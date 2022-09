Guillermo Borao publica 'La sastrería de Scaramuzzelli': "Es una novela que invita a reflexionar sobre qué es real y qué no lo es"

'La sastrería de Scaramuzzelli' (Roca Editorial) es la primera novela del zaragozano Guillermo Borao. Es un relato de amor inquebrantable por la familia y una fábula sobre las casualidades improbables, escrita, quizá, por la necesidad de retener un instante, de prolongar el tiempo de un padre y un hijo juntos antes de que uno de los dos deba, sin remedio, marcharse para siempre.

Le cuento un secreto, no sé adscribir su novela a ningún género.

Siempre que me preguntan esto contesto que es narrativa. Tiene un toque de realismo mágico, de fantasía que no es fantasía ni mucho menos pero tiene esos elementos, y tiene algo de histórico pero muy sutil. He intentado que esté muy bien ambientada en una época que no se dice pero podría ser entre 1890 y 1914, así que algo de histórico podría tener. Hay referencias a la Gran Depresión de esa época pero eso lo tiene que entreleer el lector según las referencias. Sí, es narrativa en general.

Si me permite, creo que también tiene mucho de novela de personajes.

Creo que en la novela hay mucho más de autoficción de lo que parece, he intentado poner en todos los personajes parte de mi vida. Y ahí sí que los personajes alcanzan una profundidad. Aunque no es tal cual, por ejemplo, la historia de Barros cuando llega a la sastrería a trabajar es al revés. Barros es un amigo mío que se llama Cristiano Barros Scaramuzelli y él me dio la oportunidad a mí de trabajar en Inglaterra en una sastrería sin saber nada de inglés, así que su historia de llegando a Inglaterra en el fondo es la mía.

¿Ya tenía en mente la novela cuando se fue a Inglaterra?

Sí y no. Lo que tenía era esa idea de que quería hablar de qué es real y qué no es real en nuestra vida. En el fondo es un poco como 'Origen', 'Matrix', 'El show de Truman'... ¿Esto que vemos ahora mismo es real? Una novela que invitase a reflexionar sobre si esto existe, si hay destino o por qué ahora estamos aquí y no en otro sitio. Supongo que como decía Ortega y Gasset, importan las circunstancias.

"No concibo una novela sin que haya relación familiar, lo he hecho en todos mis relatos"

También hay mucho de eterno retorno.

Justo. De hecho, en la novela es muy importante que te quedes con las primeras páginas porque te acompañan hasta el final, está ese aspecto cíclico.

¿No existe el azar?

Aquí lo cuestiono y yo me inclino un poco más porque no pero esto cada uno… Con esta novela no lo sabremos desde luego.

En esta reflexión sobre lo real o no, sí que está muy presente la familia como la raíz que siempre está ahí.

Cuando fui a Inglaterra, tenía clara la parte de qué era real o no, pero por otro allí me llevaba mi vida, mis circunstancias familiares, unas vivencias que también quería incluir en la novela. Lo que pasa es que en Inglaterra vivo una lucha de clases, que alguien te mira distinto por la ropa, que esta define tu clase social… Y quería hablar también de que es capaz de hacer un padre por su hijo. Que también es un eterno retorno, somos copias de nuestros progenitores. Yo no concibo una novela en la que no haya relación familiar, lo he hecho en todos mis relatos, no es algo que tenga excesivamente marcado pero sí me ha gustado profundizar en esa relación.

¿No tendría sentido esta novela en la actualidad?

El hecho de que esté ambientada justo en esta época es porque no tendría sentido hacerlo ahora. Ahora en un pueblo de 20 habitantes al lado de Gallur saben lo que es un Zara, todos tenemos internet. No tendría sentido que alguien llegase a una sastrería y la irrupción de la alta costura lo corrompiese todo porque es que en el fondo hoy en día estés donde estés sabes lo que es la moda. En aquella época en un pueblo donde todo el mundo era feliz, llega alguien y a través de la ropa, que es algo muy superficial, lo cambia todo. Es un poco la historia de cómo se corrompe la sociedad: esa necesidad de aparentar, de ser lo que no eres pero la sociedad te obliga a consumir, a ser mejor que el otro no por lo que haces sino por lo que vistes.

¿Qué papel juega la viscosa en la novela?

Es algo circunstancial pero hablo de la viscosa que es algo que acompañaba muy bien porque es una imitación de la seda. Es una metáfora, queremos ser pero no llegamos, aparentamos. No creo que sea una novela de moda, alguien que sepa no va a encontrar algo de pura moda, pero sí quería que respirara a sastrería, que hubiera ese aura, y que respirara a telas.

"El arte debería construirse para ser eterno pero el márketing empuja al consumo rápido"

Abre la novela una frase de Javier Marías, recientemente fallecido.

Hay frases que no son mías en la novela, de Shakespeare, Plutarco, Stendhal,.. Pero a Marías le cogí algo mucho más importante que una frase. Con esa primera cita quería hacerle un guiño, de lo que se sabe qué ha hecho. A mí es alguien que me ha dado muchísimo.

Es su primera novela, ¿cuánto trabajo hay detrás de ella?

Son seis años desde la idea hasta que ve la luz, con muchas revisiones. De la primera versión a ahora siento que es otra novela. Es la primera vez que siento que el texto está totalmente pulido. Confiaba en él pero sabía que no era lo que quería, me encerré cinco meses ya con el contrato firmado con Roca y quité 30.000 palabras, los capítulos más flojos hice que fueran los mejores. Siempre se puede mejorar pero ahora siento que está bien.

Es una novela muy televisiva, ¿la ve adaptada al audiovisual?

Intenté que esto fuese fácilmente adaptable, estudié para saber cómo funcionaba el mundo del cine. No pretendo hacer un guion, pero sí hay unas escenas y unos giros que pueden ser una serie de seis capítulos.

¿Piensa ya en más novelas?

Me he vaciado tanto en esta novela que solo pienso en disfrutar del momento. Vivimos en un momento de inmediatez, esta novela, ojalá no, dentro de un mes pasa de novedad a ser una novela antigua. Eso no puede ser, esto es una novela, es algo eterno. El arte debería construirse para ser eterno pero parece que a lo que empuja el márketing es al consumo rápido en poco tiempo. Esto explotará. Es imposible que leamos todo lo que se publica. Me preocupa que el mercado me pueda llegar a exigir escribir una novela por año, no se puede hacer con este rigor y cariño.