Las arañas de Marte y demás especies devotas del universo poliédrico de David Bowie están de enhorabuena: Moonage Daydream, el homenaje cinematográfico al starman musical del último siglo, que trenzó y experimentó tantos caminos como canciones, se estrena en cines españoles el próximo viernes 30 de septiembre.

Y este lanzamiento incluye una doble puesta de largo en Canarias: en Cine Yelmo Premium Los Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria; y en Cine Yelmo Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife. Los horarios y la venta de entradas ya se pueden consultar en la página web de Yelmo.

Escrita, dirigida y producida por el documentalista estadounidense Brett Morgen, Moonage Daydream brinda una inmersión cinematográfica de casi 140 minutos en el imaginario creativo y musical de Bowie. Pergeñado a lo largo de cinco años de trabajo, con el respaldo y la complicidad de la familia y los colaboradores del referente experimental del glam-rock, el documental se erige sobre un arsenal de imágenes inéditas que permiten ahondar en la identidad y belleza del artista que nunca tuvo miedo a mudar de piel.

En este sentido, se trata del primer proyecto artístico apoyado en su totalidad por los herederos de Bowie. Incluso, el equipo de sonido del filme ha estado capitaneado por Tony Visconti, eterno colaborador, amigo y productor musical de David Bowie, junto con el oscarizado mezclador Paul Massey (Bohemian Rhapsody), quienes remezclaron y trasladaron las grabaciones originales de sus canciones para que se proyectasen en un entorno sonoro óptimo.

El largometraje vivió su premiere mundial en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Cannes, fuera de concurso, donde suscitó el entusiasmo de la crítica musical y cinematográfica, para luego cerrar la sección Perlas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el pasado viernes. Ahora, el universo de Bowie toma las salas para seguir ensanchando la influencia y memoria de todos sus rostros.

Moonage Daydream toma su título de la tercera canción del mítico disco de Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (en español, El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte), publicado en 1972. Precisamente, la banda canaria Birkins firmó una reinterpretación propia de este álbum doble en su quinto proyecto discográfico, You Are Not Alone (El Genio Equivocado, 2018), que contó con las colaboraciones de una selecta nómina de artistas de proyección nacional e internacional.