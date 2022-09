El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós, gestionados por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, presentaron ayer el avance de temporada 22/23 bajo el lema Rumbo a la ilusión. Un acto celebrado sobre el escenario del Teatro Pérez Galdós, en el que se dio a conocer un avance de más de un centenar de funciones programadas y que abarcan disciplinas artísticas como la música, el teatro, la danza o el humor, puso el acento en el acontecimiento de una edición marcada por el 25º aniversario de la inauguración del Auditorio Alfredo Kraus.

Esta nueva temporada vuelve a acercar ciclos ya consolidados como Antiqva, Música y Literatura, el ya icónico El Rincón del Jazz, Rock o Maestros en Guitarra, a los que se unen los grandes solistas y orquestas, así como estrenos absolutos de producciones teatrales. Una oferta a la que, además, se suman nuevos proyectos.

En este 25º aniversario del Auditorio Alfredo Kraus, la Fundación se ha propuesto sorprender al público con nuevos artistas y grandes conciertos para celebrar los 25 años de buena música, con nombres de la talla de Julieta Venegas (15 de septiembre), Café Quijano (22 de octubre), Víctor Manuel (30 de octubre), Vanesa Martín (6 de diciembre), Jorge Drexler (7 de diciembre) o Fito&Fitipaldis (13 de enero).

Artistas internacionales

Desde septiembre hasta enero, pasarán por el Auditorio Alfredo Kraus y por el Teatro Pérez Galdós, solistas y agrupaciones de renombre internacional como el recital del virtuoso violinista Frank Peter Zimmermann junto al pianista Martin Helmchen (16 de septiembre); el organista y compositor estadounidense Cameron Carpenter (9 de octubre); recital del reconocido barítono Matthias Goerne, acompañado por el extraordinario pianista Markus Hinterhäuser (18 de octubre); una de las sopranos más reconocidas del mundo, Ainhoa Arteta (20 de octubre); la banda que es capaz de fusionar funk, R&B, neosoul, soul y jazz, Wasabi Cru (21 de octubre); la cantante israelí Noa (19 de noviembre); uno de los músicos de Soul más emocionantes y significativos de la escena británica moderna, Tony Momrelle junto a la Perinké Big Band (26 de noviembre); el conjunto musical de cámara italiano Il Giardino Armonico con Isabelle Faust (9 de diciembre), y la joven pianista Alexandra Dovgan (17 de diciembre, Teatro Pérez Galdós), entre otros artistas.

Pensando en todos los gustos, la Fundación ha seleccionado una cuidada programación para todos los públicos en la que se subirán al escenario solistas y agrupaciones locales y nacionales como la celebración del XXV Aniversario de la Gran Canaria Big Band (1 de octubre), Los Gofiones (23 de octubre), Orquesta Sinfónica del Atlántico, Música en cine (30 de octubre) y Música para una de ánimas (31 de octubre), Cantos Isleños de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas (12 de noviembre), Gran Canaria Wind Orchestra - John Williams Tribute (20 de noviembre), XX Concierto Homenaje a Alfredo Kraus (24 de noviembre), Concierto Especial del XXV Aniversario del Auditorio Alfredo Kraus con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (5 de diciembre), Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (11 de diciembre), Gerson Galván y el Quinteto Resonancia (18 de diciembre), entre otras sorpresas.

Estrenos absolutos

El Teatro Pérez Galdós, en su papel de productor teatral, inaugura esta temporada con el estreno absoluto de Patriotas (15, 16 y 17 de septiembre), de Laboratorio Galdós Internacional, bajo la dirección artística de Mario Vega y texto de Julio Salvatierra, una ficción, extraída de muchas realidades, sobre el auge de los populismos. El segundo estreno absoluto llega con Comedia del Recibimiento (17, 18 y 19 de noviembre) dentro del Ciclo Antiqva, una producción del Teatro Pérez Galdós y Euroscena, con versión libre de Inma Chacón y bajo la dirección de Rafael Rodríguez. La obra es un homenaje a Bartolomé Cairasco de Figueroa, uno de los padres de las letras canarias. Dentro del Ciclo Música y Literatura, se presenta el tercer estreno con la obra Hablemos de Fausto (2 de diciembre), escrita y dirigida por Noemí Pérez.

Este año se celebra en el Teatro Pérez Galdós, el XXX aniversario de Amigos Canarios de la Zarzuela, con Doña Francisquita (23 y 25 de septiembre), el XXV aniversario de la Gran Canaria Big Band (1 de octubre) y el Concierto Especial del XXV Aniversario del Auditorio Alfredo Kraus con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (5 de diciembre), bajo la dirección de Karel Mark Chichon.

Jazz

Asimismo, el cartel del club de jazz, por excelencia de Las Palmas de Gran Canaria, El Rincón del Jazz, arranca con Caramelo de Cuba Trío (24 de septiembre), continúa con Sunna Gunnlaugs Trío (22 de octubre) y el compositor grancanario David Quevedo con Trío Salvaje (8 de diciembre). Y este año, dos grandes conciertos especiales denominados Jazz Plus, Michel Camilo (5 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós) y Tony Momrelle with Perinké Big Band (26 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus).

El rock y el pop volverán a sonar con Eat to the Beat un ciclo poco convencional que nació para acercar el rock a una gran sala de conciertos, alejándose de los circuitos minoritarios de pequeñas salas en el que habitualmente se desarrolla. El cartel de este año lo forman Wasabi Cru (21 de octubre) y The Hooten Hallers (29 de octubre).

En esta temporada el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós acogen varios actos del 26º Temudas Fest, dos fines de semana de puro soul con el Festival SUNBEAT 2023, 27º Festival Internacional de Danza contemporánea de Canarias MASDANZA, VI Festival Internacional El Mundo en un Piano, el concierto Soweto Gospel Choir del Festival Gospel de Canarias, conciertos del 39º Festival Internacional de Música de Canarias y el Festival Clásicos en Colores, dedicado a la icónica Frida Kahlo.

También hay espacio para el humor. Se ha reservado un lugar especial para algo tan importante como la sonrisa, donde se podrá disfrutar del sentido del humor de Abubukaka, Jabicombé, Dani Martínez, El Sentido del Humor con Dos Tontos y Yo con Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura o Kike Pérez, entre otros. Además del increíble show de las Drag Race España, El Gran Hotel de Las Reinas (4 y 5 de octubre). El Teatro Pérez Galdós acogerá el musical El Guardaespaldas (del 12 al 22 de enero). Este increíble thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como Queen of the night, So emotional, I wanna dance with somebody o I have nothing.

El ciclo Con la familia incluye espectáculos destinados al público familiar para el disfrute de grandes y pequeños. Con una reflexión sobre el miedo con IKIMILIKILIKLIK (26 de noviembre), o el proyecto musical de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Peter Pan Ballet (9 de diciembre), entre otras propuestas.