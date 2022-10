La quinta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria se inaugura a ritmo de cabaret con la singular propuesta El ardiente despertar, del trío de actrices y cantantes afincado en Barcelona, The Rodríguez Sisters. Este hilarante show se estrena en la capital grancanaria el próximo jueves 6 de octubre, en el Espacio Miller, a las 20.30 horas, en el parque de Santa Catalina, en la apertura del Big Bang Festival.

Canciones de desamor, celos y traición, paisajes de sufrimiento y deseo a ritmo de cumbia, rancheras, bolero y vals mexicano se suceden en esta pieza en las que se relata la vida e historia de tres divas que «nunca aceptaron que se les pasó el tiempo, quedaron anacrónicas, fuera de contexto», tal como explica Agustina Basso, integrante de The Rodríguez Sisters, y de quien partió la idea original del espectáculo que se estrena en la capital grancanaria.

Agustina Basso, al ukelele; Cecilia Villanueva, a la guitarra; y Marion Candela, a la percusión, son las tres actrices y cantantes de The Rodríguez Sisters.

Concierto teatralizado

Explica Basso, en vísperas de la que será la primera función de El ardiente despertar fuera del circuito de salas de Barcelona, que «el género cabaret define bastante bien el espectáculo, que bien podría ser un concierto teatralizado, cabaretero, por así decirlo. Hay unos personajes que tienen algunos rasgos medio grotescos, medio de clown, podría decirse que tiene un juego clownesco sin ser clown, y es el concierto de tres personajes en el que se va viendo la vida de cada uno de ellos». En escena, «vamos contando lo que nos pasa», señala Agustina Basso, en «un diálogo más cabaretero» y donde la relación y/o interacción con el público está en función del espacio en el que se represente la pieza. «No es un teatro de cuarta pared, tampoco es un teatro participativo en el que pase a trabajar una persona del público, los roles son otros y si hay más cercanía se puede dar algo más de interacción», apunta Basso. Lo que si se produce en cada show es «la escucha», que el espectador «sea partícipe de la historia que estamos viviendo».

La propuesta con que la que el Big Bang Vintage Festival sube el telón de su quinta edición tiene su origen en el teatro de calle.

«Yo sería el componente más antiguo del grupo», apunta Basso. La actriz y cantante argentina recuerda que «este espectáculo lo armé con otras chicas, que ya no están en la compañía; eran otros instrumentos, otra lógica, y el proyecto comenzó como un juego de salir a tocar en la calle». Una propuesta que se creó en la calle «con el diálogo, de lo que iba pasando con la gente», hasta que decidieron «darle una jerarquía a los personajes, una lógica entre nosotros, y se armó el espectáculo en la línea de lo que podemos ver ahora». Las rotaciones, las entradas y salidas de miembros de la compañía, fueron aportando y enriqueciendo el proyecto. «Siempre fue un grupo de mujeres y cada una ha ido armando la dramaturgia desde su parte, siempre hubo unos roles pero cada persona que fue entrando también fue sumando, y ésta es la última rotación en la que estamos Marion, Cecilia y yo, en la que ha cambiado la propuesta instrumental respecto al principio, porque así nos cuadró, con percusión y guitarra».

La historia de estas tres divas «muy fracasadas» sigue en itinerancia tras su paso por la capital grancanaria. En este sentido, Agustina Basso asegura que «la idea es tratar de moverlo más y fuera de Barcelona, abrirlo a otros lugares. Aquí hemos tenido funciones en salas, centros culturales,...». Y de momento no hay otras propuestas escénicas y musicales en las que se impliquen las tres protagonistas. «Ahora mismo no hay otras ideas, esta formación es reciente, y más adelante ya veremos si podríamos hacer The Rodríguez Sisters 2».

El Big Bang Vintage Festival es un evento coorganizado por La Brújula Ocio y Cultura y el área de Desarrollo Local, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; que cuenta con el patrocinio del Gobierno Canario a través de Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural; y del Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de Gran Canaria Turismo y la Consejería de Cultura de la corporación insular y Promoción Las Palmas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El parque de San Telmo acoge el testigo de la programación del Big Bang Vintage Festival desde el viernes 7 al domingo 9 de octubre.