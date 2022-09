Hace un año Fábrica La Isleta inauguró los espectáculos en vivo en la nueva sede que trasladó la efervescencia cultural a la parte alta de la ciudad. En pleno aniversario, estrena la VIII edición del Fábrica Fest Plus del 1 al 31 de octubre con un cartel en el que se dan cita 145 artistas tanto de talla local, nacional e internacional por las ocho islas con el fin de abrigar la semilla que impulsó esta aventura: una cultura cercana, palpable en la calle. Jorge Pardo, Tino Di Geraldo, Carles Benavent, Rupatrupa, Joan Chamorro o Lucía Benavides serán alguno de los invitados, además de descubrir los jóvenes talentos canarios en un "proyecto único a nivel nacional", reiteró José Alberto Medina, director del evento y fundador de la entidad.

La Puntilla volverá a ser el punto de encuentro este sábado para arrancar la octava entrega con las organizaciones Gamá, Cruz Roja y Asociación Síndrome de Down, dándole un matiz solidario e inclusivo a estas jornadas que también transitan por los cambios sociales, aparte de los grupos invitados, como Hey Chabon, los Hermanos Thioune y Tabaiba Project, todo ello con entrada gratuita. A lo largo del mes, vendrán colaboraciones tanto de Reino Unido y Alemania, así como del resto de la península. Para ello, el presupuesto ronda los 98.000 euros, el cual incluye el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento capitalino, Inaem, Promotur, entre otras.

Tal y como afirmó Juan Márquez, viceconsejero de Cultura, esta dinámica "no solo se queda en la parte expositiva, sino que lleva adelante la formación de músicos canarios". A su vez, se congratuló con que pasaran a denominarse como industria cultural, "con el fin de profesionalizar el tejido cultural", y de la calidad de la que hacen alarde. Por su parte, Guacimara Medina, consejera insular, mostró su satisfacción al observar que la iniciativa "toca en donde lo público no llega, haciendo accesible todos los rincones de las Islas".

Multitud de géneros y humor

Uno de los pesos pesados será el saxofonista Scott Hamilton, en compañía de Èlia Bastida y Joan Chamorro, quien hará parada tanto en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Por su parte, Telirurian estará tanto en Fuerteventura y Gran Canaria, y los músicos de Cubakán desplegarán su repertorio en La Gomera y las dos capitalinas. Por supuesto, el Auditorio Alfredo Kraus volverá a recibir el concierto de Jóvenes Talentos, el cual luego se trasladará a Lanzarote, con la inclusión de Enrique Ive en El Hierro.

En paralelo, las noches temáticas de rap, fiestas brasileñas y la entrega especial de flamenco serán una prolongación más de la programación diaria que se realiza desde Fábrica La Isleta, como indicó José Alberto Medina en rueda de prensa esta mañana. Incluso, habrá hueco para la contemporaneidad del folclore "ya que fusionamos y evolucionamos con nuestras raíces".

Es más, la ocasión fue oportunidad para que el pianista invitara a los responsables políticos a reflexionar sobre una posible "casa canaria en Nueva York", dada la oportunidad que supondría para el talento isleño. "Al contrario, también les interesa a los artistas venir aquí a grabar y a componer, y luego ir a la playa, Canarias tiene los ingredientes para ser industria cultural", aseveró.

La aproximación entre latitudes es frecuente en el motor que impulsa el planteamiento de Fábrica La Isleta. Llevando por todo el mundo el nombre de un barrio que refleja la diversidad e idiosincrasia de lo marinero y obrero, el director adelantó que gracias a la colaboración que estrena este curso Fábrica MAT junto a la Sant Andreu Jazz Band, el año que viene tocarán junto a la Joven Borondón Big Band en el Parque Doramas, dentro del marco del LPA International Jazz Day.

El cartel de este año refleja la frescura y la impronta de una canariedad que desprende alegría y desparpajo. Bárbara Mesas, artista plástica, presentó a Támbara, GranCa, Tromborondón y a Timple como los cuatro personajes que reflejan el folclore, el misterio del sonido, la mujer y nuevas identidades que nacen, y la esencia. Asimismo, realizará un mural que se inaugurará el domingo 2 de octubre en el encuentro En femenino, a las 20.00 horas, como espacio de representación de mujeres creadoras con la participación de Raquel Ameguishe, la comisaria Carmensa de la Hoz y la pianista Margarita Galván junto a la cantante indonesia Devitha Prandinda.

En esta nueva temporada también se incluyen las risas con cómicos conocidos por el público canario, en añadido a los talleres de formación y master class que se irán anunciando poco a poco. Tanto Delia Santana como Aarón Gómez se subirán a los escenarios de Tenerife y Gran Canaria, y, por confirmar aún, el grupo teatral Abubukaka, quienes dotarán de crítica e ironía las noches. El escenario de Fábrica La Isleta, la Bowie de Tenerife o el Pub La Tierra de Puerto del Rosario estarán abiertos durante un mes para todos los amantes de la cultura.

La organización informa que, próximamente, todas las entradas estarán disponibles en la página web de Fábrica La Isleta a falta de actualizar la plataforma.

Primera semana del Fábrica Fest Plus

Arranca la jornada del sábado 1 de octubre con el mítico concierto en La Puntilla. Desde las 17.00 horas y con entrada libre, un evento inclusivo y solidario con la presencia de cinco asociaciones y dos talleres, cuatro conciertos y un Dj que cerrará la jornada. Asimismo, habrá un taller a las 18.00 horas bajo el título de Percusión y Reciclaje, impartido por Repercusión Canarias. Una hora más tarde, se celebrará el taller de Danza Africana, impartido por los Hermanos Thioune. Estarán los Hermanos Thioune, Tabaiba Project, Hey Chabon, Enkassete y el Dj Set- Charly Belda.

Mientras, ese mismo sábado 1 de octubre, en Fuerteventura tocará la banda Telurian a las 22.00 horas en el Pub La Tierra de Puerto del Rosario. Las entradas son gratutias. Telurian es una banda formada por 4 jóvenes de 18 años de Gran Canaria: Vanessa Lemoine, (voz, guitarra rítmica, teclas); Guillermo Sánchez (bajo, voz); Jorge Rodríguez, (batería, voz), y Pablo Silva, (guitarra solista, voz). En su repertorio mezclan variedad de géneros como el rock, el blues y el punk llegando a rozar la psicodelia.

El domingo 2 de octubre habrá un especial encuentro para esta edición: En Femenino. Música, literatura y pintura en Fábrica La Isleta con un costo de 12 euros. La velada, presentada por la actriz y cantante Raquel Ameguishe, comenzará con la inauguración del mural creado por la artista plástica Bárbara Mesas Ruiz en el que cinco aparecen los personajes ilustrados de este año en el diseño del cartel del Festival y que darán vida a la jungla en una de las paredes del edificio de Fábrica La Isleta. Le seguirá la charla sobre la mujer canaria a cargo de la historiadora y comisaria Carmensa de la Hoz, y tendrá lugar la presentación del libro Dámaso es mi lápiz, de Martina Villar, finalizando la jornada con un doble concierto: solo de piano con Margarita Galván y los temas propios de la cantante indonesia Devitha Pradinda, Devitha & Nymura.

En cuanto al martes 4, Gran Canaria acoge, a las 20.30 horas, Malditos martes, con un precio de 10 euros. Fran Baraja, el ‘Camilo de los pobres’ y un “mago de ciudad”, es un cantautor de La Laguna Tenerife que anda a través de sus canciones renovando la idea de canariedad. Forjado en las frías calles laguneras y a base de incansables parrandas, trae un repertorio con mucho acervo, mucha sátira e ironía y mucho vacilón; en cada concierto sortea un saco de papas del país.

Al día siguiente, miércoles 5, Fábrica La Isleta acoge TALENTS JAM SESSION, a las 20.30 horas. Un punto de reunión de músicos de todos los niveles y cualquier estilo donde se pretende pasar un rato divertido experimentando, creando y, sobre todo, aprendiendo. Ideal tanto para músicos profesionales que quieran estar en contacto, como para noveles que quieran practicar en una situación real.

En cuanto al jueves 6, la misma sede acoge el concierto de Gatvol a las 21.30 horas, quienes presentan el álbum Layers. Una mezcla de rock, metal y progresivo con una instrumental potente y llena de sorpresas. Con miembros provenientes de España, Sudáfrica e Inglaterra, la banda no es solo una fusión/fluctuación de diferentes estilos musicales dentro del rock, pop y metal sino que abarca culturas completamente diferentes.

El fin de semana comienza el viernes 7 con la Fiesta Brasileña en Fábrica La Isleta. A las 21.00 horas, habrá concierto de Alan Sousa, Jurandir Santana y Sandra Ortega. Noche de festejar y bailar con doble concierto con estos destacados artistas de la escena musical brasileña y que finalizará, ya en la terraza de Fábrica La Isleta con el DJ SET. Ese mismo día, en La Bowie de Tenerife, habrá cita con Telurian, banda de convers de adolescentes que mezclan géneros desde el rock hasta RNB y blues.

Con respecto al sábado 8, a las 19.30 horas, saldrá Al tran trán, un espectáculo en Fábrica La Isleta de comedia musical improvisada, con varios premios en su haber, de la compañía referente en Madrid, actualmente de gira por toda España, Europa y Latinoamérica.

Por último, el domingo 9 finaliza en Gran Canaria la primera semana del Festival el concierto de Sandra Ortega & Jurandir Santana, quienes, a las 20.00 horas, presentan All around the world - Ensamble diario sonoro. Ensamble Diario Sonoro, una propuesta del contrabajista canario Nelson Saavedra. Creado a partir de una necesidad artística de mostrar su universo sonoro, este ensamble funde diversos estilos y formaciones cambiantes, además de llevar a escena las composiciones propias de sus integrantes.