Por fin, el Festival de Música de Canarias recupera la normalidad. Después de dos ediciones difíciles golpeadas por la reducción de los aforos, las cancelaciones, cambios de fecha y mil tropelías más de un tiempo afectado por la Covid-19, llega la plenitud con un cartel que expone lo mejor del panorama internacional en el Archipiélago con un presupuesto que ronda los 2'6 millones de euros. La ambición es máxime y se revela con un primer concierto donde la Filarmónica de la BBC será la protagonista, la recuperación del Festival En Paralelo y un canto por la paz con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Kiev.

Entre el 12 de enero y el 11 de febrero de 2023, el repertorio sinfónico volverá a sonar en las ocho islas con un 45% del repertorio a estrenar. Por tanto, los habituales al FIMC y los curiosos encontrarán novedades en una programación que "nada tiene que envidiar" y se coloca "entre los eventos más importantes del panorama europeo, ya que seguimos adelante desde la excelencia", explicó Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, en compañía de Jorge Perdigón, director del FIMC. Asimismo, en consonancia a los tiempos que corren, esta será la primera vez que la cita internacional desarrolla un proyecto piloto para estudiar el impacto de la huella de carbono ocasionada por el traslado de los músicos que aterricen en las Islas para compensar la contaminación de los viajes con la plantación de árboles.

En esta ocasión, el Gobierno autónomo aporta 1'9 millones de euros, unos 400.000 euros más que en la edición pasada que contó con un montante de 2'3 millones de euros totales. A su vez, el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de España) aporta 150.000 euros y queda a la espera el millón que devendría de los Presupuestos Generales del Estado. Perdigón subrayó que del coste total, unos 200.000 euros están destinados a rebajar los precios de las entradas porque, entre las razones que esgrimió el viceconsejero, "tras la pandemia ha caído la asistencia de público, así que hay que recuperarlo", declaró por su parte Márquez. "La entrada más cara no supera los 80 euros, al contrario que en otras ediciones, ya que no queremos que la barrera económica no sea un problema para atraer a todos los públicos".

La paridad entre las solitas del FIMC

Además, entre las aportaciones brilla la paridad, esta vez, por la inclusión de siete mujeres solitas al frente de los grandes conciertos de la temporada. Entre ellas, destaca las violinistas Clara Jumi-Kang y Patricia Kopatchinskaja, la pianista Pallavi Mahidhara, la flautista Clara Andrada o la mezzosoprano del momento Elīna Garanča. "El problema es que habitualmente no encuentras esta paridad", adelantó Perdigón. "Empezamos los festivales buscando a estas solistas, y este año ha sido posible que de los 13 solistas, siete sean mujeres y seis sean hombres.

Acerca de las directoras, Perdigón admitió que es "muchísimo más complejo". "Son pocas a este nivel y tienes que contratarlo con tres o cuatro años de antelación. Es más, adelantamos que para la edición de 2024 tenemos apalabrada una. Hay una buena noticia en esto: todo el mundo ha despertado", anunció. Lo comenta unos días después de que Cate Blanchett haya ganado la Copa Volpi en la Mostra de Venecia a mejor actriz por interpretar a una mujer directora de orquesta en la película Tár, símbolo de los grandes cambios operados dentro del sector musical.

La obra de encargo de la 39º edición corre a cargo de Laura Vega con el estreno de Luz, amor y éxtasis: "Es una de las grandes compositoras de este país, no solo de la comunidad autónoma", manifiesta Perdigón. "Ha estrenado obras a nivel nacional con unas críticas extraordinarias, por tanto, afirmamos que en Canarias muchos compositores de gran nivel y ella lo es, sin duda".

Adelanto del programa del 39º Festival Internacional de Música de Canarias

Los conciertos inaugurales del 39 FIMC estarán a cargo de la Filarmónica de la BBC, bajo la dirección de Juanjo Mena, una de las batutas españolas con mayor relevancia internacional, que visitó el Festival hace tres años junto a la Nacional Danesa. Será los días 12 y 13 de enero, en los auditorios de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, donde interpretarán las Danzas de Don Quijote, de R. Gerhard, partitura que sonará por primera vez en el FIMC, al igual que el Concierto para Violín de B. Britten. Este contará con una excepcional solista: la violinista germano-coreana Clara Jumi-Kang.

La segunda parte de los conciertos de apertura acoge un repertorio muy especial dedicado a M. Ravel: ‘Pavana para una infanta difunta’, ‘La Valse’ y el explosivo ‘Bolero’, para el que contarán con el acompañamiento de danza española, con la Compañía de Antonio Márquez, en una producción realizada por esta y la formación británica para el festival Proms londinense.

La Sinfónica de Bamberg regresa a Canarias seis años después de su última visita. Lo hacen bajo la dirección de su titular, Jakub Hrusa, y con una solista muy relevante que debuta en también en el Festival, interpretando el concierto para violín de Stravinsky: Patricia Kopachinskaja. Estos conciertos serán los días 21 y 22 de enero en el Auditorio de Tenerife y en el Alfredo Kraus y en ellos se interpretarán también la Obertura Leonora nº 3 de Beethoven y la Sinfonía nº 9 ‘Del Nuevo Mundo’, de A. Dvorak.

La siguiente cita en los auditorios será con la Sinfónica de Tenerife, que recupera el programa previsto para la anterior edición del Festival, cuyos conciertos no pudieron realizarse por motivos sanitarios. Bajo la dirección del maestro germano Michael Boder, ofrecen un repertorio de música del siglo XX: ‘La Ascensión’, de O. Messiaen; ‘Matías el pintor’, de P. Hindemith; y el Concierto para dos pianos de F. Poulenc, a cargo de los jóvenes pianistas: el español Mario Marzo y la indio-estadounidense Pallavi Mahidhara. Estas citas tendrán lugar el 24 y 25 de enero en Tenerife y Gran Canaria.

Los conciertos inmediatamente posteriores serán los de la Filarmónica de Gran Canaria, la otra gran formación de las islas, que tocará junto a su titular Karel Mark Chichon los días 27 y 28 de enero en los auditorios Alfredo Kraus y de Tenerife. Contarán con otra extraordinaria solista: la mezzo lituana Elina Garanca, que ofrecerá su versión de Wesendonck Lieder, de Wagner, obra que acaba de grabar para Deutsche Grammohpon.

Ambas orquestas canarias vendrán al 39 FIMC con un doble programa, pues antes de tocar en los auditorios ofrecerán conciertos en islas no capitalinas. La tinerfeña lo hará los días 13 y 14 de enero en Lanzarote y Fuerteventura, con obras como la Sinfonía nº 4 de Mendelssohn, entre otras, y bajo la dirección maestro japonés del Eiji Oue. Y la formación grancanaria tocará, con el maestro Chichon al frente, en La Palma y La Gomera, los días 14 y 15 de enero, con un monográfico de W. A. Mozart, que incluye el Concierto para Flauta nº2, con Clara Andrada como solista.

Entre las formaciones que visitan por primera vez el Festival, se encuentra la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, una de las más destacadas sinfónicas de Italia, bajo la batuta de Ingo Metzmacher, maestro que también debuta en el FIMC. Tocarán en Gran Canaria y Tenerife los días 26 y 27 de enero, interpretando los Rückert Lieder de G. Mahler, con su principal valedor en las últimas décadas: el barítono norteamericano Thomas Hampson. Completan el programa con la Novena de F. Schubert.

Canarias recibirá de nuevo al maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada, conocido y aclamado por el público de las islas -esta es su tercera participación-, que en esta oportunidad vendrá junto a otra formación debutante en el Festival: la Orquesta de Cámara de Europa, en cuya fundación estuvo muy implicado el gran Claudio Abbado.

La primera parte del programa incluye la Sinfonía nº 38 de Mozart y su Concierto para Piano nº 24, que asumirá el veterano pianista Pierre Laurent Aimard -obra y solista, también, por primera vez en el Festival-. Otra partitura nunca interpretada en anteriores ediciones es la Sinfonía nº 29 del genio de Salzburgo, que ocupará la segunda parte junto a la Cuarta de Beethoven. Con esta sinfonía, el Festival sigue en la senda de completar todas las del maestro de Bonn: solo restará por programar la Primera y la Novena.

La Orquesta de Cámara de Escocia será otra de las grandes orquestas que debutará en la próxima edición del FIMC, los días 3 y 4 de febrero en Tenerife y Gran Canaria. Formación principal en el Festival de Edimburgo, la Scottish será la responsable del estreno de la obra de encargo del 39 FIMC: ‘Luz, amor y éxtasis’, de la compositora canaria Laura Vega. Una partitura para guitarra y orquesta en la que el público tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los guitarristas más relevantes del panorama internacional: Pablo Sáinz Villegas.

El conjunto escocés también interpretará el Concierto para Clarinete nº 2 de C. M. von Weber, con la intervención de un gran músico canario, solista de esta orquesta: el clarinetista orotavense Maximiliano Martín. El programa incluye también la Sinfonía nº 20 de Mozart y la nº 104 ‘Londres’ de J. Haydn. Esta última, al igual que la obra de Weber, también será la primera vez que se interpreten en el FIMC. Todo ello bajo la dirección del joven maestro M. Emelyanychev.

El 39 FIMC se despedirá en febrero de 2023 con un grito de “paz frente a la guerra”. Tras varios meses de trabajo y con el firme compromiso de contribuir a la continuidad de la vida musical ucraniana, cerrará la edición la Orquesta Sinfónica de Kiev. Una formación de gran nivel técnico y artístico que el FIMC ha logrado programar y que, desde Canarias, emprenderá una gira por España. Bajo la dirección de su titular, Luigi Gaggero, actuarán en tres islas: 9, 10 y 11 de febrero en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

El programa escogido para este broche de oro, como no podía ser de otra manera, estará dedicado a compositores ucranianos: la Sinfonía nº 1 de M. Berezousky, llamado en su época “Mozart del Norte”; el Concierto para Arpa de R. Gliere; y la Sinfonía nº 3 del compositor más internacional de Ucrania: B. Liatoschinsky. Esta obra fue creada en la década de 1940 y es un homenaje a las víctimas del nazismo en Ucrania. Su título es ‘La paz vence a la guerra’ y serán las últimas notas que suenen en el 39 FIMC.

Conciertos de cámara

Finalmente, el FIMC ha conseguido cerrar la participación, por primera vez, de uno de los más grandes pianistas del momento: Daniil Trifonov. La joven estrella del piano, de solo 30 años, se unirá así a la galería de grandes intérpretes que han visitado el Festival en las últimas ediciones: Marta Argerich, María Joao Pires, Mitsuko Uchida, Arcadi Volodos, Javier Perianes, Lang Lang y Grigory Sokolov. Interpretará a Tchaikovsky, Schumann, Mozart, Ravel y Scriabin los días 20 y 21 de enero en los teatros Leal (Tenerife) y Pérez Galdós (Gran Canaria).

Otra de las propuestas de cámara más esperadas por la organización del FIMC es el Cuarteto Casals, Premio Nacional de Música 2006, una de las formaciones españolas más interesantes del panorama internacional. Tocarán a Haydn, Shostakovich y Schubert, en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, entre el 19 y el 23 de enero.

Conciertos extraordinarios

El 39 FIMC tendrá el privilegio de volver a contar con Ton Koopman, gran clavecinista, organista y multipremiado director de orquesta holandés, que visitó las islas en 2021. En 2023 viene a Canarias junto a uno de sus grandes proyectos musicales: la Orquesta y Coro Barroco de Ámsterdam. Ofrecerán sendos conciertos en las catedrales de Santa Ana y de La Laguna, los días 18 y 19 de enero, donde interpretarán una obra que varios musicólogos y críticos han catalogado como una de las más importantes de la historia de la música: la Misa en Si menor de J. S. Bach.

Otra formación que ofrecerá conciertos extraordinarios es el Gabrieli Consort, con un programa a capella centrado en la música compuesta a la Virgen María desde el siglo XIII hasta la actualidad, que van a interpretar del 24 al 29 de enero en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Cabe destacar la figura de su director, Paul McCreesh, uno de los maestros más relevantes de la importantísima escuela coral británica.

Festival ‘En Paralelo’

Por cuarto año consecutivo, el Festival En Paralelo se celebrará de forma simultánea al FIMC para completar su programación ofreciendo al público otros estilos y formas de interpretar música. En 2023, ‘En Paralelo’ contará con cinco propuestas diversas: ‘Desconcerto’, ‘Satierismos’, ‘Consonancias’, ‘Islazz’ y ‘Selva d’amore’.

Arranca esta programación con ‘Desconcerto’, un ensemble de 14 músicos de cuerda que realizan la denominada “Música Humorística”. Un proyecto de Jordi Purtí y Orthemis Orquestra, muy aplaudido por público y prensa gracias a su frescura y simpatía en escena. Actuarán del 13 al 20 de enero en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

‘Satierismos’, como su nombre deja intuir, es un programa dedicado a Eric Satie, pero que el público disfrutará de forma muy especial: con arreglos para big band, realizados por Miguel Blanco e interpretados por la Gran Canaria Big Band, bajo la dirección de Chano Gil. Será los días 14 y 15 de enero en el Teatro Guiniguada y el Espacio La Granja.

Dos importantes proyectos musicales de las islas se unen en torno a ‘Consonancias’: Canary Guitar Quartet (Samuel Delgado, Luis Alejandro García, Tomás Fariña y Fran Yanes) y ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo’, espectáculo que reúne a Germán López, Althay Páez, Beselch Rodríguez, Yone Rodríguez y Leandro Ojeda. Tocarán del 26 de enero al 4 de febrero en las ocho islas.

Una nueva propuesta del proyecto ‘Islazz’, del guitarrista Yul Ballesteros, podrá disfrutarse en Tenerife y Gran Canaria el 2 y 3 de febrero, con un ensemble que fusiona el formato big band con un grupo de cuerdas.

‘En Paralelo’ concluirá con música barroca, de la mano de la carismática formación El Afecto Ilustrado, dirigida por el violinista canario Adrián Linares. Con ‘Selva d’amore’ proponen un viaje a la escuela napolitana del XVII-XVIII, del 31 de enero al 7 de febrero en El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y La Gomera.

Abonos y entradas

El próximo 3 de octubre se abrirá el plazo de renovación de abonos, que concluirá el día 21 de este mismo mes. Días después, entre el 31 de octubre y el 18 de noviembre, será el turno de quienes quieran sumarse al FIMC adquiriendo nuevos abonos. Una vez finalizados estos plazos, a partir del 12 de diciembre, se pondrán a la venta al público general las entradas para todos los conciertos.

También volverá a ofertarse el Abono Joven, con el que el FIMC quiere facilitar al público de hasta 30 años la asistencia a los conciertos con un precio muy reducido: hasta un 60% con respecto al precio del abono normal. Además, en la 39ª edición se mantienen las entradas a solo 3 euros para estudiantes de música y personas en situación de desempleo. Por otra parte, se seguirá aplicando para el público general la opción last minute, que supondrá obtener las entradas por un 30% menos desde 45 minutos antes del inicio de los conciertos.

Como es habitual, se pondrán a disposición del público dos tipos de abono que incluyen los conciertos a desarrollar en el Auditorio Alfredo Kraus y el Auditorio de Tenerife. Adquirir uno de los abonos implica un 20% de descuento sobre el precio original, mientras que la compra de los dos abonos supone un 30% menos. En el caso del Abono Joven, 50% en el caso de uno de los abonos y 60% en el caso de ambos.