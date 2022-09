Los Premios Feroz, los que entrega la crítica especializada, regresarán a Zaragoza después de la exitosa gala del año anterior, y celebrarán su décimo aniversario en la capital aragonesa en la ceremonia que se celebrará el sábado, 28 de enero. El emplazamiento volverá a ser la sala Multiusos del Auditorio que se reveló como un lugar ideal teniendo en cuenta el formato distendido por el que apuestan estos galardones. Así lo acaban de anunciar en el marco del Festival de cine de San Sebastián la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, acompañada de la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.

Será por tanto la segunda ocasión (y consecutiva) que la ciudad acoja a las principales estrellas del cine español en una gala que, según un estudio encargado por el consistorio, generaron en 2021 un impacto para la imagen de la ciudad de 8 millones de euros.

Comienza la rueda de prensa del Premio Feroz Zinemaldia 2022 #70SSIFF pic.twitter.com/MtY6RK6CAL — Premios Feroz (@PremiosFeroz) 24 de septiembre de 2022

Tras la renovación del acuerdo entre la AICE y el Ayuntamiento de Zaragoza, la capital aragonesa también acogerá, además de la propia celebración de la gala, una ambiciosa programación de cine, series y exposiciones a lo largo de los próximos meses, cuyos primeros detalles de darán a conocer próximamente con motivo del décimo aniversario de los Premios Feroz.

“Es un placer volver a Zaragoza a celebrar no sólo los premios Feroz, sino también los eventos previos en los que siempre nos sorprende la cinefilia de su ciudadanía que llena todas las sesiones y encuentros con los cineastas, demostrando que su criterio cultural y crítico es altísimo”, confirma María Guerra, presidenta de la AICE. “Zaragoza es el ejemplo de una ciudad inquieta y abierta al diálogo multidisciplinar que ofrece el cine. En estos 10 años de vida de los premios Feroz la industria audiovisual ha evolucionado, y nosotros hemos tenido el honor de acompañar al cine y a las series en esa transformación y en su relación con el público. Zaragoza es el mejor escenario posible para esta celebración”.

"Zaragoza es una ciudad acogedora, amable y abierta, así que volveremos a recibir con afecto y cariño al sector", asegura la vicealcaldesa Sara Fernández

Para Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, "es una gran alegría acoger un año más los Premios Feroz y continuar así con el éxito de la edición anterior. Además, toda la programación paralela y el Campus La Inmortal que celebramos en verano afianzan la relación y el intercambio de experiencias entre el público general y los profesionales del mundo cinematográfico”. “El sector audiovisual es cultura y es economía”, ha proseguido Fernández, quien ha recordado que “el impacto mediático para la imagen y proyección exterior de la ciudad en la edición anterior fue valorado en 8,24 millones de euros”. “Zaragoza es una ciudad acogedora, amable y abierta, así que volveremos a recibir con afecto y cariño al sector, a los miembros de la AICE y a todos los visitantes que quieran compartir con nosotros el orgullo por la cultura audiovisual”, ha remarcado la vicealcaldesa.

Premio Feroz Zinemaldia 2022

Además, en la misma intervención, ‘Los reyes del mundo’, de Laura Mora, ha recibido el Premio Feroz Zinemaldia 2022, que distingue a la mejor película en competición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a juicio de los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

La llegada de los Feroz el año pasado no se limitó solo a la celebración de la ceremonia, sino que se organizó un completo programa que llenó de cine la capital aragonesa entre octubre y enero. Este año volverá a ocurrir. Proyecciones de películas y series con la presencia de sus equipos artísticos, ciclos sobre autores concretos y mesas redondas conformarán una completa agenda abierta a los zaragozanos.

Desde que se crearon en 2014, los premios Feroz se han celebrado siempre en Madrid, salvo en 2019, cuando aterrizaron en Bilbao, y el año pasado en Zaragoza. En 2021, la sala Multiusos acogió incluso una alfombra roja y el público se pudo acercar a ver a los actores y actrices.

Los Forqué

No será la primera vez que el cine español viva una de sus fiestas en Zaragoza ya que no hace mucho, en los años 2018 y 2019, la capital aragonesa también fue la sede de los premios de los productores, los Forqué, en este caso, en el Palacio de Congresos de la Expo, y auspiciados por el Gobierno de Aragón, que puso todo su empeño en que los galardones se entregarán no solo una sino dos veces.

Una de las grandes aspiraciones desde hace varios años es traer la gala de los Goya a la ciudad. La vicealcaldesa Sara Fernández reconoció el año pasado que el actual equipo de Gobierno ha mantenido contactos con la academia de cine en este sentido, pero de momento no han fructificado. El principal hándicap al respecto es el alto desembolso económico necesario (se habla de no menos de dos millones de euros).