Difícil es definir con una sola palabra a Francisco Morote. Profesor, activista, pensador… son algunas que se vienen a la mente para referirnos a él. Y en su reciente libro En clave altermundista, aúna las tres. El estilo es didáctico, claro, sencillo, buscando la racionalización en el lector, exponiendo los hechos, los datos, las reflexiones, de manera precisa y sin florituras, evitando que la lectura se nos haga pesada y enganchándonos a leer artículo tras artículo.

Precisamente esta claridad en la exposición solemos echarla de menos en muchos de los textos de análisis político que circulan. Hay una cierta tendencia a oscurecer la crítica con vocablos como constructo, coyuntura, o neologismos como poli (é) tica y expresiones como «en tanto y en cuanto», imprecisiones como «de alguna manera» o «yo diría»… expresiones todas con las que sus usuarios pretenden escabullirse de medio lado, como diría el escritor, aún añorado, Ezequiel Pérez Plasencia.

Morote no se escabulle, la faceta de activista o militante se lo impide. Señala las deficiencias terribles del sistema en el que vivimos, lo nombra por su nombre real: capitalismo y su nueva fase la globalización cuya ideología es el neoliberalismo. Sin ambages, sin retorcer la frase.

Vivimos en un mundo finito con un sistema depredador de personas y naturaleza, avanzando a pasos de gigante hacia la destrucción ecológica del planeta y, por ende, de la civilización humana. Pero a la vez que denuncia, avanza soluciones, propuestas. Argumentadas, razonadas, documentadas. Acude al Foro Social Mundial en sus distintas convocatorias, a los documentos de ATTAC, a artículos y ensayos de otros autores con el objetivo de fundamentar sus propuestas por un mundo mejor.

Un mundo alternativo. Porque de lo que se trata es de eso, de demostrar que frente a la globalización y el neoliberalismo que se nos quieren vender como ineluctables, hay otro mundo posible, más libre, más ecológico, más justo. Los viejos, pero no por ello desfasados, ideales de Libertad, igualdad y fraternidad, recorren todo el libro de Morote. Algunos dirán, cargados de la liquidez del pensamiento de moda, que esos valores son obsoletos, contradictorios, que la Ilustración fue un terrible error que nos ha traído los males de nuestro tiempo. Es el refugio de los que sin darse cuenta justifican que vivamos en el mundo en que vivimos como el mejor o único (lo que es peor) mundo posible. Son los nuevos Pangloss.

Nuestro autor se niega a aceptar que este es el único mundo posible, a matar la esperanza del cambio, del futuro

Nuestro autor defiende lo contrario. Se niega a aceptar que este es el único mundo posible, a matar la esperanza del cambio, del futuro. De hecho, la aceptación de los males del mundo y la promesa de un mundo mejor post mortem, es el principio en el que se basan todas las religiones. Algunos, como Morote, pensamos que hay otra posibilidad, y que mantener la esperanza del cambio a mejor y luchar por ello, es una obligación moral, o ética. En esta época en los que los imperialismos visten el ropaje de la globalización y el neoliberalismo, oponerse a la absoluta mercantilización de los seres humanos y nuestro planeta, no solo es una cuestión de supervivencia como especie sino además, una obligación ética.

Lo que se defiende es la reivindicación de la razón como método de observar el mundo, de desentrañarlo, de buscar soluciones y alternativas a los problemas. Siempre la especie lo ha hecho así, y, siempre se han opuesto los poderosos al uso de la razón. Es normal que se opongan. Si la gente se pone a pensar, a razonar, empieza a cuestionarse desde el supuesto orden normal de las cosas a la religión.

Las frases «siempre ha sido así», «la política va por ciclos», «dios lo quiere»… no resisten el menor asalto de la razón. Ella es la única arma que tienen los de abajo para intentar mejorar su situación, para intentar que las cosas cambien a mejor y que los derechos sociales e individuales dejen de ser letra de unos artículos constitucionales o epígrafes de declaraciones sobre los derechos humanos y pasen a ser un techo real bajo el que vivir, un trabajo para dignificarse, una liberación de cualquier forma de esclavitud o sumisión.

Esa misma razón es la que nos indica que no es posible, no es sostenible, que los llamados países desarrollados consuman la mayor parte de los recursos de la tierra. Si todos los que viven en el planeta consumieran como consumimos los de los países desarrollados, el mundo colapsaría. Nuestra forma de vida se basa en la pobreza del resto de la humanidad. No hay recursos suficientes para todos. Por eso la razón nos obliga a oponernos a las prácticas destructivas del sistema capitalista actual. Y lo mismo que rechazamos cualquier forma de imperialismo y dominación sobre los pueblos palestino o saharaui, nos oponemos a la agresión rusa contra Ucrania. No porque creamos que Ucrania es el colmo de la democracia (ahí están las denuncias de los movimientos feminista y LGTBI, por ejemplo), sino porque creemos que la guerra nunca es la solución.

Y no nos vale que se haya provocado por Estados Unidos y Europa la invasión con la política agresiva de la OTAN. Rusia ya no es el país de Lenin y los soviets, es un país de capitalismo salvaje, donde se persigue y encarcela a los que se burlan del jefe del estado, igual que aquí hemos encarcelado a Pablo Hasél. No hay una causa razonable que justifique esa guerra ni siquiera las hipocresías de la Europa atiza fuegos. Oponernos a la globalización, a la militarización de nuestra sociedad, a la mercantilización de todo, se vuelve necesario e imprescindible en estos críticos momentos.

El libro de Morote nos lo recuerda y es por ello un libro necesario e imprescindible.