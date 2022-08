Las intermitencias de la muerte

Se cumplen cien años del nacimiento del nobel portugués y, entre las fanfarrias conmemorativas, hemos observado que pocos o casi nadie mencionan la, para mí, una de las más incisivas y corrosivas obras de Saramago. Cierto es que se vuelve hablar del Ensayo sobre la ceguera, vinculándolo con la pandemia, del Ensayo sobre la lucidez y el pasado rechazo al sistema, del Evangelio según Jesucristo… Pero de esta novela de 2005 parece olvidada.

Pretendemos rescatarla según el criterio ya expresado que releer cumple siempre un doble objetivo, sirve de homenaje a un autor, y nos descubre matices, expresiones o momentos que se no habíamos encontrado en la primera lectura. Sobre lo del homenaje recordemos que el mismo Saramago decía que vivimos mientras somos recordados, incluso después de muertos. Volver a leer a Saramago es mantenerlo vivo entre nosotros, al autor que llegó a ser una especie de conciencia ética en las postrimerías del pasado siglo e inicios de este, y al que siempre es necesario volver.

Esta es una fábula en la línea de otros grandes fabulistas contemporáneos como Monterroso o el hoy ignorado injustamente Juan Benet. Para combatir el olvido injusto de Benet es recomendable acudir a su obra Trece fabulas y media, una de las cuales se refiere a la muerte. No importa si el origen está en las Mil y una noches o en algún ensayo o cuento de Borges. Benet recupera la anécdota con el estilo eminentemente literario que le caracteriza y cuenta como un hombre, habiendo oído en el mercado a la muerte decir que iba a pasar por su domicilio, huye a la ciudad vecina para que la parca no lo encuentre. Cuando la muerte llega a la casa en cuestión, informa a quien le abre la puerta para que avise al hombre que no vaya a la ciudad vecina, pues allí tiene, acordada por el destino, cita con ella.

Más allá de la cuestión de que nadie escapa a su destino, que la muerte siempre nos alcanza, etc. lo que nos interesa es esa humanización de la muerte que realiza Benet, dotándola de cuerpo y voz humanos, a ese intangible ente que es la muerte, de la que solo somos conscientes cuando nos roza en la figura de un conocido. Pues la muerte de los otros, los que no nos son cercanos, la de las noticias, si bien nos horroriza, no deja de ser la muerte de otros, lejanos, mientras que cuando alguien de los nuestros muere, siempre sentimos que también nosotros morimos un poco, aun cuando dejemos escapar un suspiro de alivio e inconsciente y brevemente nos alegremos de que no seamos nosotros los tocados por el destino.

De la muerte habla irónico Saramago, sin mayúsculas, poniéndola a ras del suelo, pues la muerte nos iguala a todos. No valen con ella ni títulos ni méritos. Sea uno cardenal, presidente, rey o campesino, todos son iguales ante la parca y todos merecen el mismo tratamiento. No hay privilegios en la muerte, a todos mide por el mismo rasero y así ningún nombre profesión destaca en la prosa del portugués… todos escritos con minúscula para recalcar que a la gran igualadora le da lo mismo quién seas o, peor, quién crees que eres. Lo que sí le interesa al autor es desgranar, razonar, sobre el papel de la muerte entre nosotros.

No tanto como el mito de Tanatos sino sobre el papel cotidiano, como de andar por casa, que juega la muerte en nuestra sociedad. Papel relevante pero escondido, escamoteado, pues su revelación no conviene para la estabilidad del mundo. Así, se describe como todas las religiones necesitan de la muerte, no por las que se han causado en su nombre, sino porque la muerte está en la raíz de casi todas las creencias.

La promesa de la vida eterna y paradisiaca que nos prometen las religiones se desvanece cuando la muerte deja de operar, cuando ya no es una amenaza ni una certeza. Sin la muerte, ni el infierno ni el paraíso tienen razón de existir. Si no morimos no iremos a ninguno de esos lugares, y por tanto la tarea de los sacerdotes, convencernos de nuestra supeditación a las normas que nos permitan alcanzar el cielo, ya no tiene razón de ser. Seamos católicos, musulmanes, protestantes, etc. nuestros actos están siempre marcados por la omnipresente muerte. Incluso los que creen en la reencarnación, sin la muerte no son nada. Si no mueres no te reencarnas.

Sin la muerte no hay herencia ni legado ni sucesión a la corona. Sin la muerte se atascan los hospitales y las residencias de ancianos. Pues una cosa es no morir y otra no envejecer. No basta con suprimir la muerte. El reloj biológico continua, envejece la gente y no hay lugar para ellos, los inútiles, demasiado viejos y débiles para trabajar, ni en las residencias ni en los hospitales. Sin la muerte es preciso que el gobierno rescate a las funerarias, como en 2008 se rescatará a los bancos, sin ella la pirámide poblacional entra en crisis y serán más los pensionistas que los cotizantes, poniendo en peligro la cuenta de las pensiones. La sociedad se basa en el principio de la rotación, como si de los anaqueles de un hipermercado cualquiera se tratase. Si nadie muere no quedan vacías camas para acoger a los nuevos ancianos, si nadie muere no hay negocio en las residencias, las aseguradoras, etc. El capitalismo a fagocitado la muerte, la ha digerido y convertido en uno más de sus negocios. Todo puede quebrarse si la guadaña deja de caer y por ello el estado recurre a la economía negra para librarse de los no vivos que a la vez son no muertos.

Y la historia empieza con una frase tan demoledora como la de… «cuando despertó, el dinosaurio seguía allí». Saramago comienza su novela con: «Al día siguiente no murió nadie». Esa frase que parece dar esperanzas es en realidad el comienzo del caos, la crisis. Como frase es simple, cualquiera diría que es hasta vulgar. Pero su contenido anuncia un mañana estremecedor.