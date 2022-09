La canción más escuchada de este verano por los usuarios de Spotify ha sido 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', la colaboración de Bizarrap con Quevedo, más conocida por el público como 'Quédate', según ha informado la plataforma.

La canción, publicada el pasado 6 de julio, ha permanecido en el número uno durante siete semanas, además de estar en el 'Top 50 Global' de la plataforma, la lista con los éxitos más escuchados a nivel mundial.

"El pasado junio presentamos a aquellos artistas que forman parte de RADAR en 2022, nuestro programa en apoyo al talento emergente en España y en el mundo. Quevedo estaba en esa lista de talentos con más proyección, y los datos de este verano tan solo demuestran que cualquier artista puede llegar a la cima de éxitos mundial", ha señalado Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify.

El segundo tema más escuchado del verano en España es 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny. Asimismo, la tercera, cuarta y quinta canción del verano en España también son de este mismo artista, de su último álbum 'Un Verano Sin Ti': 'Me Porto Bonito', junto a Chencho Corleone; 'Tarot', con Jhay Cortez, y 'Ojitos Lindos', su colaboración con Bomba Estéreo.

Por su parte, 'As It Was', de Harry Styles, es la canción más escuchada del verano a nivel mundial. En total, recoge más de 610 millones de reproducciones en la plataforma en los últimos tres meses. Tras este 'hit', la lista de canciones más escuchadas del verano en el mundo continúa con 'Running Up That Hill (A Deal With God)', de Kate Bush y, después, hasta seis canciones en español se apoderan del 'top' mundial gracias al nuevo álbum de Bad Bunny y a la colaboración de Bizarrap con Quevedo.