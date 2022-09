La obra de Steven Berkhoff, de la que este sábado, a las 19.30 horas, habrá una segunda función para la que aún quedan entradas a la venta, ha sido adaptada por Benjamín Prado y está dirigida y protagonizada, junto a Maru Valdivielso, por uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país: Pedro Casablanc.

Según sus responsables, se trata de "una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar".

Sus protagonistas son dos parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades. "Son clasistas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor es sarcasmo, su ironía es rabia; son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos, aunque no les falte de nada, y ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos", añaden desde la compañía.

"No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra; no se seducen, se cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer un crimen", concluyen.