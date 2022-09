‘El teatro en medio del océano’, la consagración de un novelista canario

Si empiezo esta reseña de la última novela de Francisco Juan Quevedo con el título El teatro en medio del océano diciendo que la historia narrada es la de un personaje llamado Feliciano Silva, que se queda huérfano a los nueve años, cuando su padre se cae de un andamio en las obras de construcción del teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en 1876, y que a apartir de ese momento, solo y desamparado, Feliciano empieza a ingeniárselas entre los maleantes del puerto con un objetivo: lograr convertirse en el hombre más poderoso de la isla, no estoy descubriendo nada que pudiera condicionar el interés o la intriga que todo lector busca en la lectura personal de una novela. Esta es la nota que aparece en la contraportada del libro, y por tanto puede leerla cualquiera que tenga intención de adentrarse en su interior.

Y aún continúa: Así nace el Guirre, mote o apodo con el que a partir de un determinado momento se va a conocer a Feliciano Silva en toda la isla, un hombre que, espoleado por una desmesurada ambición, pasó de humilde vendedor de pescado a ser el hombre más temido del Atlántico. Y esta es la historia que se cuenta en la novela, una historia que se desarrolla al compás de la del teatro Pérez Galdós de Las Palmas y con el trasfondo de los acontecimientos políticos más relevantes (insulares, nacionales e internacionales) ocurridos en las tres últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Y concluye el texto de la contraportada diciendo: Esta es «la extraordinaria crónica de una época de aconteceres políticos y sociales que han marcado la historia de España».

No se dice en la contraportada, pero sí debe saberse que esta nueva novela de Francisco Juan Quevedo fue finalista del último Premio Nadal de Novela 2022 y que por recomendación del jurado ha sido publicada en la colección Áncora y Delfín de la Editorial Destino. Y a ello añado yo que ese prestigioso Premio Nadal que encumbró en su día y en su primera convocatoria en 1944 a la jovencísima Carmen Laforet con su mitificada novela Nada, es al que concurrió nuestro Francisco Juan Quevedo, convertido en la actualidad en el mayor especialista en la obra de Laforet, de modo que al orgullo de ver recomendada la edición de su novela se suma el honor de verla publicada en la misma colección que consagró a la escritora a la que ha dedicado sus estudios.

Tampoco se dice en la contraportada por qué esta novela de Francisco Quevedo quedó finalista en el Premio Nadal entre las 937 obras presentadas al premio y fue la única entre las cinco finalistas recomendada por el jurado para su publicación, tras la ganadora Las formas del querer de Inés Martín Rodrigo. De ese porqué quiero hablar yo, después de haber leído la novela con atención y de haber ido anotado en los márgenes de cada página los valores literarios que a mí me parecen más destacables.

No es Francisco Juan Quevedo un autor desconocido en el mundo literario de Canarias, no, pero tampoco es de los que figuran de continuo en esas reseñas o selecciones de escritores de actualidad reiterada. Y, sin embargo, a mí me parece que es uno de los novelistas verdaderamente importantes que tenemos hoy en Canarias. Se dio a conocer en 2002 con la publicación de su novela Las Palmeras y su nombre entró a formar parte de la nómina de ganadores del Premio Benito Pérez Armas en la convocatoria de 2005 con su novela El dulzor de la tierra, publicada en 2007, el premio de narrativa más prestigioso de los que hay en Canarias y que ha catapulcado a muchos de los mejores novelistas de las Islas desde 1970, año primero en que se convocó. Después ha publicado otros libros de creación, alternándolos con otros estudios de crítica literaria, ejerciendo su condición de profesor universitario especializado en el estudio de la moderna narrativa canaria, en los que no me detendré.

Sobre su novela El dulzor de la tierra publiqué yo en este mismo periódico una reseña en los primeros días de enero de 2008 con el título Un novelista nos ha nacido, jugando con la expresión tan repetida en la Navidad, tiempo en que la novela apareció en las librerías de Canarias. Y repasando lo que en esa reseña decía yo del estilo narrativo de Francisco Juan Quevedo y de los valores literarios que habían hecho merecedora a su novela del Premio Pérez Armas, veo que en lo fundamental son coincidentes con los que supongo ha valorado ahora el jurado del Premio Nadal para otorgarle el título de finalista y recomendar la publicación de su novela El teatro en medio del océano. El mismo estilo narrativo y coincidentes valores literarios aunque claro está que más depurados y mejorados ahora en un autor que conoce de primera mano las técnicas que hacen que una fábula, una historia cualquiera, adquiera la categoría de obra literaria.

La creación literaria, como cualquier obra de creación, es un don que Dios, las musas o la naturaleza reparten a capricho, y no hay teoría apriorística que garantice por sí sola la calidad artística de la obra realizada. El hecho de que Francisco Juan Quevedo sea profesor universitario de literatura y especialista además en la novelística canaria contemporánea pareciera que le diera ventajas en el momento de ponerse él mismo a novelar. Puede que esa condición le dicte las coordenadas por donde deben ir los hilos fundamentales de la narración, o por donde no deben ir, y hasta cómo deben conjugarse los elementos que juegan en la trama de ese género literario. Pero poner eso en práctica y garantizar que su resultado alcance el grado de «literatura» que se pretende no depende de una teoría sino de un talento personal con el que se nace y que se acrecienta con la práctica.

Una obra de creación no es sólo inspiración. En la novela todo tiene que estar medido y muy medido, los muchos elementos que intervienen en ella tienen que jugar para el conjunto. Puede que haya lectores que busquen solo la fábula, la historia que en la obra se cuenta, pero incluso ésta, siendo el elemento primero de la novela, para que tenga las virtudes de la literatura debe ser narrativamente verosímil, tener la garantía de la credibilidad, aunque solo sea dentro de sus páginas. Mas esa historia se ubica en un espacio determinado, sea real o fingido, y se desarrolla en un tiempo también determinado, y está ejecutada por unos personajes que tienen nombre y personalidad individualizada. Y todos esos elementos requieren por parte del autor tanta atención como la historia misma.

La historia que Francisco Juan Quevedo ha fabulado sobre un personaje llamado Feliciano Silva es sin duda apasionante, a la vez que insólita, pero más interesante es ver cómo está contada, en una narración trepidante, en la que los acontecimientos vitales del protagonista se suceden sin pausa y se mezclan con los más relevantes del mundo y del tiempo en que suceden, otorgando así a un personaje local una dimensión universal. Ese Feliciano Silva de Las Palmas de Gran Canaria de la novela de Quevedo se convierte en un prototipo o modelo de cualquier jefe mafioso que actúa con la frialdad del hielo para lograr los objetivos que se ha marcado. En los mismos días en que leía la novela de Quevedo ocasionalmente volví a ver las tres partes de la película El Padrino e inevitablemente las acciones de Feliciano Silva me llevaban a compararlas con las del Michael Corleone de Coppola, incluso en la «debilidad» que dos criminales sin conciencia de culpa tenían hacia la música, en ambos hacia la ópera, que será fatalmente el escenario que acabe con sus respectivas historias.

Es magistral el tratamiento del tiempo que hace Quevedo en su novela, así como admirable la densidad narrativa que contiene, la cantidad de acontecimientos que se acumulan en cada página, todos ellos trenzados por la mano de un autor que los gobierna con precisión. Nunca el lector se hallará perdido, descolocado, respecto de los hechos que se narran. El recurso que el autor hace de las repeticiones así como el de las anticipaciones de lo que ocurrirá resultan de una gran eficacia narrativa, pues refuerzan y reafirman los puntos clave de la historia. Esa acumulación de motivos fabulísticos le da a la novela tensión narrativa, esa nada fácil cualidad que hace que una narración atraiga al lector, que lo mantenga atento y espere más y más acontecimientos hasta cerrar la historia puesta en las páginas del libro.

Admirable es también en esta novela de Quevedo la configuración de sus personajes principales, la singular personalidad que confiere a cada uno de ellos. Y son multitud: unos estructurales y los otros accidentales. Los primeros giran de continuo en el entorno vital del protagonista, como son su fidelísimo guardaespaldas Almanegra, su abogado Casiano Ballesta, su mujer María de la Caridad, su hija Ernestina, el botánico llegado de Finlandia siguiendo los pasos de Humboldt y que crea la primera floristería de Las Palmas, de capital importancia en el desenlace de la novela, o la prostituta Ofelia O’Higgins llegada de Irlanda y que se convertirá en la amante del protagonista, entre otros. Todos ellos son personajes de ficción. Pero hay otros muchos personajes accidentales que son reales, históricos, que aparecen en momentos determinados de la narración para dar a la novela esa verosimilitud que toda obra de creación requiere. Unos son locales, como los poetas modernistas del momento Tomás Morales, Saulo Torón y Alonso Quesada o los hermanos Miguel y Néstor Martín Fernández de la Torre; otros son de resonancia nacional, como Galdós y Unamuno, mantenedor este de los Juegos Florales celebrados en Las Palmas en 1910; y otros son de fama internacional, como nada menos que el tenor supremo del momento Enrico Caruso. Mas su aparición en la novela no es recurso meramente referencial, no, sino que cada uno de ellos juega un papel importante en el entramado estructural de la novela. Como lo hacen igualmente otros personajes vinculados a las dos potencias europeas enfrentadas en la Gran Guerra de la época y que tendrán importancia capital en el desenlace de la novela.

Pero hay otro «actante» principal en la novela, éste no humano: el teatro Pérez Galdós, cuya accidentada historia se hace presente, realmente vive, a la par que la historia de Feliciano Silva. Con la construcción de sus cimientos se inicia la novela y con su renacer, tras el incendio sufrido, acaba. Tan protagonista es el teatro que justamente es el último párrafo del relato el que da título a la novela: El teatro en medio del océano. Y esta es otra de las notas que caracterizan el estilo narrativo de Francisco Juan Quevedo: el título de sus novelas se corresponde con la última frase; una nota que explica el ánimo estructural del autor.

Otra característica me gustaría destacar de esta novela, su canariedad. Es una historia ocurrida en Las Palmas, escrita por un autor canario que no oculta su condición lingüística: llena está de canarismos y de expresiones características de las hablas insulares. Mas no por ello dificultará la lectura a cualquier lector hispanohablante, como tampoco lo hicieron en su tiempo las novelas principales del llamado «boom hispanoamericano». Los canarios que lean la novela la sentirán como próxima y propia, reconocerán los escenarios por los que la acción transcurre y entenderán sin consultar al diccionario cada palabra del relato; y quienes la lean desde otras geografías ajenas la verán como instalada en un lugar de ambiente exótico, distinto, en una ciudad atlántica que está uniendo el núcleo poblacional del viejo Vegueta con la modernidad que le está ofreciendo la construcción del gran puerto de La Luz sobre unos arenales desérticos, y reconocerá por el contexto el dulce sonar de los vocablos canarios.

Francisco Juan Quevedo: un autor que posee el don singular de creador de fábulas, de historias originales y apasionantes, que tiene además el raro talento de saber contarlas con una amenidad contagiosa y que domina la técnica de la intriga, ese arte superior que convierte las fábulas en buena literatura.

Si a propósito con la novela El dulzor de la tierra dije en 2008 de su autor que nos había nacido un novelista he de decir ahora que su obra El teatro en medio del océano consagra al profesor universitario Francisco Juan Quevedo como a uno de los autores más interesantes de la narrativa canaria actual, ya con reconocida proyección nacional.