Sonia Santana: «Elegí hace tiempo la coherencia y el buen hacer por encima de la inmediatez»

¿Qué significa para usted un galardón como el Premio Nacional Prenamo a la Excelencia Empresarial que otorga Ande (Asociación de nuevos y jóvenes diseñadores)?

Recibir un premio como este es todo un honor porque destacan mi apoyo a las artes escénicas; me emociona y enternece puesto que elegí hace mucho tiempo la coherencia y el buen hacer por encima de la inmediatez y siento que este esfuerzo ha sido finalmente valorado.

Su relación con el mundo de la música se inició ya casi tres décadas. ¿Cómo ha cambiado el panorama en el sector?

Es una pregunta compleja. Siento que los motivos que me impulsaron a ser artista y la sensación sobre el escenario es la misma, pero el mercado ha cambiado. La proliferación de las redes sociales han marcado un antes y un después en las cualidades y funciones que debes cumplir como artista. El tener que reinventarme de forma constante a veces me ha hecho pupita pero también me ha mantenido fresca y me ha obligado a evolucionar.

¿En qué ha cambiado usted en estos años? ¿Qué queda hoy de la niña que correteaba por el barrio de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal?

Si entendemos cambio por evolución es innegable que sí, que algo he cambiado. En esencia soy la misma chiquilla que bailaba claqué con su uniforme y se pintaba los labios de rojo a hurtadillas. Intento mantener esa ilusión inicial en todo lo que hago pero he comprendido que no sólo debo ser artista sobre el escenario sino identificarme como marca y saber transmitir mis valores y mi identidad. Así los que siguen mi trayectoria pueden conectar con lo que soy.

Este galardón que recibirá próximamente reconoce su implicación y defensa por las artes escénicas. ¿Lo esperaba?

En absoluto. Quien me conoce en un plano personal sabe que siempre he reivindicado porque los derechos de los artistas vayan a la par que los avances del mercado. Se me ha llenado la boca de la importancia que tiene el arte en mantenernos vivos y lo poco que se valora hasta que nos falta. Me ilusiona saber que es una inquietud y opinión compartida.

¿De quién y de qué se acuerda cuando recibe un reconocimiento de este tipo?

He tenido la suerte de crecer en un entorno artístico que comprendió desde muy pronto que tenía que volar y que mis alas solo se expandían sobre un escenario. Me acuerdo de mí padre que me enseñó presencia y técnica vocal, mi madre que aún se emociona cuando me escucha cantar y mi hija que nunca se quejó porque la llevase a una sala de grabación en vez de a un parque. Mi familia junto con mi tierra y raíces no sólo forman parte de quien fui sino que me ayudan a mantenerme fuerte en cada nuevo proyecto en el que me embarco.

Además de la música y la interpretación siempre ha estado muy vinculada al mundo de la moda. ¿Cree que también este premio reconoce su apuesta por el talento de los creadores?

Sin lugar a dudas, la moda es arte. Y es quizás también la parte más visible de mi como artista. No concibo una puesta en escena sin un diseño de vestuario ni salir de mi casa sin sentirme cien por cien yo con lo que llevo puesto. Me gustaría pensar que todos hemos podido experimentar gracias a la moda y creo que es importante visibilizar el papel que tiene en nuestras vidas. La moda también es cultura.

¿A qué proyectos está ahora vinculada?

Llevo ocho meses residiendo en Londres y muy ilusionada con el nuevo proyecto que estoy creando. No podría ser de otra forma y está íntimamente ligado a mi vivencia personal actual. Tengo la suerte de contar con un equipo creativo internacional compuesto por italianos, ingleses, brasileños y españoles que me están ayudando a dar forma a esta, mi pequeña locura. Con Radiografía de un Bolero, que es como se llama este nuevo espectáculo, pretendo lanzar una apuesta innovadora que fusiona música y teatro y que cuenta, cómo no, las sensaciones de esta nueva etapa profesional que estoy viviendo.