"La música soul se consume con un sinfín de acentos en todos los rincones del mundo"

Tras publicar tres Eps, el músico grancanario Pablo Queu presenta en directo su primer disco Deep in the pocket mañana viernes en el tinerfeño Espacio La Granja y, al día siguiente, sábado 24, en el Teatro Guiniguada de Gran Canaria. En ambos casos los conciertos empiezan a las 20.00 horas. Será un un concierto con sabor al energético groove de la música negra y estará acompañado por una potente banda de jóvenes músicos de las islas como Alba Gil, Ernesto Montenegro, Ruymán Franco, Emilio Diena, Miriam Fleitas y Alberto Díaz.

¿Qué tiene Deep in the pocket que no contenga sus tres anteriores Eps?

Mis anteriores Eps están centrados en el aspecto más electrónico de la música soul o downtempo. Cada uno de mis Eps van creciendo en cuanto a complejidad de producción, pudiendo escuchar el crecimiento mío como productor musical a lo largo de los años. Sin embargo, ninguno refleja claramente mi faceta como guitarrista.Deep in the Pocket por otro lado es la simbiosis de estas dos caras. Me vuelco por completo tanto de productor como guitarrista con un repertorio muy ecléctico que podemos englobar dentro del black music.

¿Por qué precisamente ahora ha decidido sacar un álbum largo?

Lo veía necesario para mi crecimiento artístico. Los Eps son formatos muy flexibles y divertidos que se prestan a experimentar sin tanta presión, plasmando una pequeña fotografía musical de ese instante. Sin embargo un álbum puede llevar un concepto claro y contar una historia con mayor profundidad. Del mismo modo, necesitaba más minutos para poder incluir todas las influencias que rondaban en mi cabeza. Este álbum engloba muchas referencias del jazz, hiphop, soul, funk y blues de artistas referentes para mí tales como J Dilla, Marvin Gaye o Jimi Hendrix.

Se trata de un trabajo muy sofisticado y con muchos arreglos. ¿Se puede trasladar todo esto sin problemas al escenario?

A la hora de componer el disco no quise pensar en el formato directo para que las ideas fluyeran sin limitaciones. Al tener muchos elementos de producción, muchos de ellos tendrían que ser disparados desde un ordenador en directo. Nunca me ha gustado la idea de estar amarrado a un ordenador encima del escenario, por ello, se han hecho arreglos exclusivamente para el formato directo incluyendo una sección de viento-metal que hace crecer muchísimo el espectáculo. Siempre que pueda, evitaré el uso de samples, loops y programaciones en directo, ¡ser humano es mucho más divertido e impredecible!

¿Ha querido añadir un concepto algo más pop de los setenta a temas como Till the day you're mine?

Totalmente, esta canción está inspirada en la Motown de los 70 pero con un toque de producción actual. Mi filosofía fue: ¿Qué haría Stevie Wonder o Marvin Gaye si hubieran tenido los medios que tenemos ahora? Le mandé la idea a mi amigo Shaun Lemour en NYC y de ahí nació este single con un tinte más pop/r&b

¿Cuáles son sus influencias y artistas fundamentales?

Yo empecé escuchando blues, artistas como Clapton, BB King, Hendrix o Stevie Ray Vaughan. El siguiente paso obvio era adentrarse en el jazz con Miles Davis, Oscar Peterson y Coltrane, alejándome de la música dominada por guitarras. Digamos que la base musical de todo lo que hago se encuentra en esos mundos, pero al poco me interesé por géneros más cantables como el pop y el soul con artistas tan varios como John Mayer o Marvin Gaye. Sobre todo en la música con un componente rítmico muy fuerte como el funk, hiphop o la electrónica de J Dilla, D’ Angelo, Bonobo, o etc. Aunque mi música sea principalmente instrumental, siempre intento mantener ese elemento cantable y asequible para todo el mundo.De artistas actuales, me declaro fan absoluto de Jordan Rakei, Butcher Brown, Tom Misch, Cory Wong, Vulfpeck o Hiatus Kaiyote. Esto hablando solo de la música soul, porque la lista sería mucho más larga si abrimos el abanico a otros géneros

¿Es diferente el concepto del soul en los países anglosajones que en los latinos?

Desde mi punto de vista, el soul y funk es una música global. No creo que le pertenezca a los países anglosajones como si de folklore se tratase. Desde luego, las cuna de esta música está en EEUU y Reino Unido, pero hay muchísimas variedades de la misma interpretada por otras culturas. Imagino que lo sencillo es etiquetarlas como world music, pero la música soul ya se consume con un sinfín de acentos en todos los rincones del mundo. Así que, sí, el concepto es distinto según el país, pero eso es lo realmente bonito de este género.

¿Qué trabajos destacaría de todos los artistas con los que ha colaborado o ha producido?

He trabajado como productor o guitarrista para artistas británicos como Maribou State, Sam Wills o Jerome Thomas pero lo que más me apasiona ahora son los trabajos en los que estoy inmerso ahora mismo en nuestras islas. Llevo trabajando mucho tiempo con la cantautora y filóloga Sylvie Hernández en un álbum debut que esperamos que salga a principios del año que viene. También estoy produciendo el nuevo Ep de la cantante de soul Cristina James y trabajando en los nuevos temas de la bandas de rock Modo Rakune y Lúnatico22 y en los nuevos singles neosoul-jazz de Devitha & Nymura.

¿De qué canciones va a ser el repertorio del Guiniguada?

El repertorio para este concierto serán las canciones que forman parte de Deep in the Pocket... ¡más alguna sorpresa!

¿Cree que el soul, el r&b o el gospel tienen a un fuerte rival como el reguetón en los países latinos?

Creo que se retroalimentan, es más, diría que el jazz y el r&b están de moda. No de la misma manera que se hacía antes, pero escucho muchas influencias de esta música en producciones actuales. Un ejemplo claro es Bruno Mars y Anderson, Paak con Silk Sonic. ¡Número uno en listas y con varios Grammys y están sacando música Motown! En los países latinos es normal que se adapte todo a la cultura local. No me gusta hablar de rivales en música porque todos los géneros van de la mano. Si alejamos la vista de la música comercial vemos una cantidad de canciones increíble hechas por artistas independientes con mezclas de estilos súper interesantes. Lo importante es hacer música que perdure en el tiempo ,independientemente de su género, no de consumir en un verano. Al menos, esa es la música que me emociona a mí.