El crecimiento de la población y su expansión territorial, el cambio climático y la deforestación, entre otras causas evidentes, nos llevan a tener que trascender los indicadores de sostenibilidad medioambiental con los que trabajamos en la arquitectura. Esto nos lleva a abrazar el concepto ecosistémico de One Health (Una sola Salud), que conecta las relaciones interdependientes entre el medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal. La idea de que la sostenibilidad es más que consumo energético y emisiones de CO2, ya que está estrechamente ligada a nuestra propia salud, nos lleva a entender la arquitectura como parte del exposoma (conjunto de factores ambientales y de exposición externos a los que estamos sometidos a nuestra vida y que impactan sobre nuestro genoma en nuestra salud); aspecto que tiene cada vez más relevancia como factor determinante de salud.

Según la OMS, las enfermedades debidas a las condiciones del entorno suponen el 24% de la mortalidad mundial. Así, según los modelos actuales de determinantes de salud, el 80% de ellos se encuentran fuera del sistema sanitario. Por lo tanto, la planificación territorial y urbana y la construcción y el mantenimiento de edificios tienen un peso relevante en la salud pública, ya que directamente materializan el ambiente físico de los espacios habitables, e indirectamente inciden en factores socioeconómicos y posibilitan la llevada a cabo de pautas de vida saludables.

El gran reto que tenemos por delante está en la rehabilitación. Tenemos un parque edificado muy envejecido, pero no es coherente dejarlo de lado para construir nuevos edificios que den respuesta a los retos actuales. El edificio más sostenible es el ya construido; por lo tanto, el objetivo es mantener y rehabilitar el parque edificado actual. Diversas directivas europeas, encabezadas con los fondos Next Generation, valoran el poder de la rehabilitación y la regeneración urbana, e impulsan una transición del parque edificado hacia la descarbonización y la mejora del bienestar de las personas. También la Agenda 2030 que define los objetivos para el desarrollo sostenible, invita en el apartado 3 a «garantizar vidas saludables y promover el bienestar de las personas a todas las edades”.

Por lo tanto, la reducción de consumo energético junto con la mejora del bienestar de las personas se posiciona como los ejes vertebradores de los siguientes desafíos a los que ha de hacer frente el parque edificado. La bioconstrucción se sitúa como una tendencia arquitectónica novedosa: más allá de los beneficios sociales, garantiza que la inversión está colaborando con la conservación del medio ambiente, permite el acceso a créditos verdes e incentivos y asegura que la propiedad está protegida contra los riesgos climáticos generados por el calentamiento global.

De la misma manera que el diseño arquitectónico ha introducido variables medioambientales en su lenguaje (emisiones de CO2, circularidad de los materiales, consumo energético de productos, consumo del edificio…), también debemos introducir indicadores de salud. Para diseñar espacios que faciliten nuestros procesos de vida es principal entender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel físico, bioquímico, fisiológico, incluso emocional y mental, adentrándonos en un mundo apasionante.

Desde esta perspectiva, algunos de los criterios a trabajar son la higrotermia adaptada a nuestra biología, una óptima calidad del aire, la iluminación cronobiológica, el control de los contaminantes biológicos (hongos, virus, levaduras, alérgenos…), la reducción de la estática (siempre presente en casos de Síndrome de Edificio Enfermo y causante de la Lipoatrofia Semicircular), el diseño de instalaciones eléctricas biocompatibles… Desde la tectónica, debemos elegir materiales con mínimas emisiones. Los COVs (compuestos orgánicos volátiles, como el formaldehido) y los COPS (compuestos orgánicos persistentes, presentes en biocidas, retardantes de llama y plastificantes) son sustancias químicas muy habituales en los materiales de construcción. Diversas directivas europeas llaman a controlar y reducir su presencia, y algunos países europeos ya tienen normas de obligatorio cumplimiento que limitan sus emisiones, pero no hace falta esperar un cambio normativo para comprender que conviene conocer y reducir la presencia de estos contaminantes en los ambientes interiores.

Por otra parte, debemos considerar los condicionantes psicosociales relacionados con la salud, abordados desde distintas disciplinas. Las neurociencias aplicadas a la arquitectura analizan la respuesta cognitiva de nuestro cerebro frente a diversos estímulos externos. Otra estrategia es la biofilia, o la defensa de la vegetación como un sistema constructivo en sí mismo, con beneficios tanto perceptivos como higrotérmicos, acústicos… También la accesibilidad universal; no sólo de movilidad, sino la inclusión de personas vulnerables como por ejemplo las afectadas de enfermedades de síndrome de sensibilización central o enfermedades neurodegenerativas. Otro punto clave es la tipología: cada vez hay más diversidad de unidades de convivencia atrapadas en tipologías edificatorias obsoletas que necesitan mayor flexibilidad, inclusividad y equidad de género.

Diversas entidades ya están teniendo la voluntad de incorporar criterios de salud en la construcción. Afortunadamente, tengo el placer de acompañar alguno de esos procesos, como es el caso de la redacción y asesoría técnica de la Guía Técnica de Biohabitabilidad de Incasòl (Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat de Cataluña), que ha publicado un documento donde se describen algunos de los principales indicadores de salud y consejos de aplicación en el diseño de vivienda pública. También he colaborado como asesora externa en la redacción de la Certificación Cuarzo de Arquitectura Saludable para la promotora de viviendas Culmia, que ha estado apostando por la integración de criterios de salud en sus promociones de vivienda.

Desde el punto de vista técnico, afortunadamente cada vez hay más personas interesadas y sensibilizadas con estos aspectos. Muestra de ello es la continuidad que desde hace más de 12 años tiene el Instituto Español de Baubiologie, que va por la 27ª edición del Máster en Bioconstrucción del cual soy tutora. Y también el Posgrado de Arquitectura Saludable que desde hace cuatro años dirijo en la Escuela Sert del COAC.

La transformación para adaptar la arquitectura a la emergencia climática debe integrar la mejora de la calidad de vida de las personas. La sostenibilidad ya no es suficiente¸ no sirve sólo sostener, sino que debemos que regenerar. Este concepto de cultura regenerativa propone un cambio subyacente en la forma de pensar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones con el entorno y la vida. Comporta un cambio técnico, económico, ecológico y social y la arquitectura, a través de la tectónica, tiene una gran capacidad de materializar estos cambios que necesita nuestra sociedad. Desde el punto de vista técnico, implementar estos principios en la edificación y el urbanismo no es ninguna utopía; las respuestas existen y dependen de factores de diseño. Sólo hace falta evidenciarlas e integrarlas en nuestros procesos, incluyendo los criterios de salubridad y salud de manera más relevante en el sector.

La arquitecta Sonia Hernández -Montaño Bou participa en la 8º Semana de Arquitectura organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria y que se celebra en la Fundación Chirino, entre otros espacios de Las Palmas de Gran Canaria.