Bad Bunny, el ídolo global del trap latino y el reggaeton que deconstruye los corsés de la masculinidad, retrata la crisis social de Puerto Rico en el videoclip oficial de su canción El Apagón, que es, en realidad, un reportaje documental de casi 23 minutos al ritmo de su tema musical homónimo.

Con el apoyo de imágenes y materiales de archivo, datos, entrevistas y testimonios de expertos y afectados, la pieza que conduce la periodista puertorriqueña independiente Bianca Graulau bajo el subtítulo Aquí vive gente denuncia las desigualdades que conforman la estructura social de la isla caribeña, marcada por la precariedad económica, la especulación del suelo y los incentivos a los inversores extranjeros para hacer negocio con la compra de recursos públicos.

También, como su propio nombre indica, El Apagón arroja luz sobre los continuos cortes de electricidad que sufre la población como consecuencia del mal estado de la red eléctrica y de la subida de la factura de la luz, que numerosas familias no pueden asumir y que resulta en cada vez más frecuentes casos de desahucio.

«Espero que la gente en PR [Puerto Rico] pueda ver mi vídeo antes que se vaya la luz», escribió el cantante de Yo perreo sola o Yonaguni en su cuenta de Instagram el mismo día del lanzamiento de la pieza.

«Están desplazando al boricua nativo de aquí», recoge el primer testimonio de El Apagón en la voz de una mujer puertorriqueña que acaba de recibir «la carta de los 30 días» que anuncia el desalojo de su propia casa. «Yo no me quiero ir de aquí / No me quiero ir de aquí / Que se vayan ellos (...) Lo que me pertenece a mí / Se lo quedan ellos / Que se vayan ellos», reza en paralelo una de las estrofas de la canción de Bad Bunny, que forma parte de su exitoso disco Un verano sin ti, el álbum más escuchado de toda la historia de Spotify, que suma 10 nominaciones a los Latin Grammy 2022.

Y en esta línea, el documental reconstruye la deriva de los últimos años en Puerto Rico, atravesado por la recesión económica y una creciente crisis de la deuda, además de los efectos del mortífero huracán María en 2017, que han resultado en el cierre de escuelas, recortes en los servicios gubernamentales, desalojos y despidos masivos. «Pero cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen», indica, como una declaración de intenciones, otra de las mujeres afectadas.

El Apagón responsabiliza a los dirigentes de la actual administración de Puerto Rico, a los que acusa de corrupción, sobornos y extorsión, de dar la espalda a las necesidades reales de la población isleña. En la parte final del documental, los autores de la pieza desgranan un listado de nombres de autoridades que rehusaron participar en la producción de Bad Bunny, entre las que destaca el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

«Tenemos un gobierno sobre nosotros que nos arruina la vida», manifestó en un concierto en San Juan el pasado 28 de julio. A lo largo de su trayectoria, Bad Bunny se posiciona cada vez en distintas cuestiones como el feminismo, los derechos LGTBI o la situación actual de Puerto Rico, ante los que aprovecha su popularidad e influencia mundial para lanzar mensajes de concienciación.

«La capital del perreo / Ahora todos quieren ser latino’», canta en El Apagón, que después sigue: «Cuida’o con mi corillo / Que somo’ un montón».