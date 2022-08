Enemigas en la pantalla y grandes amigas en la realidad. En plena lluvia de despedidas a la eterna Sandy de Grease, Olivia Newton-John, ha destacado un mensaje de una de las figuras claves de la película: Rizzo.

La actriz que dio vida a la enemiga de la protagonista, Stockard Channing, ha hablado con la revista People sobre la protagonista del musical, y se despide de la actriz y cantante angloaustraliana con gran tristeza.

"No sé si he conocido a un ser humano más encantador", ha afirmado Channing. "Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene a la mente cuando pienso en ella. La echaré muchísimo de menos".

Adiós, Sandy

Aunque la trayectoria de Olivia estuvo muy vinculada al mundo de la música, es este papel en Grease su trabajo más conocido. Channing también consiguió ganarse al público con su interpretación de Rizzo, otro de los personajes favoritos de la cinta.

Olivia se ha ido a los 73 años, y Channing, ahora de 78, no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras a su compañera de profesión. Se conocieron en el plató de Grease durante el rodaje del filme en 1978, y desde entonces entablaron una gran amistad que ha durado décadas. Juntas formaban parte de las famosas Pink Ladies, el grupo de chicas populares del instituto Rydell que lucían sus icónicas chaquetas rosas a juego.

Otra de las Pink Ladies, Dinah Manoff, que interpretaba a Marty también ha hablado sobre Olivia: “Fue una de las almas más amables y generosas que jamás haya honrado la tierra, y yo fui una Pink Lady afortunada por haber pasado tiempo con ella durante el rodaje de ‘Grease’. Ella trajo luz y risas donde quiera que fuera. Mis más profundas condolencias a su familia y amigos durante el tiempo de gran pérdida”.

Como ella, John Travolta, su coprotagonista en el musical dirigido por Randall Kleiser, así como Hugh Jackman, Antonio Banderas, Mariah Carey o Nicole Kidman han sido otros de los famosos que han dedicado unas palabras a la artista.