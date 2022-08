Un clásico de 2450 años se reinventa para denunciar la violencia vicaria

No es nueva esa reflexión de que la realidad supera la ficción. Pero quizá sí resulta novedoso comprobar que un texto ficticio, escrito hace más de 2450 años, sea tan actual como el del mito de Medea, protagonista de la obra de Eurípides revisitada por Séneca que el próximo 10 de septiembre y bautizada como Medea XXI se estrena en el teatro Víctor Jara de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) con la dramaturga Rebeca Ledesma a cargo de la dirección, un importante número de intérpretes canarios en el elenco y como principal objetivo hacer reflexionar a la sociedad sobre la dramática vigencia de la denominada violencia vicaria, antes descrita como Síndrome de Medea precisamente por emular la conducta del principal personaje de este relato que, para infligir el mayor dolor posible a su pareja, decide asesinar a sus hijos.

«La idea para llevar a cabo este proyecto me surge hace ya años, al estar trabajando otros textos de teatro griego y reflexionar precisamente sobre la Medea escrita por Eurípides y la actualidad de este mito, tan vinculado con la violencia vicaria», recuerda Rebeca Ledesma, actriz, directora escénica y audiovisual, coach actoral y directora de casting que en Medea XXI está a cargo de la dirección.

Sensible ante los criminales actos cometidos por personajes como, entre otros, José Bretón, Ledesma explica que le nace «el impulso y la necesidad de querer rescatar parte de la historia del mito de Medea para denunciar la desprotección en la situación actual que tienen los niños ante la violencia de sus padres, inspirada por el trabajo de interpretación e investigación llevado a cabo con un equipo de actores profesionales. De todo ello», dice, «surgió la propuesta de levantar este proyecto» que en menos de veinte días verá la luz en Gran Canaria.

Con la intención de alejarla de una historia de ficción y de una figura medio idealizada, «queremos acercar a Medea a las personas reales y a todos los progenitores que, sean hombres o mujeres, para dañar a sus exparejas deciden asesinar cruelmente a sus propios hijos de manera inasumible por ningún corazón o mente sana», añade la dramaturga. «Nuestra propuesta quiere denunciar a todos y todas esas terribles Medeas de nuestros días, y defender que nuestra sociedad no puede permitir que los niños estén desprotegidos ante la ira de sus padres».

Cinco ‘Medeas’ para una producción canaria

Fireworks Producciones, la productora de la actriz y empresaria Yanely Hernández, financia el montaje Medea XXI donde la intérprete también forma parte de un elenco que completan Maykol Hernández en el rol de Creonte; Nacho Peña como Jasón y Saulo Trujillo en el papel de Corifeo.

Esta propuesta del clásico de Eurípides y Séneca innova también incluyendo a cinco intérpretes para dar vida al personaje de Medea, y uno de ellos es un hombre: el actor Javier Bolea.

«Doy vida a un personaje femenino que en un momento de crisis personal, de abandono por parte de la persona querida y de dolor máximo decide sacar toda la rabia que esa situación de frustración le provoca con el único objetivo de hacerle el mayor de los daños a su pareja», explica Bolea sobre su participación en Medea XXI. «Realizada la venganza, esta no es suficiente y queriendo causarle el mayor daño posible decide utilizar a los hijos, asesinándoles para causar el mayor daño al otro progenitor haciendo que éste muera en vida», añade.

«Mi trabajo como actor trata de dar forma expresiva a ese momento, a ese personaje, a ese dolor, a ese odio y a esa disociación que se produce cuando uno de los progenitores asesina sus propios hijos con el único fin de causar dolor», dice este intérprete que comparte su rol principal de Medea con las actrices Yanely Hernández, Eva M. Cavadas, Genny Díaz y Sofía Rubro.

«Cualquier montaje teatral es siempre un reto; eso es así seas actor, director, productor...», cuenta por su parte el actor Maykol Hernández, Creonte en esta producción. «Pero es cierto», prosigue, «que enfrentarte a un texto como éste, a una tragedia clásica entendiendo que los personajes son llevados al extremo de sus pasiones y se sus miedos, al menos como actor es un reto con mayúsculas. Y si a eso, al sino, le sumamos la implicación que nos requiere Rebeca Ledesma por su forma de trabajar desde la verdad absoluta, a pesar de las licencias propias de la convención, el reto se vuelve supremo», asegura Hernández.

«Ese compromiso extra, ese reto, es el que me atrapa de este proyecto, además de que me apetecía mucho involucrarme en un proceso tan minucioso, tan desde dentro; un proceso en el que te tienes que embarrar hasta cubrirte el cuello. El resultado», reconoce, «ya lo valorará el público, pero en cuanto al proceso éste es un montaje de los que te ponen al límite como intérprete», concluye el actor sobre un espectáculo que promete no dejar a nadie impávido.