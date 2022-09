Danna Paola, nueva princesa del pop latino: "Mi superpoder es decir 'no'"

Ha roto la costra de almíbar y angustia que la atrapaba desde que era una estrella infantil de la televisión mexicana. Ha mutado, a la brava, como lo hizo Miley Cyrus, y ahora circula por el bulevar de las divas globales. 'La Nueva Princesa del Pop Latino', la llaman. 34,8 millones de seguidores en Instagram. Danna Paola (Ciudad de México, 1995) -la Lucrecia de la serie 'Élite', ¿recuerdan?- da muestras de su estrenado poderío en una canción, 'XT4S1S', compuesta en el salón de su casa, mientras escuchaba funk, R&B y EDM, y producida junto a su novio, Alex Hoyer. "En libertad", precisa.

Buena patada le ha dado a la niña que no rompía un plato.

Una imagen disruptiva, ¿eh?

Sexy, fetichista, irreverente.

Durante 22 años he estado metida en un traje modelado por la sociedad, bastante conservadora y supermachista. Seguí obediente las reglas que la industria me marcaba: ser una 'teenager forever'.

Las estrellas infantiles a menudo acaban...

... Rotas.

Desnortadas.

No echo de menos algo que no conozco. Siempre me gustó dedicarme al arte. Pero soy Cáncer –me gusta mucho la astrología–, y soy muy sensible. He tenido 'breakdowns' constantes. Sufro ataques de ansiedad muy 'heavies' y hay momentos en los que no quiero salir de la cama. Así que para mí la salud mental es lo primero. Me sentía oprimida por el qué dirán, pero ahora me importa un comino. He salido del cascarón y mi renacimiento viene con mucho poder.

Eso transpira su 'XT4S1S', desde luego.

Pasé un momento bien fuerte el año pasado, como si cayera un castillo de naipes. Me di cuenta de que estaba desconectada de mi música. Tuve un bloqueo creativo muy grande. Entonces salió mi nominación al Latin Grammy [por el álbum 'K.O.'] y fue como un "no tires todo por la borda". Necesitaba romper las cadenas. La madurez es incómoda, a veces pesa y duele, pero te da el poder sobre tu propia vida.

¿Se gusta ahora?

Estoy más segura que nunca. Ha sido muy loco darle la vuelta a todo, ya enamoradísima y viviendo una vida muy estable. Pero una de las cosas que más agradezco de este último año es el crecimiento personal y musical que he tenido al lado de Alex [Hoyer]. Él es un genio, produce maravillosamente, los dos somos apasionados de la música.

Tiene 12 millones de seguidores más que Rosalía en Instagram. ¿Eso qué significa?

¡Yo a Rosi la admiro y la amo! Las redes sociales son un arma de doble filo. Te permiten conectar con tu gran familia de fans, pero pueden crear una dependencia insana. Creo que la cantidad de seguidores no te define como artista ni como ser humano.

¿Qué la define a usted?

La libertad de expresión. Ya no me guío por ser políticamente correcta. Mi nuevo superpoder es decir "no". Y lo aprendí en España, ¿eh?

Igual es mejor no contarlo.

No. Durante el rodaje de 'Élite', en Madrid, preguntaba a alguien si quería ir al cine o a tomar algo y me respondían: "No, no me apetece". En México no se estila ser tan directo. Pero me permití serlo. No quiero hacer perder el tiempo a los demás diciendo que sí por compromiso o por miedo.

¿Y nota el cambio?

Desde que tomé la decisión de confiar en mi instinto, todo ha ido hacia un lado bueno. Estoy en un punto tan luminoso y tan libre que no permito que nadie venga a joderlo.

En México la fríen a comentarios sobre su peso.

Amo a mi país, pero me da mucho coraje que los medios mexicanos solo se centren en mi peso. Una parte de la sociedad, machista y retrógrada, sigue señalando el cuerpo de las mujeres. ¿Cuándo a un chico de la industria se le cuestiona si subió o bajó de peso, o si lleva extensiones? A él se le celebra si habla de sexo, drogas o 'whatever', pero si una mujer dice que quiere salir con dos o tres hombres, está mal. Las mujeres de la industria deberíamos unirnos para combatir eso.

No es la primera vez que sufre 'body shaming'.

Sé qué es estar en una situación física en la que no puedes trabajar ni hacer nada, pero ahora soy una mujer sana, fuerte e independiente. Y, ¡coño!, estoy haciendo arte y tengo buenos consejos para la sociedad.

Cuénteme alguno.

Quiero que se acabe el machismo. Quiero que la sociedad sea menos mierda y que nos aceptemos más. Quiero que acaben el racismo, la homofobia y la transfobia. Hay que vivir los días como si fueran el último. El mundo tiene que sentar la cabeza.