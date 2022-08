Katzarava: «A través de la voz se puede leer cómo es una persona»

La renombrada soprano mexicana María Katzarava actuará por vez primera en Canarias en el concierto Músicas del Atlántico, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de agosto en el jardín Atrio del Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria.

Katzarava, de 38 años, que ya se ha subido a los escenarios de la Scala de Milán, Grand Théâtre de Ginebra, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Royal Opera House y el Covent Garden de Londres o la Arena de Verona, es una de las cantantes más solicitadas del panorama operístico internacional, en el que a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria artística ha personificado más de 30 roles desde su primer papel como solista en La serva padrona, de Pergolesi, cuando aún no contaba los 20 años de edad.

En el citado concierto compartirá escenario con el reconocido tenor venezolano Aquiles Machado y el barítono canario Augusto Brito, que estarán acompañados de un combinado de jóvenes músicos de la Orquesta del Sodre de Uruguay y de la Sinfónica Juvenil del Atlántico, dirigidas al alimón por los maestros Ariel Britos e Isabel Costes. Las entradas para este concierto ya se encuentran disponibles en la página de venta online www.entrees.es al precio de 30 euros.

Nacida en el seno de una familia vinculada a la música (su padre, fallecido este mismo año, fue violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México) y descendiente del barítono italiano Mattia Battistini, así como del famoso cantante mexicano Jorge Negrete, la soprano señala que quedó cautivada por la ópera cuando con 12 años asistió a su primera ópera, La bohème.

«Provengo de una familia de profesión musical desde hace cinco generaciones, por lo cual me heredaron la música por naturaleza, comenzando mis estudios serios de violín a la edad de tres años. Durante 15 años, el violín fue mi carrera hasta que descubrí el canto».

La diva, que debe su lanzamiento internacional a Plácido Domingo, quien después de ganar el prestigioso certamen de Operalia en 2008 la invitó a cantar con él en varios conciertos, está involucrada en diversas causas sociales, como apoyar el drama de los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos en México, a mujeres víctimas de violencia machista l y las derivadas del mundo del narcotráfico, o el apoyo a la formación de los jóvenes cantantes sin recursos de Latinoamérica a través de la fundación que lleva su nombre.

La Katzarava es una artista nada convencional a la que le gusta pilotar pequeños aviones y disfrutar de la velocidad, magnitud física que además de expresar la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección, le ha permitido «perder el miedo a la altura, al escenario, a la voz, al público», expresa la artista.

«El debut con Romeo y Julieta de Gounod, cantando al lado de grandes voces como Rolando Villazón y Anna Netrebko, fue consecuencia directa de mi paso por Operalia. Sin el concurso no habría llegado tan rápido al Covent Garden o la Scala de Milán. El concurso fue sin duda un antes y un después para mí».

La soprano compartirá escenario en el concierto Músicas del Atlántico con otro tenor latinoamericano, el venezolano Aquiles Machado. «Creo que las voces latinas en general tienden a tener un timbre muy especial, quizás debido a nuestras raíces folclóricas, como el mariachi, que se canta con voz natural; y justamente el falsete que se emplea en ópera es el que también usan quienes cantan música folclórica mexicana. Y también influyen por supuesto la pasión y la sangre caliente que tenemos los latinos en general», expone la artista. «Latinoamérica es un nicho de voces maravillosas y en general hay muchísimo talento en las diferentes artes escénicas, pero existe el gran problema de la falta de recursos, políticas institucionales de apoyo y promoción de sus industrias culturales».

Verdiana

Catalogada como una de las sopranos verdianas de su tiempo, comenta que «el hecho de haber cambiado al repertorio lírico spinto y al dramático gradualmente me abre un mundo de posibilidades y de teatros. Por mi juventud tuve que esperar más de 10 años cantando repertorio lírico ligero, pero no terminaba de sentirme libre interpretando roles como Gilda de la ópera Rigoletto o Lucia di Lammermoor de Donizetti a pesar de que tenía, y sigo teniendo, los sobreagudos», avanza la artista que ha sido dirigida por grandes como Zubin Mehta, Graham Vick, Stefano Ranzani y Alberto Veronesi, entre otros.

Como cantante de ópera que ha interpretado a las principales protagonistas de diversas historias, muchas de ellas, trágicas, María Katzarova destaca una serie de óperas que podrían considerarse feministas, «por ejemplo, Juana sin Cielo, que escribió Alberto García Demestres, entre otras que empoderan a la mujer, como Juana de Arco y Stiffelio, ambas de Verdi», sostiene.

Para Katzarava, «una obra compleja de ópera solo la llega a entender el gran público si antes la comprendió el cantante. Si yo no entiendo ni se expresar lo que canto, es difícil que pueda llevarlo a los corazones de los espectadores. O me entrego o no me entrego. Si sobre un escenario no doy el 100%, dudo de ser capaz de hacerlo en mi vida. No soy honesta ni con el público ni conmigo misma».

«El canto es parte de mi vida y la voz es un instrumento que juega con las emociones. A través de la voz se puede leer cómo es una persona. Abrimos otros canales de percepción a la vida a través de los que sentimos a los demás», concluye la soprano mexicana.