El Guiniguada inicia una programación accesible para captar espectadores

El teatro Guiniguada inicia la programación del último cuatrimestre del año con títulos que buscan mayor «diversidad y accesibilidad para captar nuevos espectadores» y que esté marcada «por el apoyo local y regional y la calidad». Así lo afirmó el técnico coordinador del centro escénico, Daniel Tapia, durante una presentación acompañado por la coordinadora de la Unidad de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), Lorena Matute.

Y es que Tapia confía en recuperar la normalidad con una programación otoño-invierno que incluye 24 montajes de teatro, música y danza y tres ciclos de cine, con más de 50 funciones entre septiembre y diciembre, a un precio entre 2 y 15 euros.

Matute señaló, a continuación, que se consolidan las alianzas establecidas con otras instituciones y festivales, algunos de los cuales son tinerfeños, como el Temudas, El Contemporáneo, Clownbaret, Artes del Movimiento, Masdanza, Big Bang Vintage o Jazz Otoño. Esta temporada también incluirá el programa de clases magistrales y conciertos de Mousike La Laguna, además de la programación Domingo en Familia, #Guiniguada, Guiniguada en Danza y #EnelFoco. Algunos de los espectáculos estarán en coordinación con otros escenarios de las Islas como La Granja en Tenerife y la Casa de los Coroneles en Fuerteventura.

Tapia explicó los detalles de cada montaje. Las cita teatral comienza con Mitos, una propuesta músico-teatral en torno a la figura de Maria Callas, «y su fracaso como mujer y esposa», escrita y dirigida por Blanca Rodríguez, que ofrecerá, en el marco de Temudas, dos funciones los días 9 y 10 de septiembre. Continuará con el estreno absoluto de Auto de fe… entre bambalinas, la segunda producción de Atlante Cultura & Teatro, que se pondrá en escena por primera vez el 23 de septiembre, y que trata sobre el «conflicto en una metrópoli virreinal a finales del siglo XVIII alcanza a los propios actores».

Veredicto

Le seguirá Juicio al extranjero (30 de septiembre), una propuesta de la compañía Indubio en la que un público «de 70 personas que opina y da un veredicto» se ubica en el mismo escenario.

Este otoño-invierno pasarán también por el Guiniguada varios espectáculos que han contado con apoyo a la producción en la última convocatoria del ICDC como Diario de un loco (22 de octubre), lo nuevo de Profetas de Mueble Bar que es «una adaptación de una obra de Nikolái Gogol por Miguel Ángel Martínez donde un funcionario, interpretado por Fernando Navas, se cree el rey de España».

La inmortalidad (5 de noviembre), última producción de Delirium Teatro, trata de «un estudiante que fallece en una revuelta durante la Transición y los protagonistas debaten qué pueden hacer para combatirla», aclaró Tapia.

Le seguirá Yo maté a Kurt Cobain (19 de noviembre), obra de Rosa Escrig fruto del trabajo de residencias de la SIT y de Canarias Escribe Teatro, y que «trata temas como el suicidio para los jóvenes». Este programa de impulso a la dramaturgia incluirá una lectura dramatizada en el Guiniguada el 24 de noviembre, seleccionada por el jurado de Canarias Escribe Teatro.

El público infantil y familiar es el otro gran protagonista con la línea Domingo en Familia y numerosos espectáculos que darán comienzo el 11 de septiembre con el estreno de Por arte de magia, de Totó el Payaso, en el marco de Temudas. El mismo festival ofrece otras dos propuestas para todas las edades: Soy una nuez, de Zum-Zum Teatre (15 y 16 de septiembre), y Rosa Caramelo, de Titiritrán Teatro, espectáculo de títeres que se representa el 18 de septiembre. Las funciones familiares continuarán con Kids Rock History (12 de octubre), show sobre la historia del rock en el marco de Big Bang Vintage Festival; Las cosas imposibles (16 de octubre), de Martademarte y como extensión grancanaria del FIC; La isla de los recuerdos (6 de noviembre), que se enmarca también en la línea #EnelFoco de apoyo a la nueva creación; De fábula (4 de diciembre), de Corazón Azul Producciones; el concierto de gospel para todos los públicos A Rainbow Christmas (17 de diciembre); y el espectáculo de Súper Abuela 2 (18 de diciembre), de Agua y Limón Producciones, también beneficiario de la convocatoria de apoyo a la producción del ICDC.

La danza comienza con el reestreno de Mujer, de la Compañía Flamenca Rocío Pozo, el día 17 de septiembre, también en el marco del festival Temudas. Seguirá la compañía catalana Gaston Core con The very last northern rhino (1 de octubre), que llega como extensión del FAM, festival que organiza Auditorio de Tenerife. También actuarán las compañías canarias de Masdanza los días 28 y 29 de octubre. Rocío Pozo volverá con el estreno de Tempo, espectáculo de pequeño formato que para Tapias «funcionará muy bien y será el que más exitoso de todos». Y el 3 de diciembre culminará con Retama, el ciclo coreográfico que desde el pasado año ofrece piezas cortas de creación reciente.

La música seguirá teniendo gran peso en las noches del Guiniguada con Pablo Queu; el Festival Contemporáneo; Sigma Project; Manson Ensemble; Lucas Vidal y su proyecto Karma; Ensemble Difracción; Pino Luzardo; Toñín Corujo Quartet; Álvaro Iglesias y Tana Santana, además de las clases magistrales y conciertos en colaboración con Mousike.

Como sede de la Filmoteca Canaria, el Guiniguada incluye un ciclo dedicado a José Saramago, con motivo del centenario de su nacimiento, las proyecciones de El Documental del Mes. Este otoño regresa también el programa #Guiniguada, coloquios de actualidad en formato de humor dirigidos a público juvenil, con tres sesiones.