Drag Sethlas colgará las plataformas tras la gira del ‘Gran Hotel de las Reinas’. El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acoge el 4 y 5 de octubre. a partir de las 19.30 horas. las dos únicas citas de la gira del Gran Hotel de las Reinas con las doce concursantes de la segunda edición de Drag Race España, entre las que destaca Sethlas, alter ego de Borja Casillas. El dos veces ganador de la gala drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, un hito solo alcanzado por Crisalidrag y Grimassira Maeva, colgará las plataformas una vez acabe el tour del programa de AtresPlayer Premium.

«Primero quiero descansar y tener tiempo para mí, para Borja y buscarme también otra cosa. La verdad es que no tengo en mente nada relacionado con el carnaval después de esto. Por ahora me voy a tomar un descanso, pero no es definitivo. Siempre digo que nunca hay que decir nunca porque de repente mañana puede aparecer algo», adelanta el artista.

Primera vez en las Islas

De momento, por delante quedan dos meses más de gira por toda España con el espectáculo que promete no dejar indiferente a nadie y que cuenta con una variedad de números tan auténticos y originales como las doce drag queen que componen el casting de la segunda temporada del programa.

«Que no se lo piensen, porque las entradas se agotan en nada. Si lo tienen en mente que lo hagan porque son solo dos días y es un espectáculo único. Cuanto antes se decidan antes se evitarán el disgusto de no encontrarlas», advierte Sethlas.

La primera gira, en la que participó Drag Vulcano que fue el primer drag canario en concursar en el formato televisivo, no pasó por el Archipiélago. Ahora el tour sí recala en las Islas y dará a los canarios la oportunidad de disfrutar de las tres horas de espectáculo en directo, presentado por la mítica Supremme De Luxe y por la icónica Paca La Piraña. «Cuando nos propusieron el tema de la gira lo primero que les dije es que si no pasaba por Canarias no la haría. Así intentaba darles a entender que para mí era muy importante que estén mi ciudad y mi Isla incluidas y así ha sido», explica satisfecho Casillas.

Público canario

De momento, el show ha pasado con un rotundo éxito por Madrid, Alicante y Torremolinos y estos días está en Barcelona. «Está siendo una experiencia bastante guay. Estoy algo cansado porque al final estamos montadas y actuando de jueves a domingo pero merece la pena. La acogida ha sido muy bonita y divertida y la gente sale muy contenta de cada función que hacemos. Nos recalcan muchísimo que, pese a que son tres horas de espectáculo, se hace súper ameno, divertido y cada una tiene algo distinto», detalla.

La emoción de Sethlas por actuar para el público canario se ha contagiado al resto de drag queen que componen el tour, sobre todo al ser la capital grancanaria una de las cunas del movimiento drag gracias al carnaval. «Están como locas por venir a Gran Canaria y están encantadas de que la gira pase por aquí. Muchas de ellas han crecido viendo la gala drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, como es el caso de Ariel Rec. Es una fanática total de la gala desde hace años y está ilusionada con venir aquí, poder actuar y conocer un poco lo que ha visto por la tele», añade.

Y es que una de las cosas que más motiva a estas reinas es conocer al público canario y poder actuar frente a ellos. «He estado en Madrid, Alicante, Torremolinos y Barcelona y no hay un público como el canario, como mucho el que más se asemeja es el que conocimos en Torremolinos, por la efusividad, las ganas de fiesta y por todo. Un público como este no lo puedo dejar escapar», añade.

La gira le está dando la oportunidad de conocer más a fondo a sus compañeras y también de promocionar un poco más su carrera y de hacerse aún más famoso, aunque en su caso tras su actuación en el 2017 en el carnaval de la capital grancanaria se convirtió en una de las drags más conocidas del país. «En la Península me paran bastante por la calle aquí en Gran Canaria no tanto pero claro ya me conocen, soy una más de la Isla. Se sobrelleva bien, teniendo en cuenta que al final es un personaje público y que la gente intenta sacarte cosas», detalla.