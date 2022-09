El respeto mutuo entre Negrín y Nehru

Una carta, fechada en 1963, y que forma parte de los archivos de la Fundación Negrín, tiene como protagonistas a dos de los líderes políticos más importantes del siglo XX. Por un lado el último presidente de la Segunda República española, Juan Negrín. Y por el otro, el primer jefe de gobierno de la India independiente, Jawaharlal Nehru. La misiva fue dirigida al hijo mayor del fisiólogo grancanario ya que su padre había muerto en 1956 en el exilio en París, y trata sobre un encuentro que ambos tuvieron en Barcelona en el verano de 1938, en plena Guerra Civil.

Nehru había llegado a España para internacionalizar la lucha del Congreso Nacional Indio por la independencia del Reino Unido. Durante dicha visita, que duró cinco días, el líder indio estuvo en los frentes de batalla y habló con algunos líderes republicanos y se quedó sorprendido del valor con el que se entregaban las tropas del Gobierno legítimo contra un enemigo muy superior. Esto fue así que en otra misiva posterior, Nehru no tiene ninguna duda de que, con esa entrega y capacidad de sacrificio, el triunfo será para el ejército republicano. Nehru permanecía en el Hotel Majestic y era consciente de que el problema del avance de los rebeldes era porque mientras Italia y Alemania apoyaban militarmente a Franco, Gran Bretaña no defendía al Gobierno de Negrín. El problema partía del mismo país que no concedía la independencia al pueblo indio.

Negrín era, a los ojos del líder indio, un luchador infatigable que creyó siempre que la República era capaz de ganar la guerra. Nehru admiraba ese empeño loable cuando las sombras amenazadoras de nazis y fascistas se cernían ya sobre Europa y en el Mundo.

El documento escrito a máquina y con la firma autógrafa del padre de Indira Ghandi cobra vigencia tras la publicación hace unos días del artículo Nehru y la guerra de España (El País, 14/8/22) , en el que el escritor José María Ridao pone de relieve el interés del histórico líder hindú por el conflicto español. Pandit Nehru fue primer ministro de India desde 1947 y hasta su muerte en 1964. Un año antes escribió dicha carta que está fechada el 31 de marzo de 1963 y datada en la residencia del primer ministro en la ciudad de Nueva Delhi.

En la nota de apenas dos párrafos, Nehru explica que en el verano de 1938 había hecho una breve visita a Barcelona en guerra, y que aquella había sido la primera vez que había tenido la experiencia de ver bombardeos nocturnos sobre una ciudad. Le indica que había tenido “el placer” de mantener un encuentro con “Dr. Negrin”, entonces primer ministro de la República española. “Fui feliz de tener el privilegio de encontrarme con él y tener una breve charla. Lo guardo como un tesoro en mi memoria”, concluye. La nieta del político grancanario y presidenta de su Fundación, Carmen Negrin, recuerda que «mi abuelo hablaba a menudo del él y muy bien, sobre todo cuando había algún evento en la India». «Me imagino que, aparte de haberse visto en Barcelona, se encontraron en alguna Asamblea General de las Naciones Unidas. Aparte de eso, mi abuelo estuvo en la India para una conferencia General de la Unesco. Lo normal sería que se volvieran a encontrar en varias ocasiones».

Carmen Negrín confirma que ambos líderes tenían muchos puntos en común, pero coincidían en uno más claramente. «Mi abuelo consideraba que la descolonización era necesaria. Eso no impide que creyera que la pérdida de Cuba fue un desastre económico y afectivo para España, pero había que liberar las colonias, sobretodo después de la II Guerra Mundial».

Desde el punto de vista del presidente de la República «no se podía pedir respeto e igualdad en las Naciones Unidas, que el contribuyó a construir desde su exilio en Londres, y luego tener colonias». La nieta del político recuerda que «cuando yo era pequeña me hacía a veces recitar mis lecciones, y una vez, revisando los departamentos franceses y sus capitales, me tocó Algeria. Después de haberle dado la respuesta, me felicitó pero me dijo que todo eso duraría poco tiempo y hablamos del concepto caducado de las colonias». Y hay que recordar que «él mismo había estado en una gira en toda África del Norte, pienso que justamente fue un viaje misión para evaluar la situación».