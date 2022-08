Keke Palmer: el magnetismo de la protagonista de '¡Nop!' ya no tiene freno

La primera escena que la actriz Keke Palmer protagoniza en '¡Nop!', la película de terror que promete triunfar en la taquilla española como acaba de hacerlo en la estadounidense, es absolutamente memorable. La joven a la que encarna, una adiestradora de caballos, irrumpe en pantalla para explicar un protocolo de seguridad a un equipo de rodaje de Hollywood y, en medio de su presentación, empieza a venderse a sí misma a sus interlocutores: para interpretar un papel, o como especialista en las escenas peligrosas o, incluso, para preparar sándwiches; lo que sea. Y mientras pronuncia el monólogo, Palmer exuda el tipo de apabullante magnetismo que los espectadores nos hemos acostumbrado a esperar únicamente de las grandes estrellas.

Ella no ha alcanzado el estrellato todavía –en España, de hecho es una completa desconocida–, pero lleva 20 de sus 28 años cobrando cada vez mayor protagonismo en la industria estadounidense del entretenimiento, y entretanto haciendo historia de varias maneras: fue la primera mujer negra en protagonizar su propia teleserie para el todopoderoso canal infantil Nickelodeon, 'True Jackson, VP' (2008-2011) y la primera mujer negra que dio vida a Cenicienta en el musical homónimo de Broadway; y el estreno de 'Just Keke' en 2014 la convirtió en la presentadora más joven de un talk show en la historia de la televisión de su país. En ese tiempo, además, ha ganado un Emmy –por la teleserie 'Turn Up With the Taylors'–, ha demostrado sus dotes como cantante en un disco de R&B –'So Uncool' (2007)–, ha publicado un libro de autoayuda en el que relata batallas contra la depresión y la ansiedad –'I Don’t Belong to You: Quiet the Noise and Find Your Voice', publicado en 2017– y, dicen los que saben de esas cosas, ha convertido varias de sus apariciones públicas en fenómenos virales.

En el currículo de Palmer, por otra parte, hasta ahora no había papeles principales en 'blockbusters' o teleseries de éxito o colaboraciones con cineastas de prestigio. Sus respectivas intervenciones en 'Estafadoras de Wall Street' (2019) y las teleseries Insecure y Scream Queens fueron definitivamente secundarias, y a las comedias animadas 'Big Mouth' y 'Recursos humanos' solo aportó su voz; y el rodaje de la que iba a ser su próxima ficción televisiva, 'Being Mortal', quedó en suspenso a causa del comportamiento inapropiado de su compañero de reparto Bill Murray. En consecuencia, incluso para quienes han podido seguirle la pista resulta difícil apreciarla como actriz. En ese sentido, sin embargo, nada volverá a ser igual gracias a '¡Nop!'.