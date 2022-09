Nona Perera, directora general de Patrimonio Cultural, sabe qué es sortear los baches. En esta legislatura plagada de desastres naturales, en el marco de un cambio climático irreversible, ha impulsado la creación de multitud de recursos y programas con el fin de mejorar la divulgación y preservación del legado histórico. En la recta final, condena la inoperancia de las administraciones y espera encauzar multitud de proyectos.

La Dirección General resolvió sancionar a la empresa responsable de las obras de Cuna del Alma en Adeje. ¿Han recibido alguna alegación en el período de 15 días?

Primero, quiero señalar que se trata de un expediente técnico, el cual se inicia atendiendo a las competencias que la Ley de Patrimonio otorga a la Dirección General. Por tanto, no hay una decisión política al respecto, sino que al constatarse la existencia de una agresión, se abre el expediente sancionador -que es verdad que firmo yo- como todos los demás procedimientos. A día de hoy, no ha habido alegaciones por parte de la empresa.

La protesta ciudadana parece haber dado sus frutos.

Más que la protesta ciudadana, ha sido el trabajo de un grupo de personas que prospectaron el terreno y advirtieron de la existencia de enclaves etnográficos y arqueológicos. Gracias a esa denuncia, nos enteramos del peligro existente para los bienes. Cuando fuimos al lugar, algunos seguían estando en peligro y otros estaban parcial o totalmente arruinados, que no se podrán recuperar.

¿Cómo le explicaría a los hipotéticos trabajadores de ese complejo, incluso, a las constructoras, la importancia de preservar el legado histórico?

De la misma forma que se ha explicado y exigido a cualquier persona, sea promotora turística o industrial o de infraestructura: es necesario identificar, proteger y conservar el patrimonio. Esto no es un caso diferente. Los expedientes sancionadores se inician con esta legislatura, tanto a la Diócesis de Tenerife, a personas particulares, a ayuntamientos, cabildos y empresas públicas. Por ejemplo, la casa que se incendió en Vegueta es una pérdida y habría que constatar si es una agresión al patrimonio por acción u omisión, es decir, ¿esa casa propiedad municipal estaba en buen nivel de conservación o de vigilancia?

Por otra parte, la potestad de paralizar la tiene los cabildos, ayuntamientos o, en caso de inoperancia por parte de ambas, el Gobierno. En este caso, Cuna del Alma la suspendió el Cabildo de Tenerife, aunque es verdad que fue a instancia nuestra. Pero si ellos no llegan a paralizar, lo hubiéramos hecho nosotros. Ahora, el expediente sancionador es nuestro porque la falta es muy grave, mientras que los cabildos llevan las faltas leves y graves.

Falta concienciación.

Falta concienciación y determinación tanto de las administraciones como de la ciudadanía para cuidar lo que es común.

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, hubo 150 expedientes de BIC que caducaron. ¿En qué estado se encuentran ahora mismo?

De esa cantidad, solo uno de ellos estaba en la Dirección General: el silbo herreño, para el que hemos solicitado a El Hierro que lo incoe. En esta legislatura se han sumado poquísimos: la limitación de Agua de Dios, el conjunto de Camino de la Virgen, y poco más. Por ejemplo, de esos 400 registrados, solo 30 están en La Palma, cuando tienen Los Llanos de Aridane como un asentamiento humano que se inicia en la época aborigen y no está declarado como BIC, al igual que tantos otros. No me remito a que lo aborigen sea más importante, tiene un periodo más dilatado, pero importante es todo porque nuestra memoria está conformada por hitos del pasado: el aborigen, colonial, moderno, contemporáneo, y de ayer. Entonces, hay cabildos, como el de Tenerife, que tienen muchos bienes reconocidos y hay otros, como La Palma, Lanzarote, que tiene muy pocos.

La Graciosa no tiene ninguno.

Con la sentencia del Constitucional caducaron dos BIC de La Graciosa. Lo que ocurre aquí es que también es un bien paleontológico y, a día de hoy, la Ley autonómica no recoge esta categoría. Por tanto, los nuevos expedientes pasan a la Consejería de Transición Ecológica puesto que la Dirección General solo autoriza las intervenciones garantizando que se aplica un método arqueológico.

El yacimiento romano de Lobos está abandonado, tal y como se denunció este verano.

Lo desconozco. Si es así, sucede en muchos sitios.

Por ejemplo, el Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas ya necesita de una inversión de 3 millones de euros por su estado ruinoso. ¿Qué puede hacer su Dirección?

Risco Caído lo gestiona el Cabildo. Nosotros podemos colaborar si hay peticiones o de motu proprio. Cuando sucedió el incendio, hicimos un diagnóstico del patrimonio afectado y hemos estado trabajando en cavidades con manifestaciones rupestres. Tenemos proyectos de patrimonio mundial, no solo en Risco Caído, sino en Las Cañadas, donde ha habido un trabajo continuado. No obstante, hace falta disponer de administraciones que demanden y faciliten a la ciudadanía un papel destacado en la gestión del patrimonio, porque el patrimonio más importante que tenemos es la población, quien es la heredera. Por eso, este año financiamos con 40.000 euros a colectivos que dentro de sus estatutos incluyeran la protección, investigación y divulgación del patrimonio cultural. Otra medida es recurrir al voluntariado.

Un caso, estamos trabajando con un grupo para vigilar las agresiones o las subidas del tránsito en la montaña de Tindaya y, a su vez, participan en las actividades que se desarrollen: se te da un curso de formación, te dicen qué tareas vas a realizar, en qué condiciones (sol, sombra, ciclar, prospectar, cavar) y siempre bajo la supervisión de un profesional. Así, te conviertes en salvaguarda del patrimonio, que es distinto a las becas universitarios que reciben los estudiantes. Todo esto es difícil. Esta mañana, en Cuatro Puertas, había gente de Japón, Dinamarca, y había tal cantidad de colillas, cristales, desechos, sin señalética para indicar por dónde no pisar... Hace falta un trabajo continuado. Por ello, estamos trabajando con colectivos como los de Cuevilla Verde, en Fuerteventura, o en Sabinosa, en El Hierro. Al final de año tendremos la memoria con los resultados. Mientras, nuestra vocación es continuar y aumentar las partidas que lleguen a la ciudadanía.

Patrimonio desarrolla el programa Guanclima con el fin de analizar las consecuencias del cambio climático en las Islas. ¿Cuáles son las principales amenazas y cuándo llegará a las ocho islas?

Las amenazas son la subida del mar, la escorrentía y la pérdida de suelo. Sabemos qué enclaves arqueológicos y etnográficos desaparecerán en los próximos cinco o siete años en Fuerteventura, al igual que ya vemos lugares que están en proceso en los barrancos. También, el Rubicón, en Lanzarote, va a estar muy afectado debido al cambio tan brusco de temperaturas entre el día y la noche que incide en las estructuras de piedra y barro, las cuales están a la intemperie con una cubrición de invernadero. Recuerda muy bien este verano, en diez años estaremos a 50 grados. Es algo imparable de lo que ya han advertido los expertos.

¿Hay plan de emergencia?

El programa Guanclima dice qué afección tiene e indica lo que hay que hacer. Esos estudios se trasladan a los cabildos, quienes son los responsables en aplicarlos. Tanto ahí como en El Hierro hemos hecho el estudio, y a mí me encantaría que fuera en las demás islas, pero no tenemos tiempo ni presupuesto. Véase que ahora vamos a hacer los inventarios insulares, responsabilidad de cada uno, pero no los han hecho.

En la partida anual, está la habilitación del Laboratorio Interdisciplinar de Arqueología Científica. ¿Qué avances hay?

Es un proyecto muy bueno que está parado porque no es compatible con el suelo elegido en Santa Cruz de Tenerife, destinado a uso empresarial. La Consejería de Educación está buscando otro emplazamiento. Va retrasado. Pero sí dará tiempo del Laboratorio de Arqueología, financiado a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El primero va destinado a aglutinar personal de las dos universidades con la creación de un marco físico dotado de todos los materiales con los que realizar los análisis que se mandan actualmente fuera de las Islas, por lo que fomentamos la inversión, la investigación y, sobre todo, la multidisciplinariedad.

¿Y con relación al Sistema de Información del Patrimonio Cultural de las Islas?

Quedan algunos flecos, pero es un trabajo enorme en una administración donde hay apenas personal técnico para ese cometido. Awanek -término aborigen que significa yo soy, yo me llamo con el que se nombrará- aglutinará todas las publicaciones, actividades arqueológicas, restauraciones, que haya y estará centralizado. No tenemos un plazo exacto, pero antes de final de año se presentará.

La burocracia ralentiza todos estos procedimientos.

En los hospitales hay salas de Pacientes, y en la administración pasa eso. Para mover un papel de un lado a otro pasa una semana. Resulta que ha pasado un mes desde que instamos a un ayuntamiento a hacer unas obras de una semana. He llamado al concejal, hemos insistido, y por fin van a realizar una cometida. Una cosa es la independencia de tu tiempo y otra es cuando te lo marcan.

¿Cuáles son los objetivos en esta recta final del mandato?

Entre otras cosas, la creación de un gabinete numismático, fundamental dado el avance en el conocimiento de las monedas que circulan por Canarias y la donación por parte de la Casa de la Moneda de unas 1.500 piezas. También, querría acabar el Atlas del Patrimonio Inmaterial, relacionado con la piedra seca, el silbo, el valor de la trashumancia y agroganadería en nuestra vida donde la cabra y la oveja siempre nos han servido para sobrevivir, y la catalogación del patrimonio naval. Por otra parte, tener la capacidad de prospectar de forma inmediata en aquellas zonas que se queman antes de que crezca la vegetación y, de igual forma, guardar los contenidos de etnobotánica heredados de las personas mayores en Lanzarote.

Luego, conformar la Red de Parques Arqueológicos y conseguir que, al menos, se acabe el trabajo en los parques de la Zarza y la Zarcita o del Barranco de Guayadeque. Invertir el dinero de Europa en la recuperación del Palacio de Nava, el Pescante de Garachico, mejorar las instalaciones del Semáforo de Igueste, cuya propiedad conseguimos, además de las condiciones del yacimiento de Cendro, en el que hay enterramientos dentro de vasijas, y sacar adelante el proyecto las ruinas del elevador de aguas de Gordejuela, declaradas las ruinas más bonitas del mundo. Profundizar en la catalogación de los archivos particulares como el de Manuel Lorenzo Perera, Telesforo Bravo, Francisco Navarro Artiles -en mesa de acuerdo-, y una cosa importante, que lo paramos por la pandemia: a raíz del Ateneo empezamos a chequear los planes de recuperación de los museos canarios para el rescate de su contenido.

Entiendo que para evitar lo sucedido en La Palma.

El Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural de La Palma está previsto acabar en 2023 con el fin de que, tras esa catástrofe natural, sea un privilegio. Con ello, tendrán los inventarios hechos, los bienes restaurados y habrá actuación desde el primer momento, inserto en el Cecopin, ya que funcionará como un plan de emergencia patrimonial. Es más, estamos trabajando con Castilla y León, Murcia y con el Ministerio en ese Plan de Recuperación y hemos dispuesto el dinero -el cual sé que lo tiene que aportar el Estado, pero, si esperamos, hasta dentro de diez años no llega.

Quisiera añadir que antes de acabar la legislatura hay que finalizar el catálogo de memoria histórica y crear el portal, aparte de incluir unidades de disidencias sexuales en cada archivo histórico. Esta última parte me parece fundamental porque, así, hacemos una sociedad mucho más justa. ¿Cómo luchamos contra el patriarcado? Está a punto de publicarse un vídeo sobre los inicios de la Gala Drag precioso, una experiencia que dice de la brutalidad de un régimen al que se le plantó cara. De igual forma, celebramos las jornadas de arqueología de género: no podemos seguir disponiendo de un pasado con nombre de hombres, pero, ¿dónde está la mujer en la cerámica, agricultura, ganadería, en la industria lítica? Pues vamos a estudiarla.

¿Cómo pervivirá el patrimonio en las nuevas generaciones?

La verdad es que no lo sé. Pienso en la generación de Millares, Manrique, Santiago Santana, Fleitas, siempre ha habido en la cultura una potencia muy fuerte por las raíces. El patrimonio es tu memoria y pasado puesto que para estar aquí necesitas saber tu nombre, saber qué haces, y esas referencias de identidad es lo que nos permite ayudar. Un ejemplo claro es cuando las personas enferman con alzheimer y pierden su identidad… Y lo mismo pasa con la comunidad. Esa generación potente y valiente, igual que la que acampa en Adeje, es la expresión más alta de un amor de su tierra. Aunque no hubiera yacimientos arqueológicos, cardones o lagartos, hay que poner cordura al uso del suelo silvestre: son islas finitas y finita es nuestra presencia en la Tierra.

Apenas hay consejeros insulares especializados en la materia. Además de querer saber su opinión al respecto, ¿qué ha aprendido en esta legislatura?

A lo primero, no sé cómo solucionarlo, aunque sí estoy convencida de que las personas que acceden a cargos públicos han de ser las mejores preparadas. No estoy hablando de mí, sino de lo que deberíamos de exigir. Acerca de lo otro, he aprendido mucho. Siempre me pregunto qué he hecho yo para merecer semejante regalo. No es que me quede pena irme, porque tengo mucho trabajo que hacer en mi día a día o en mi jubilación, pero la pasión debe estar presente siempre en tu vida.