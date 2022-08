Diversión, música y ‘perreo’ al ritmo de Justin Quiles y Lennis Rodríguez

Maspalomas se rindió ayer al nuevo concepto de entretenimiento, en el que música y ocio se dan la mano, con la celebración del VIVA Reggeaton Maspalomas, un festival que reunió a lo largo de doce horas a cerca de 4.000 incondicionales que vibraron con los éxitos de Justin Quiles, Lennis Rodríguez y Juseph.

Organizado por El Mono Producciones, desde las once de la mañana ya había cola a las puertas del campo número uno de la ciudad deportiva de Maspalomas, una instalación que presentaba una cara bien distinta a la habitual con una decena de instalaciones de juegos inflables donde menores y mayores disfrutaron a lo largo de la tarde-noche.

Todo comenzó con los ritmos del dj Steven Hack, que no defraudó como el encargado de prender la llama musical con la cual arrancó el festival. A partir de las cinco y media fue dj Estro quien animó una fiesta que ya apuntaba maneras, con el recinto abarrotado de un público que, de forma ordenada, bebió y comió bajo ese espectacular cielo de agosto que solo te ofrece con seguridad el destino Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Luego le tocó el turno a dj Dream, cuya sesión sirvió de preludio para el primer plato fuerte de la noche, el colombiano afincado en Gran Canaria Juseph quien, con sus temas y su empática relación con el público, subió la temperatura a un aforo en el que las chicas superaban claramente al número de público masculino del VIVA Reggeaton Maspalomas.

A ellas, con respeto y alguna dosis de picardía, el artista les dedicó numerosos piropos insistiendo sobre todo en el más que evidente «empoderamiento» de las asistentes, que coreaban sus canciones. «¿Tenemos ganas de más perreo?», preguntaba el cantante antes de recibir un estruendoso «sííí» por parte de las y los asistentes. Porque el perreo, y ayer eso quedó muy claro en el VIVA Reggeaton Maspalomas, no entiende de géneros. Solo de ritmo y diversión. Juseph no dejó de interpretar, entre otros, el megahit de Cayó la noche que, para sorpresa del público, contó en el escenario con La Pantera e Isaac (BDP Music), dos de los intérpretes, junto a Juseph, de este éxito global.

Tomó el relevo «a ese negro que tiene mi respeto» la diva dominicano-española Lennis Rodriguez, que así se refiere con cariño al cantante. La intérprete de Déjame el viernes, Diablita Remix o Te Sale fue aclamada por las y los asistentes cuando durante su actuación chilló «que ninguno se olvide cuando me ve sobre el escenario, con este culito y este tanguita, que antes de que tú me lo digas yo ya me he visto en el espejo; y que antes que por ti, me lo he puesto por mí». Con un look de inspiración étnica, Lennis jaleó al entregado público que respondió con pasión a esta diosa latina de la canción.

Doscientos jóvenes empleados

Cerca de 200 personas trabajaron durante toda la jornada de ayer en este festival que organiza El Mono Producciones y contó con la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Cabildo de Gran Canaria, La isla de tu vida; Promotur; Arehucas; Pernod Ricard; Red Bull; Coca Cola; Playland Canaria e Iqos.

El personal, según transcurría una jornada de lo más tranquila con el público bailando, divirtiéndose en las animaciones hinchables o comiendo en los food trucks, no podía estar más satisfecho con el comportamiento de los asistentes, miles de jóvenes que poco después de las diez de la noche vibraron con el plato fuerte de la velada: el adorado Justin Quiles.

No defraudó este artista de fama global que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y, también, millones de descargas y visualizaciones en plataformas como Spotify o YouTube. Enamorado confeso del público canario, cada tema de Quiles fue coreado hasta la extenuasión por las y los asistentes, una multitud que anoche ya sólo pensaba en qué artistas actuarán en la próxima edición del VIVA Reggeaton Maspalomas «porque», confesaban las y los asistentes, «no me la pienso perder».