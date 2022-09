No solo Rosalía triunfa a nivel mundial, también el acento canario allá donde vaya. Además de los siete Grammy Latinos a los que opta la catalana tras la publicación del éxito Motomami, el productor y músico grancanario Pablo Díaz-Reixa, conocido como El Guincho, opta a tres categorías: Álbum del año, Grabación del año por la colaboración entre la cantante y The Weeknd en La Fama, y Mejor Ábum de Música Alternativa. Por supuesto, la buenaventura no viene sola, y es que Pedro Guerra salió ayer en la quiniela como nominado al Mejor Álbum Cantautor con el trabajo discográfico El viaje.

En el caso del cantante tinerfeño, compite directamente contra los versos y acordes de Caloncho, por Malvadisco, también, Jorge Drexler y Tinta y tiempo, Silvana Estrada que publicó Marchita, El David Aguilar con Agendas Vencidas, y Alex Ferreira que deleitó con En lo que llega la primavera. El viaje es el décimocuarto lanzamiento que lo trae de vuelta a las raíces con catorce sencillos que indagan en su historia. Esta no es la primera vez que Guerra es nominado y, aunque a la tercera no fue la vencida, el público isleño espera que sea la cuarta. Es más, en 2016 confesaba que se había enterado por Twitter. Leyvan, joven promesa canaria con Rosalía La colaboración entre El Guincho y Rosalía le ha granjeado numerosos éxitos a lo largo de su carrera, entre ellos, varias nominaciones que culminaron con el galardón a Mejor Canción Urbana por el éxito de 2020 Yo X Ti, Tú X Mí, a dúo con el puertorriqueño Ozuna. De ahí, que la confianza sea ciega entre ambos artistas al comprender que la masa madre de su estilo está en reinventar y fusionar los géneros musicales. Cabe añadir que en uno de sus cortes, Diablo, aparece el cantante canario Leyvan, una joven promesa que llamó la atención de la artista y que hace los coros en esta composición. Esta vez, Rosalía parte como favorita entre la crítica estadounidense después de agotar las entradas en los recitales que ha dado recientemente en el Radio City Music Hall neoyorquino. No obstante, tiene al otro lado del ring estrellas como Christina Aguilera, Marc Anthony, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Elsa y Elmar, Fonseca, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y, por supuesto, Bad Bunny. El 17 de noviembre se sabrán los ganadores de los Grammy Latinos, una apuesta en la que aventaja la estrella Bad Bunny con diez candidaturas gracias al disco Un verano sin ti. Aparte de copar la lista de los más escuchados, el cantante ha puesto el foco en los problemas sociales que acontecen en Puerto Rico con la publicación del videoclip-reportaje El Apagón - Aquí vive gente. Más allá de las quinielas, la esperanza no está perdida y aún queda camino hasta llegar a la gala que, tal vez, corone a dos canarios en el panorama internacional de la industria música.