nombre con el que en 2017 pasaron por el Festival). Ahora, el grupo de electropop e indiepop que ha colaborado con la cantante Lola Índigo y el productor Alizzz en el remix de su tema Autoestima, vuelve al ruedo, tras una larga temporada de descanso, con un repertorio que incluye nuevos temas como Santa, el último sencillo que dieron a conocer el pasado Día de San Valentín.

El colofón de la noche llegará con la actuación de León Benavente. Pasada la medianoche, a las 00.30 horas, el grupo que forman Abraham Boba (voz y teclados), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores) Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería) hará vibrar a los presentes con su último trabajo, ERA. Un álbum en el que se habla del final de las cosas y los nuevos comienzos y en el que la música electrónica cobra mayor protagonismo que en los discos anteriores, a pesar de lo cual se mantiene intacta la personalidad de la banda nacida en 2012.

Domingo 16

Como viene siendo desde hace años, CERO dedicará el domingo 16 a la jornada familiar. De este modo, de 11:30 a 12:30 horas, los más pequeños y pequeñas de la casa podrán disfrutar de talleres y actividades a las que seguirá el concierto de la Billy Boom Band, cuyo repertorio demuestra que el rock también es para niños y niñas. El proyecto está formado por Marcos Casal Cao, líder y vocalista de La sonrisa de Julia, Raúl Delgado, el batería, y Julia Fernández Valdor, autora y editora de libros de texto. Juntos promueven un nuevo modelo que acerca a los más pequeños temas anteriormente reservados para adultos.

Entradas

El abono para el festival (con pase para los ocho conciertos del viernes 14 y del sábado 15) tiene un precio único de 20 euros y la entrada diaria, de 15 euros. En ambos casos, estarán disponibles la próxima semana en festivalcero.com y entrees.es. El acceso a las actividades programadas para la jornada familiar será gratuito. El Festival es una producción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, dirigida por las productoras artísticas Jeito Canarias y Algato Producciones.