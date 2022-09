Las esencias del ser humano

Cuadros algunas veces de un color terroso e intenso y otros de un azul suave y apagado. Pinturas en los que aparecen colocadas figuras que han sido tratadas en hierro de forma minimalista y cuyo contorno se asemeja al de un hombre o animal. Son algunas de las obras que la artista Alicia Lasala ofrece a través de la muestra Essentia en la sala S/T Espacio Cultural de la calle Enmedio nº 1 en la capital grancanaria y que estará abierta de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas.

Dicha muestra se completa además con esculturas en alambres y objetos cotidianos distribuidos por toda la sala. Un total de 45 obras entre cuadros de pequeño y mediano formato y esculturas utilizando materiales como alambre, hierro, arcilla y madera en técnica mixta. Una exposición que se inauguró el pasado 2 de septiembre y que estará abierta hasta el 30 de este mes.

El título, Essentia, ya llama la atención desde un principio. «Si, al ser un tema tan amplio, por un lado desarrollé lo que es la esencia de la vida como búsqueda incansable de la felicidad, la libertad, el conocimiento y la comunicación; y por otro lado la esencia de cada ser humano como característica innata, permanente e invariable», señala la propia artista. De este modo, en Essentia aparecen bien diferenciadas dos tipos de obras.

Por un lado aquellas que representan las características innatas, permanentes e invariables que nos identifican a todas las personas de acuerdo a las experiencias y vivencias personales. Y, por el otro, piezas sobre la búsqueda hacia la felicidad, la libertad, el conocimiento y la comunicación. El motivo por el que Lasala incorpore alambre y hierro al cuadro, tiene como objetivo «crear un efecto atrevido e innovador, pues en una misma obra nos encontramos con dos disciplinas íntimamente entrelazadas».

Singular

El resultado es realmente singular, por lo que resulta interesante saber el origen de dicha técnica. «Las influencias que más me han marcado han sido principalmente el expresionismo, pues a la hora de pintar me guía el corazón con todas sus preguntas e inquietudes sobre la vida, lo esencial, lo olvidado, sobre el trabajo desde dentro, lo que no se ve, lo que calla, la belleza sutil, el diálogo permanente, la fugacidad de la vida y la emoción», aclara la pintora.

Alicia Lasala nació en Argentina, estudió en la Escuela Luján Pérez y a lo largo de su carrera ha profundizado en técnicas escultóricas y artísticas que se ha enriquecido con artistas de su país, chilenos y canarios de renombre. Pero su vida se ha movido principalmente entre su tierra y el Archipiélago. «Creo que eso me ha ayudado muchísimo a la creatividad y búsqueda constante de técnicas e investigaciones», asegura. «Tengo que agradecer ese maravilloso regalo de poder complementar las distintas culturas que tanto me han marcado e influenciado a la hora de crear arte», afirma. «El legado y la ciencia despiertan la curiosidad por el conocimiento. Nos da la libertad para poder decidir y elegir», añade a continuación.

La artista vive en diálogo permanente entre el lienzo, las capas infinitas de óleo y sus inquietudes acerca de lo esencial, dando protagonismo al diálogo permanente.

«He creado un efecto que consigue que el espectador indague sobre su propia existencia y realidad», señala. De este modo, los caballos representan libertad y fortaleza; los peces la felicidad y la comunicación; las danza la búsqueda de la felicidad en medio de las adversidades.

Pero, sobre todo, la artista intenta reflejar valores como la paz, la amabilidad, el equilibrio o la sensibilidad. «Intento lograr en cada obra que el espectador se pare un momento y se detenga, porque las prisas marchitan la belleza y nos olvidamos del valor de las cosas pequeñas».

En la muestra destacan tres grandes lienzos con esculturas en medio en las que llama especialmente ese tono de tierra. La artista reconoce que recurrió a esa técnica porque «el ocre con toques de óxido resalta más la escultura de alambre y hierro».

La pintora y escultora argentina señala por último que también «expreso un tema muy duro que denomine Maternidad oxidada en homenaje a todas las madres víctimas de la guerra que huyen con sus niños enfrentando adversidades inimaginables».