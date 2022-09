El Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (Temudas) se adentra en su segunda semana con una intensa y variada programación que acogerá los primeros espectáculos con sello isleño. Este año, serán ocho compañías canarias las que se subirán a los distintos escenarios habilitados para la vigésima sexta edición del Temudas que, una vez más, se convierte en un escaparate para las artes escénicas del Archipiélago en el que también están presentes las últimas tendencias nacionales e internacionales.

Desde el pasado 2016, el Festival ha dado visibilidad a los creadores y compañías de la región y ha contribuido a la difusión de su trabajo como vehículo de promoción de los mismos en la que ya es una cita cultural de referencia en la capital. Una firme apuesta por el talento de las Islas que este 2022 se ha traducido en 90.000 euros destinados a la producción y coproducción de ocho montajes insulares.

El primero de los espectáculos isleños en levantar el telón ayer fue Fogalera (22.00 horas), nombre del concierto que ofreció la 101 Brass Band. Hoy jueves será el turno de Ian Garside, quien estrenará Sorites y su paradoja (13.00, 18.30 y 19.30 horas). El Teatro Guiniguada cederá sus tablas, mañana y el sábado 10, al elenco de Mitos (20.00 horas), la obra de A-Producciones que verá la luz en el Temudas.

La Inesperada Producciones se estrenará este mismo sábado con su primera obra como compañía, Ratas, una comedia muy poco higiénica (21.00 horas). Una jornada en la que Nino Costoya también deleitará al público con los primeros acordes de Maestros de la Guitarra Fingerstyle Vol 2 & 1 (20.00 horas). Totó el Payaso recalará el domingo 11 con su nuevo montaje, Por arte de magia (12.00 y 18.00 horas), en el escenario del Teatro Guiniguada.

Casi una semana después, concretamente el sábado 17 de septiembre, el coliseo volverá a abrir sus puertas al Festival para acoger la propuesta de Rocío Pozo, Mujer (20.00 horas). laGodot esCénica será la última compañía isleña en pasar por el Temudas en cuya jornada de clausura arrancará sobre las tablas de Miller su andadura como agrupación artística con Do re gi ra sol ¡clown! (12.00 y 18.00 horas).

Programa ‘La Sala’ de RNE

Precisamente, los montajes canarios serán los protagonistas este fin de semana del programa nacional La Sala de RNE que su conductor, Daniel Galindo, dedicará al Festival. Un encuentro radiofónico que se adentrará en los entresijos del Temudas de la mano de su directora, Marisol García, la coordinadora de producción, Jenifer Álamo y el director técnico, Ibán Negrín; así como dará voz en dos sesiones a los creadores de las propuestas locales.

Citas consolidadas

Además de las anteriores producciones y coproducciones canarias, el Temudas contará con otras dos citas de sello local consolidadas en la agenda que esta edición está conformada por casi 80 propuestas artísticas. El concierto de la Banda Sinfónica Municipal, programado para el viernes 16 de septiembre en el escenario principal de la plaza de la Música, es uno de estos clásicos del Temudas que este 2022 tendrá al compositor John Williams como protagonista del tributo musical que dirigirá el maestro Daniel Abad bajo el título de A John Williams Celebration (22.00 horas). La siguiente velada será la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria la que comparta Madrid-Londres-Nueva York (22.00 horas). Una composición muy especial con la que regresan bajo la batuta del maestro Josep Gil a su espacio natural, la terminal de contendores que Boluda Corporación Marítima tiene en el Muelle de La Luz, después de dos años de pandemia en los que tuvieron que trasladarse a otros escenarios adaptados a las medidas de seguridad sanitaria establecidas.

Nacionales e internacionales

El pistoletazo de salida a los espectáculos locales en la segunda semana del Temudas llega en el marco de una intensa programación que aglutina casi 40 funciones que también llevarán a los escenarios del Festival las propuestas de compañías nacionales e internacionales.

De este modo, desde hoy y hasta el próximo 11 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de montajes llegados de distintos puntos del país como Ohiá de Cía. La Sonrisa del Lagarto; Lázaro, de Leamok; Anemoi, de Rajatabla Danza; Rock Cirk, de Rolabola; 400.001 millones de estrellas, de Luciérnagas Teatro; Donde van los cuentos, de Claroscuro Teatro o Demo, elegía del momento, de The Nose Theater. También de Nada, de Ferrer & Weidmann; #Sueña y Rojo, de Mireia Miracle; Trashhh!!!, de Zero en Conducta; La vie en rose, de Cía. Mar Gómez y El funeral, de Teatro Che y Moche. La portuguesa Companhia Do Chapitô recala igualmente en el Festival estos días con su comedia Antígona.