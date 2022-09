Crisis, de todo tipo, guerras, polémicas, tecnología, virus, modas… Los primeros 22 años del siglo XXI han dado para un capítulo singular de la historia que tira de los pelos al común de los mortales. Un gran antídoto es y siempre será el humor, el absurdo, o la dramaturgia de las reinterpretaciones de las que Abubukaka ha hecho seña a lo largo de esta última década. El grupo cómico y teatral vuelve a Gran Canaria dentro de la gira Abubukaka World Tour Motopapis con el estreno del espectáculo Alienación indebida el 9 de septiembre a las 20.30 horas en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus.

Víctor Hubara es el único canarión del grupo y está deseando quedarse en casa de sus padres para luego dar el saltito al escenario. Amanhuy Cala Yanes, Diego Lupiáñez, Carlos Pedrós y él aprovecharon la cuarentena y el décimo aniversario en el Festival Mueca para recordar y revisar los números inventados a lo largo de estos años con el fin de dotarlos de una chispa nueva o, también, de redescubrírsela. "Hicimos una refritura con lo más antiguo junto a algún sketch nuevo y de ahí surgió este espectáculo recopilatorio de lo peor de toda nuestra vida". Repite "lo peor" con una carcajada, porque adivina que los tiempos son tan cambiantes que los gustos del público son impredecibles.

Con algunos de los números confiesa que han tenido tanto problemas internos y externos, véase la disputa que hubo entre la Virgen del Pino y la Virgen de La Candelaria, que les valió al grupo las críticas de la Iglesia. Por supuesto, aprovecharán el día grande de la patrona de la Diócesis para meter alguna que otra pulla más. "El público es soberano y pone los límites. Viene a vernos y sabe lo que hacemos y, si no gusta, se levanta y se va, no hay más, y eso es lo que deberíamos hacer todos: cambia de canal, no sigas esos perfiles, pero el gusto por la crítica sin ningún tipo de información no tiene sentido. Este combate entre las vírgenes es uno de los números más blancos que hemos hecho, el cual tiene un mensaje positivo sobre el pleito insular, aunque la utilización de las imágenes levantara críticas. Lo queremos volver a hacer para que vean que no es nada ofensivo". Es más, Hubara se sorprende de que hayan levantado más ampollas aquellas interpretaciones que nacían sin intención de hacerlo.

Entre crisis y crisis, nace y renace Abubukaka

Abubukaka ya no resulta indiferente a la audiencia isleña que agota las entradas. Hacen tándem este fin de semana con el cómico tinerfeño Aharon Gómez, con quien ya "compartimos vida" y próximos proyectos audiovisuales, y están orgullosos de compartir sin las exigencias de la competencia esta ola del humor canario con otros tantos como Kike Pérez, Omayra Cazorla o Darío López. Sin embargo, Hubara echa de menos un mayor apoyo al sector y a los nuevos formatos, en vez de enquistarse en lo conocido, ya sea tanto en los teatros como en la televisión.

Sobre todo cuando ve la contrapartida, por ejemplo, al término de su participación en el rodaje de la serie Las Noches de Tefía destaca la importancia de continuar invirtiendo en los grandes platós de cine para atraer a producciones que incluyan a intérpretes locales. "A veces me da pena o rabia que tengas un producto y lo puedas mostrar por muy poco tiempo. Hay pocos sitios a los que acceder, y tenemos las redes sociales, pero al final todo se monetiza por el público, una entrada y un espacio".

Atentos, que trae una buena nueva: el próximo estreno de trama continua de la compañía será en enero de 2023, basado en la obra El nombre de la rosa. No es la única novedad que traen, pues están curados de espanto al haber nacido en plena crisis económica y tras la pandemia invirtieron en el nuevo local y academia de San Cristóbal de La Laguna. ¿El secreto de permanecer juntos? "Es difícil a nivel creativo y grupal aguantar tanto, así que nos queremos y conocemos mucho, tanto nuestras limitaciones como fortalezas, ¡veo más a Abubukaka que a mi familia!". El deseo está en actuar más en casa, así que este fin de semana lo hará por partida doble, ¿con qué harán reír?