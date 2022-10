«La masonería vive un proceso de cambio trascendental en su historia»

¿Cómo surgió la idea de designar con el título máximo de la Logia a Jerónimo Saavedra?

Fue una idea que partió de mí, pero que luego se aprobó con el 99 % de la asamblea, algo bastante insólito, porque casi nunca las votaciones son unánimes. La reunión será un acto público abierto, con autoridades, y es la concesión de la distinción más alta que tenemos en masonería a Jerónimo Saavedra. Él es un masón de larga trayectoria, un hombre admirable para todos nosotros, tanto en el ámbito masónico interno, como en el externo. Las elecciones de la Gran Logia se produjeron en marzo y en la primera reunión que tuvimos acordamos abrir el proceso para otorgarle la distinción más grande que tenemos en masonería que es Caballero de la Orden del Fundador con Distintivo Rojo. Hay varios distintivos y el rojo es el más alto. Explicaré por qué lo hacemos y se lo entregaré.

¿Y en qué consistirá la reunión que tiene por la tarde?

Es una reunión interna con hermanos porque la logia se encuentra en pleno proceso de modificación de su constitución interna y de sus reglamentos legales. Hacemos una modificación muy importante y queremos explicar a los hermanos en qué va a consistir y cómo pueden participar porque nuestra organización es democrática. Haré una explicación de en qué situación se encuentra esto, y se abordará la reforma de la constitución de la Gran logia de España y de los reglamentos generales.

¿Cree que ahora es el momento ideal para estos cambios?

Sí, porque hay que recordar que la masonería tuvo que presentar unos estatutos en su momento que se hicieron para salir del paso. Y aunque estén bien pensados, hay algunos puntos que necesitan una reforma. Estuve en la asamblea de Portugal y grandes maestros de otros lugares me dijeron que estaban expectantes porque probablemente hagan algo parecido en sus países. La masonería en España estuvo prohibida en la época de Franco y se registró, no de una forma natural, porque lo rechazan a finales de los 70, sino que hubo que iniciar un proceso judicial hasta que la Audiencia Nacional aprobó que no era una sociedad secreta, sino una organización honorable, reconocida internacionalmente, que tiene todo tipo de presencias en el mundo y en España no podía ser una excepción. El próximo miércoles se debate en el senado la Ley de Memoria Democrática que, en su artículo tres, reconoce que las personas que practicaron la masonería durante la república y el franquismo fueron represaliadas, y propone que se les reconozca como víctimas con un proceso de reparación. Se iniciará un camino de reparación de víctimas del franquismo, incluidas las de la masonería.

«Los cargos deben de ser limitados y no se puede estar ocupando un puesto importante doce años»

¿Cuándo empezarán a aplicarse todas estas reformas?

Nos gustaría que fuese un proceso de dos años. Un primer año que vamos a debatir en cada logia o cada hermano individualmente. Los consensos se aprobarían inmediatamente y las que tengan dificultad pasarían a un segundo debate. La aprobación de este proceso empezó en julio y el 1 de septiembre se constituyó la comisión que la ha propuesto. Con esto la masonería vive un cambio trascendental en su historia.

¿Y qué es lo que quieren reformar más específicamente?

En primer lugar, queremos que se profundice en la participación. Hasta ahora, en la Gran Logia de España, como otros muchas grandes logias en el mundo, eligen a unos cargos y ellos se encargan de todo, pero la participación desaparece prácticamente porque cada hermano se centra en el trabajo interno de su logia, de su formación personal. Pero el trabajo de estructura es una de las fallas que vemos en el sistema y a veces ves unos rituales que hay que volver a revisar. Por tanto, se incluye desde cambiar una coma en un ritual hasta decidir si la logia tiene que hacer una declaración pública sobre una determinada materia que tiene que ser una cosa general. La segunda es limitar los mandatos porque una organización moderna tiene que dejar claro que los mandatos tienen que ser limitados en el tiempo. No puede ser que uno puede estar doce años ocupando un puesto importante y hay que realizar una modificación de los equilibrios internos. En esta organización, como en todas, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y judicial, utilizando la simbología profana, pero están muy mezclados. Pero cada uno debe saber lo que tiene que hacer. Y también hay una tercera cosa, que es quizás difícil de explicar a alguien que no es masón, y es que nosotros tenemos un tesoro fabuloso que son los rituales. Son antiquísimos y algunos de ellos son una demostración de cómo ingresaba una persona en una corporación medieval. Son formas de imprimir en el corazón de la gente valores. La masonería es una organización que trata de imbuir en su miembros unos valores cívicos como la tolerancia, la igualdad, la fraternidad, etc. , que se enseñan mediante estas fórmulas rituales.