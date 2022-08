‘Bel Canto’ desde Moya

Consciente de que la voz «es un instrumento que hay que trabajar siempre, sin descanso», Aridane Betancor es uno de los cantantes seleccionados para la formación que se va a impartir dentro del ciclo Secretos líricos, que se inicia el próximo lunes, 22 de septiembre, en el Hotel Santa Catalina.

Este profesional, al que sólo le queda un año para licenciarse en la Escuela Superior de Canto de Madrid, es uno de los 15 elegidos por Isabel Costes, la directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico y responsable de este evento para completar su carrera artística.

Betancor, oriundo del pueblo del norte de Gran Canaria, Moya, espera confiado sacar el máximo rendimiento a este curso, «porque tenemos un programa realmente duro, incluso, con el estreno de una microzarzuela, lo que significa, no solo cantar, sino aprenderte el texto de la obra».

El perfil artístico de Betancor es versátil ya que, además, es belenista. «Me encanta, me relaja y llevo muchos años montando belenes en mi casa y abriendo las puertas para que todo el mundo pueda entrar y verlos», revela.

Después de décadas de compaginar el canto y un trabajo remunerado, que le permitiese vivir, estudió Administración y Finanzas y durante mucho tiempo ejerció como contable de empresas de la construcción. Pero Aridane Betancor tiene claro que su vida es la música, pero no quiere hacer planes profesionales hasta que no acabe su formación superior en Madrid.

«Aspiro a que me admitan en el máster que hace la Escuela después de terminar la carrera. Ser solista es una gran responsabilidad porque eres el único que se tiene que oír en el escenario y tienes que vencer muchos miedos».

Hasta ahora, su mayor refugio ha sido el Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, «porque ahí estás con otros muchos más compañeros que te arropan a la hora de actuar y siempre es una forma más cómoda de estar en el escenario».

«Creo que la semana que vienes», explica, «al poder estar con verdaderos profesionales del canto me van a enseñar muchos trucos, muchas formas de gestionar los problemas que te pueden surgir en el escenario». «Y eso es casi más necesario que entrenar cada día la voz como el instrumento que es, que se va modulando y adaptando al desarrollo de tu físico, por lo que es una enorme responsabilidad cuidarla», añade.

Betancor llamó muy joven la atención por sus cualidades vocales y fue seleccionado para cantar con el coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Su maestro de canto en esta institución fue Luis García y, junto al coro y la orquesta, participó en muchos conciertos sinfónicos y en numerosas funciones de zarzuela.

«Esa formación fue indispensable para mi carrera, aunque tengo que reconocer que no tenía ni un minuto libre, muchos menos cuando lo hice compatible con los estudios en el Conservatorio de Música de Gran Canaria», señala el cantante.

En 2020 tomó la decisión más importante en su carrera y se trasladó a Madrid, donde inició sus estudios superiores de canto en la Escuela Superior de Canto, bajo la dirección de profesores como Elías Romero y Judith Pezoa.

«Mis últimas actuaciones más destacadas han sido dentro de la zarzuela, poniendo en escena la Verbena de la Paloma», cuenta Aridane.

Entre sus compañeros de curso al abrigo de la iniciativa que se va a llevar a cabo en el Hotel Santa Catalina esta próxima semana de agosto, este cantante tendrá mujeres mayoritariamente como compañeras de curso, «de los 15, creo que sólo tres somos hombres y el resto son mujeres».

No sabe exactamente por qué, pero Aridane Betancor cree «ellas parecen tener menos temores a presentarse ante el público y vivir profesionalmente del canto, cosa que creo que ocurre menos entre los varones. Me imagino que tiene mucho que ver con la tradición, la verdad es que me cuesta saber la razón».

Futuro incierto

No quiere hablar mucho de futuro. En sus palabras, «no lo tengo nada definido, todo me parece posible y no descarto nada. Se que el canto para mí es una vocación, que quiero seguir formándome para llegar al máximo nivel de perfección y que nunca me cansaré de cantar. Cómo, cuándo y donde son palabras mayores».

Pero el cantante grancanario destaca la alta exigencia del trabajo realizado hasta este momento «porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero para cantar ópera, nosotros, en la Escuela, de 15 asignaturas, cuatro son los idiomas en los que están escritas las obras más importantes», explica. «Es decir, estudiamos italiano, alemán o francés. Este año, incluso, hemos tenido que aprender ruso. Para cantar ópera tienes que saber mucho del idioma si quieres defender bien los papeles solistas que te tocan», concluye.

Ese papel del protagonista, del solista, es una de las tareas más desafiantes en el escenario, «porque se necesita mucha energía y mucho apoyo de todos aquellos artistas que han sido auténticos ejemplos del canto», subraya. Sin embargo, no por eso desdeña otros estilos, «porque a mí me gusta cantar todos los estilos, no rechazo nada y por eso no descarto nada en mi futuro más inmediato, no rechazo ninguna invitación y, por supuesto, me gustaría vivir de este trabajo».