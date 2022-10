El artista grancanario Quevedo ha hecho su primera aparición en El Hormiguero y ha encandilado a todo un país gracias a su sencillez y a su nobleza.

A sus 20 años, la voz de la que ya es la canción más escuchada del mundo, BZRP Music Sessions Vol. 52, que hizo junto al compositor argentino Bizarrap, Pedro de Quevedo ha conseguido colocarse como uno de los principales exponentes de la música urbana e hispana a nivel mundial y, en España, se ha consagrado (aún más) visitando el plató de uno de los programas más vistos y seguidos de la televisión en España.

Tan grande era la expectación por la entrevista del joven grancanario que su aparición en el programa de Motos ha registrado el mejor dato del programa de Antena 3 en su primera semana de la temporada, reuniendo a más de 2 millones de espectadores frente al televisor.

En una distendida conversación, Quevedo habló de su fulgurante ascenso al olimpo musical y de cómo está lidiando con la fama. Pero lo que más gustó al público fue la bonita y enternecedora confidencia que hizo el artista sobre su vida en Canarias.

Fiel a sus raíces

Es innegable que la fama que ha adquirido Quevedo le podría obligar en un futuro no muy lejano a tener que abandonar Gran Canaria, donde vive actualmente, para desplazarse a otros lugares del mundo para seguir con su carrera.

Sobre esta cuestión, Pablo Motos quiso saber qué hará el joven canario con su vida que ahora mismo se desenvuelve a caballo entre Gran Canaria y Madrid. "Con la fama que tienes, sorprende porque... ¿sigues viviendo en casa de tus padres?, preguntó el de Requena al canario.

Con una apabullante transparencia, la voz de éxitos como Sin señal o su recién estrenada Vista al mar respondió que "sí, sigo viviendo con ellos. Pero es un cambio grande y mi madre no quiere que me vaya. También sé que tendré que hacer un cambio en breve, sobre todo por mi comodidad, pero mi madre no quiere que me vaya" confesaba risueño. "Ella me decía "o estudias o te vamos a echar" y, ahora, que puedo irme, no quiere que me vaya", recordaba.

En este momento, Pablo Motos le preguntaba a Quevedo si va a seguir viviendo en Gran Canaria y el joven desveló cuáles son sus planes . "Yo quiero quedarme en Canarias lo máximo que pueda. La vida da muchas vueltas. Si me tengo que ir por temas de trabajo, lo haré. Pero, realmente, donde estoy cómodo viviendo es en Canarias y, de momento, no tengo pensado irme de allí", desveló.