Carlos Martínez Shaw es uno de los historiadores más prestigiosos del país y uno de los asiduos al Coloquio de Historia Canario Americano que se celebra en la Casa de Colón. Shaw analizó en su charla de ayer la importancia de las islas en el viaje de Elcano, pero aquí también aborda temas de actualidad.

Su charla de la primera jornada del coloquio se tituló Las islas en la primera vuelta al mundo. ¿Por qué eligió este tema?

Porque estamos en la conmemoración del quinto centenario del viaje de Magallanes y Elcano. Y porque aquello fue una hazaña y una heroicidad que uno no puede ni imaginar. Si usted observa la reproducción que se conserva de la nao Victoria, se preguntará cómo es posible que en esa nave tan pequeña y miserable pudieran dar la vuelta al mundo esos hombres en medio de esas tempestades, pasando hambre y comiendo muchas veces serrín, las cuerdas o las ratas. Y es sorprendente que llegaran 30 hombres vivos de los 47 que desembarcaron en Timor.

¿Y qué es lo que destacaría principalmente sobre ese viaje?

Que la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano se hizo navegando a través de un mundo de islas. La expedición había partido de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, compuesta inicialmente por cinco naves: Trinidad, nave capitana al mando de Magallanes, Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago. Y no se tocó nunca tierra firme, sino siempre islas e islas e islas. Una vuelta al mundo siempre tocando solo islas. Primero, en el Atlántico, las naves tuvieron que hacer aguada en las Islas Canarias por primera vez, pero Magallanes tomó la resolución de hacerla en Tenerife y no en Gran Canaria. Una vez cruzan el océano se descubren la Malvinas y se atraviesa el estrecho de Magallanes, un estrecho lleno de pequeñas islas que hay que ir sorteando hasta salir al Pacífico. Allí se va pasando por las Marianas, Filipinas, Borneo, Tidore, Ambor, Moluscas o Timor donde se encuentran con muchas dificultades pues en algunos territorios estaban los portugueses.

Se ha especulado mucho sobre la historia de Magallanes por el hecho de que fuera portugués y muriera en pleno viaje.

Magallanes era portugués y en su país no entendían entonces ni entienden aún hoy que se pusiera al servicio del rey español, pero él había tenido una desafección con el rey de Portugal y los portugueses le tienen aún cierto resentimiento de que no se pudiera al servicio de su rey legítimo. Luego, en Filipinas, Magallanes toma una decisión equivocada que es hacerle la guerra a un cacique local llamado Lapulapu en la isla pequeña de Mactán y le cuesta la vida porque había infravalorado la fuerza de su enemigo. Magallanes desembarca con 49 soldados, pero se encuentra a 1500 guerreros, y cuando está en plena lucha aparecen otros quinientos, un total de 2000 contra ellos. Pero como Magallanes era un hombre muy valiente defiende a sus hombres paras que puedan retroceder, y en esa lucha mueren ocho soldado españoles y el propio Magallanes.

También se habla de la escala suicida que tuvo que hacer Elcano en Cabo Verde a su regreso por el Atlántico hacia España siendo territorio portugués.

Elcano tiene que detenerse obligatoriamente en las Islas de Cabo Verde porque son las más meridionales en la Macaronesia. Pero tiene que huir porque son islas de dominio portugués dejando abandonando a 13 de los tripulantes. Y luego, para evitar los alisios, pasa por otras islas de la macaronesia como eran las Azores, entre Faial y la Isla de Flores, para dirigirse finalmente hasta el cabo de San Vicente. Elcano mandó una pequeña embarcación con menos de la mitad de la tribulación a tierra. De 31 hombres mando a 13, pero los tiene que abandonar obligatoriamente y de ahí partir a Sanlúcar. Llegan 18 hombres, aunque luego serán rescatados 12 de los que habían quedado en Cabo Verde. En realidad, los primeros que dan la vuelta al mundo lo hacen en una navegación de 30 hombres internacionales porque habían españoles, portugueses, griegos, italianos o alemanes, que llegan a Sevilla. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, la mayoría de los marineros en esa época no morían de hambre o en la guerra, morían por escorbuto porque no se sabía que la vitamina c era absolutamente necesaria y embarcaban alimentos menos naranjas, pomelos o limones. Al que la sufría se le hinchaba las boca, se le caían los dientes, tenían hemorragias internas y finalmente se moría.

Hoy nos hemos levantado con una noticia bastante escalofriante: los rusos han desplegado uno de sus submarinos atómicos. ¿Qué opina usted como historiador de todo esto?

Pues que Putin tiene una obsesión en la mente con Ucrania, y el problema radica en que está completamente desequilibrado, en que es un meagalomaniaco. Está obsesionado con anexionarse unas serie de territorios sin tener en cuenta el orden internacional, y como tiene armas nucleares siempre genera un escalofrío por lo que puede pasar. Es un personaje temible y absolutamente inquietante porque si se siente acorralado puede que llegue a tomar esa decisión. Nunca había habido tanta tensión desde la Guerra Fría hasta ahora, Y lo que me preocupa es qué mundo es el que van heredar nuestro hijos o nietos.

¿Y cree que las medidas que se han tomado desde Europa han sido las correctas?

Desde luego que sí porque no pueden declararle la guerra a Rusia, pero hacen todo lo posible por hundirla, con sutiles contraataques. Putin no ha conseguido el asentimiento de China, Turquía, La India, y sus enemigos dan armas a Ucrania y toman mediadas económicas que le afecta terriblemente. Por otro lado, se han fortalecido las fronteras con Rusia a través de las repúblicas bálticas. Y luego está el tema de que Suecia y Finlandia entren en la OTAN.

¿Pero no cree que estas medidas lo que hacen es un efecto contrario?¿No sería mejor que Rusia tuviera un territorio aliado cerca de sus fronteras para no sentirse desprotegido?

Pero eso es algo que se lo ha buscado el propio Putin por la política superagresiva suya desconocedora de las políticas internacionales. Todo lo que se ha hecho han sido políticas defensivas y lógicas. Una de las razones del empoderamiento de Hitler fue que no lo detuvieran a tiempo.

Y los americanos, que manejan la política internacional a su antojo, tampoco hacen nada.

Porque aquí cambian las circunstancias geopolíticas. EEUU no tiene capacidad de entrar porque desencadenaría fuerzas neutrales como la China que, a su vez, tiene como obsesión a Taiwan.

¿Qué le parece la llegada de Meloni al poder en Italia?

Lamentable porque esta señora representa la extrema derecha que creíamos que habíamos dejado atrás. Pero hay un resurgir, han resucitado. Está Le Pen en Francia y aquí a los de Vox, que son incendiarios de políticas profascistas.

Pues muchos jóvenes reconocen que les van a votar.

Todo eso está favorecido por una intoxicación publicitaria que fomenta el propio Vox. Vox actuaría en el gobierno de una forma aún más drástica favoreciendo la desigualdad y eso muchos jóvenes y muchas gente de barrios obreros lo desconocen. Puede que el pacto entre PSOE y Podemos haya tenido errores, pero siempre ha sido buscando más igualdad.