Vaya por delante que lo que aquí publicamos no es en absoluto crítica literaria. Son notas de lectura que persiguen compartir alguno de los libros que más me han gustado. Notas escritas por el convencimiento de que los buenos libros dan placer y hay pocas cosas mejores que el placer compartido. Insisto en lo de las notas porque algún imbécil me achaca la pretensión de crítico literario, profesión para la que no tengo ni formación ni bagaje suficiente. Leer, releer y compartir la experiencia con otros es lo que persigo. La benevolencia de algún lector es la que me ha llevado a publicarlas.

Lo de imbécil, dicho sin ánimo de insultar, se refiere a la clasificación de la humanidad que en su momento realizó el catedrático de economía de la universidades de Pavía y Berkeley, Carlo M. Cipolla y que publicó con otro ensayo en Allegro ma non troppo. En el año 1988 se publicó en España y desde entonces no ha dejado de reeditarse. Se recogen en el volumen dos divertimentos que el prestigioso historiador económico utiliza para atacar el pensamiento único, sobre todo en su especialidad, por los males intelectuales que acarrea. Cipolla no era marxista, aclaremos esto no sea que se me achaque arrimar el ascua a mi sardina, más bien se le suele encuadrar en la escuela utilitarista, y trabajaba con la hipótesis de que la historia la hacen los seres humanos, condicionados por el espacio y el tiempo. La naturaleza, la historia común, las ideas compartidas, la cultura y las circunstancias concretas de cada sociedad y las relaciones entre sociedades serían los motores de la historia, no pudiendo reducirse el devenir de la humanidad a una sola causa. Por ello el primer ensayo se titula: El papel de las especias (y de la pimienta en particular) en el desarrollo económico de la Edad Media y es una burla de las ideas preconcebidas aplicadas a la disciplina de la que era catedrático, aquellas que ponen el acento en un solo aspecto de la historia. Para ridiculizar esa escuela unívoca, vincula, en tono jocoso, el aumento de la natalidad medieval a las potencialidades afrodisiacas atribuidas a la pimienta y a la extensión de su uso en las cocinas medievales. Eliminando de la ecuación aspectos como la mejora del clima, la introducción de nuevas técnicas de cultivo, la roturación de nuevos espacios, etc.

El segundo de los ensayos es de más enjundia: Las leyes fundaméntales de la estupidez humana. En él se clasifica a la humanidad, según sus actos, en cuatro grandes grupos: los inicuos, los listos, los malvados y los imbéciles. Si nuestros actos benefician a la sociedad sin traernos un beneficio propio estaríamos en el grupo de los inicuos o santos, si nos benefician a nosotros y al resto de la sociedad al mismo tiempo estaríamos en el de los listos o inteligentes tés, si nos benefician exclusivamente a nosotros y perjudican al resto seríamos malvados y si ni benefician a la humanidad ni a nosotros seríamos imbéciles. Según Cipolla, todos nos encuadramos en alguno de estos grupos y siempre hay una presencia de todo ellos en cualquier estado humano, en cualquier reunión. Puede usted celebrar un conclave de premios Nobel que se encontrará algunos imbéciles entre ellos, por muy nobeles que sean. Para exponer mejor su idea el autor contribuye con una gráfica en la que dibuja un eje, el del beneficio para la sociedad cruzado con el del beneficio particular, ambos con su polo positivo y negativo. Desplazando nuestras acciones a lo largo del eje nos situaremos en alguna de las categorías.

Es importante destacar que no existen prácticamente tipos únicos de cada categoría. La inmensa mayoría nos comportamos de las cuatro maneras a lo largo de nuestra vida e incluso en un mismo día, pero siempre estaremos en uno de los cuadrantes de manera preferente. Un malvado puede actuar en algún momento en beneficio de los demás, aunque él no lo hubiese querido, incluso por casualidad. Igualmente es preciso señalar que quienes causan más daño a la sociedad son los imbéciles. Un malvado, un corrupto, quiera o no quiera, contribuye a que el dinero se mueva y el comercio siempre es beneficioso, según nuestro autor. Pero un imbécil, alguien que se opone o nos niega algo, por simple incapacidad o porque encuentra un mísero placer en ese ejercicio de poder de la negación, sin recibir ningún beneficio más allá de ese dudoso placer, no sólo nos daña a nosotros sino que daña a la sociedad, creando resquemores y tensiones innecesarias. Y los imbéciles están presentes en todos los grupos sociales. Pensemos en el funcionario que acogiéndose a cualquier norma, quizás ya derogara, nos exige una póliza para recibir un escrito nuestro. O en el empresario que niega un permiso a un trabajador cuando el trabajador se compromete a recuperar las horas permitidas. Los imbéciles son pues, el grupo más peligroso. Un acto que no beneficia a nadie, ni siquiera a quien lo ejecuta, suele terminar en consecuencias desastrosas para todos. Sobre todo porque todos tenemos un pequeño poder, ya sea en alguna institución, en la sociedad o en nuestra casa, y ese poder, ejercido por un imbécil siempre es perjudicial. Imaginen ese esposo que niega por negar cualquier acto a su pareja, por la estupidez del aquí mando yo. La relación entre imbecilidad y ejercicio de poder siempre es preocupante.

Uno de los juegos que nos permite esta teoría de Cipolla es que nosotros mismos la apliquemos a nuestras acciones y a los de otros. Sabremos así encontrar una guía para mejorar o para entender mejor a los otros y actuar en consecuencia. Saber que tenemos por jefe a un imbécil nos permitirá minimizar sus estupideces, por ejemplo. Además del rato divertido que se pasa compartiendo nuestra clasificación con los compañeros de trabajo. Déjense de libros de autoayuda y crecimiento personal, abandonen los ansiolíticos y lean a Cipolla.