Belén Atienza, productora y socia creativa de J.A. Bayona: "El misterio es lo que más me interesa, y estamos rodeados”

Es imposible entender el cine y la televisión contemporáneos sin detenerse en la labor de la productora Belén Atienza. Lleva más de veinte años en el cine. Ha estado al frente de películas como El laberinto del fauno (2006), El orfanato (2007) y Lo imposible (2012). A nivel internacional ha sido productora de la serie Penny Dreadful (2014-2016) y de Jurassic World: El reino caído (2018). Y ha producido los dos primeros capítulos de Los anillos del Poder, serie que acaba de estrenar Prime Video y en la que vuelve a colaborar con J.A. Bayona. Su relación con el director es larga, estrecha y de igual a igual, un sólido vínculo creativo que se remonta a El orfanato y se alimenta de la amistad y una visión compartida del cine y del trabajo: “Disfruto mucho con Jota porque me interesa su universo, se mueve en los mundos y los terrenos que me gustan. El cine fantástico, el misterio, la mezcla de géneros. Pero también porque comparto su nivel de dedicación. Me gusta meterme mucho en los proyectos y profundizar”. Atienza también comparte con Bayona una atracción genuina por el misterio, incluso cuando se embarca en películas de anclaje real como La sociedad de la nieve, la ambiciosa producción de Netflix que ruedan actualmente. De ahí que se haya convertido en una de las voces femeninas más interesantes del fantástico contemporáneo. “En las historias que me interesan siempre hay un componente de género. Eso no significa que no me gusten otro tipo de historias, pero al pensar en hacerlas y en meterme muy dentro tiendo al género porque creo que trae algo a los relatos que no se encuentra de otra forma. El realismo me saca. Hay algo muy interesante en bucear en lugares misteriosos e intentar tocar lo que no acabas de comprender. El misterio es lo que más me interesa, y estamos rodeados”, explica.

"El padre de mi hijo ha estado ahí todos los años que yo he tenido que irme afuera a rodar"

El misterio es, evidentemente, parte de la esencia de Los anillos del poder, proyecto al que no dudó en lanzarse por distintas razones: “Cuando aceptas participar en un proyecto hay una parte personal e instintiva, relacionada con la pasión que sientes por el material, que se completa cuando conoces a las personas con las que vas a trabajar. Y aquí se dieron esos dos factores. Por un lado soy fanática de El señor de los anillos. Lo leí cuando se tiene que leer, con 15 años, y me marcó. Por otro, Jota y yo tuvimos una conexión muy fuerte con Patrick McKay y John D. Payne, los showrunners de la serie. Hablábamos el mismo lenguaje porque todos somos gente de cine. La conexión humana y creativa fue inmediata. Fuimos los primeros con los que se sentaron y al mes estábamos hablando de calendario”. Siempre está en el aire la sospecha de que la capacidad de decisión de los cineastas en proyectos internacionales de esas dimensiones es limitada, algo que Atienza desmiente. “No se puede generalizar porque es muy difícil entender desde fuera qué está pasando con los proyectos tan grandes. Pero en los proyectos que Jota y yo hemos hecho fuera con un estudio no ha habido ninguna diferencia con los que hemos hecho aquí. En mi caso, de hecho, he salido ganando porque he podido dejar a un lado los temas de presupuesto para volcarme en lo creativo. Pero el nivel de trabajo y la capacidad de decisión han sido los mismos. Cuando llegamos al proyecto de Los anillos del poder estaba casi todo por hacer. Todo fue decisión nuestra. Jota y Oscar Faura, el director de fotografía, definieron visualmente la serie, evidentemente con muchísimo feedback con los showrunners. Y el trabajo de dirección de Jota en Los anillos del poder es brutal. Es alucinante su lenguaje con la cámara. Da ritmo a la historia, cuenta a los personajes y coloca las tramas. Todo está muy trabajado”. La productora no duda en poner en valor el trabajo en la serie de otros colaboradores de Bayona, entre ellos Oscar Faura, los montadores Bernat Vilaplana y Jaume Martí, el artista de concept art Alexis Fibla o los creadores de efectos especiales y de maquillaje DDT (capitaneados por Montse Ribé y David Martí): “Tienen el mismo nivel de obsesión por llegar al detalle y a lo exquisito que nosotros. Trabajan desde un lugar muy artístico y es un privilegio tenerles”.

"Aunque queda mucho por hacer, las mujeres estamos saliendo de departamentos en los que estábamos muy encasilladas"

Atienza lleva sin parar de rodar dos décadas en las que ha cambiado radicalmente la forma de hacer y consumir cine, y dos décadas en las que los equipos de las películas se han vuelto poco a poco más paritarios. “Fíjate que el cambio, más que en la configuración de los equipos, que también, aunque queda mucho por hacer, se nota en que las mujeres estamos saliendo de departamentos en los que estábamos muy encasilladas. Tradicionalmente éramos muchas en producción, maquillaje, peluquería, vestuario. Y ahora estamos en fotografía, sonido, montaje… De alguna manera se ha roto esa barrera casi psicológica que nos impedía cruzar a determinados oficios. Lo que me preocupa, sobre todo de cara a las nuevas directoras, es que llegan en un momento en el que el panorama económico es muy precario”. La productora también es consciente de que la conciliación familiar sigue siendo muy difícil para las mujeres cineastas, algo que hace extensible a todas las profesiones: “Para poder dedicarse al cine como yo lo hago está la parte emocional, que tu familia y tu entorno lo entiendan y lo acepten. Y está tener la suerte de que te puedan ayudar. El padre de mi hijo ha estado ahí todos los años que yo he tenido que irme afuera a rodar, y también he tenido muchísima ayuda de mis padres. Mi entorno familiar ha sido un apoyo fundamental para que yo pudiera irme, porque si no no hubiera podido. Habría podido trabajar de otra manera, pero viajar e irme cinco meses a un rodaje a la otra punta del mundo no puedes hacerlo si no tienes muchísima ayuda en casa”.