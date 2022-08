Jennifer Batten, guitarrista original de Michael Jackson, será la invitada especial en los dos shows de This is Michael en el marco del Festival Mar Abierto en el Gran Canaria Arena, el próximo viernes 2 de septiembre, y en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, el sábado 3 de septiembre. La presencia de la música que acompañó al rey del pop durante 10 años en innumerables conciertos y giras por todo el mundo sólo se podrá ver en el concierto de Madrid y en Canarias. Este hecho y la presencia de Lenny Jay, artista elegido por la familia de Michael Jackson para un musical que triunfó con más de 400.000 entradas vendidas, confirman que el espectáculo que llega a Canarias es muy completo y con la máxima calidad y talento, incluyendo un cuerpo de baile que tambien aporta ese sello inconfundible del rey del pop sobre los escenarios. Una puesta es escena espectacular, muy cuidada y que pretende sumergir al espectador en los directos que ofrecía el rey del pop.

Las entradas para los dos conciertos van a muy buen ritmo y se espera a más de 8.000 personas en los dos conciertos de Gran Canaria y Tenerife, siendo la primera vez que Lenny Jay y su espectáculo This is Michael visitan Europa, España y Canarias. Un hito que indica la gran cantidad de fans que sigue teniendo Michael Jackson en todos los rincones del planeta y en el archipiélago canario.

Pieza fundamental en la carrera de Michael Jackson

Jennifer Batten, guitarrista estrella que compartió escenarios con Jeff Beck y durante 10 años y varias giras mundiales, fue la guitarrista de Michael Jackson, que redigirió la música del rey del pop a un estilo más rockero, donde fue pieza fundamental en temas como Billy Jean, entre muchos otros. Es una músico de sesión estadounidense, guitarrista de acompañamiento y artista en solitario. Es conocida por haber sido la guitarrista de acompañamiento de Michael Jackson en tres giras consecutivas entre 1987 y 1997.

A los 8 años de edad recibió de su padre una guitarra eléctrica y decidió cultivar su dominio tomando clases de profesores en diferentes estilos e influencias musicales (tales como Jeff Beck y The Beatles) hasta lograr una maestría en este instrumento en el Musicians Institute de California.1Batten se especializó en los estilos rock, funk y jazz fusión, y llegó a estar en la nómina oficial de seis bandas diferentes como guitarrista de acompañamiento. En 1990, colaboró con Miguel Mateos en los temas 5 y 7 del álbum Obsesión.

En 1987, Michael Jackson la seleccionó de entre 100 postulantes y la incluyó en su gira Bad World Tour, donde pudo actuar en primeros planos junto al artista. Posteriormente ese mismo año trabajó con el productor de Stevie Wonder, Michael Sambello para lanzar su propio álbum que se tituló Above, Below, and Beyond. En 1992, nuevamente Michael Jackson la invitó a su gira Dangerous World Tour y en 1993 participó junto al mismo artista en Super Bowl XXVII. Posteriormente lanzó su segundo álbum de rock híbrido llamado Tribal Rage: Momentum.

Y en 1997, por tercera vez se integra a la exclusiva banda de Michael Jackson para participar en la gira llamada HIStory World Tour. Entre 1998 y 2001, se une al guitarrista británico Jeff Beck durante 3 años desarrollando las giras mundiales llamadas «Who Else», y «You Had It Coming».

Posteriormente se dedicó a crear temas de Eurobeat bajo el selloA-Beat C trabajando con Dave Rodgers. En 2010 colaboró con la artista polaca Doda en el desarrollo del tema Bad Girls. En 2011, volvió a colaborar con Jeff Beck en la gira Japan ALive 1999.

Gira mundial ‘This is Michael’, el mejor tributo al Rey del Pop

En esta gira mundial de This is Michael se incluyen shows en España y Portugal, además de una extensa gira en Latinoamérica, donde se destaca el Movistar Arena en Buenos Aires, el Movistar Arena en la ciudad de Santiago de Chile, y el Arena Monterrey en México, además de varias ciudades de Portugal y España. This is Michael es un concierto de más de 2 horas de clásicos, incluyendo y destacando temas tan reconocibles y que han trascendido en la historia como: Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, y muchos más. Según todos los asistentes es un espectáculo que le hace honores al “artista más exitoso de todos los tiempos”.

