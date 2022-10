Annie Ernaux, Nobel para una intimidad de gran calado social

Tras varios años formando parte de las quinielas del Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, escritora de la memoria y de gran agudeza clínica, fue distinguida con el máximo galardón de las letras que concede la Academia sueca. Con una veintena de libros publicados, Ernaux retrata la metamorfosis de Francia durante el último medio siglo y mezcla autobiografía con sociología, no en vano la propia autora llama a sus libros autosociobiografías.

La vida, o su vida, más concretamente, convertida en novela. Así se puede resumir la producción de la autora de 82 años nacida en Lillebonne. Cabaret Voltaire es la editorial que publica las obras en nuestro países de esta autora que, según explica el editor Miguel Lázaro, está protagonizando en la madurez un «boom» entre los lectores más jóvenes por su escritura comprometida.

Los cuatro títulos de Annie Ernaux que actualmente se editan en el sello Tusquets en español pasaran a ellos en 2027 al vencimiento de los contratos de derechos vigentes. Muy contento por el Nobel concedido a la autora francesa, con la que mantiene incluso una relación de amistad, el editor de Cabaret Voltaire indica que la propia Annie Ernaux está sorprendida por el éxito que están teniendo sus obras entre los lectores más jóvenes. «Se trata de un fenómeno global», señaló Lázaro, que ha explicado que en países como Italia o Alemania la nueva premio Nobel ha resurgido también de forma muy fuerte desde hace unos diez años por este público. En 2015 publicaron La mujer helada, que aunque era la tercera obra de Ernaux consideraron la mejor muestra para quien comenzara a leer a esta autora pues es el libro en el que de una forma más «novelada» cuenta su complicada infancia en Normandía, su primer amor, su matrimonio y su maternidad, el más completo para conocer el recorrido de su vida que luego ha ido diseccionando posteriormente. En ella una profesora de 30 años, casada con un ejecutivo y madre de dos niños vive condenada en una cotidianidad que la espanta.

Acontecimientos

Y luego siguieron publicando su obra, en la que esta autora, que «usa su vida pero no para contar su vida sino los acontecimientos», explica el editor, convierte en universales sentimientos como el dolor de la pérdida, la separación o los celos. Para el próximo 26 de octubre está prevista la publicación en español de su último libro, La ocupación, sobre los celos, señala el editor, que también publica en español a esta autora en Latinoamérica. Y tienen previsto adelantar a noviembre su último libro publicado en Francia, un texto breve que se titula El hombre joven, sobre la relación de una mujer madura con un hombre 20 años más joven, también basada en una experiencia personal, y en la que reflexiona sobre la aceptación o no de estas relaciones por parte de la sociedad. En 2027 se harán con los derechos de El lugar, donde la autora y protagonista, por entonces joven aspirante a profesora de secundaria, supera el examen de capacitación en un liceo de Lyon para orgullo y recelo de su padre.

Además de publicar Pura pasión que ahonda en el deseo femenino y la obsesión carnal con el protagonismo de una mujer culta, independiente, inteligente, divorciada y con hijos universitarios vuelve a la plenitud del sexo con un diplomático más joven y casado. La autora se mira en esta novela de intensidades para describir el estado febril, extasiado y devastador de ese desvarío que cualquier mujer ha experimentado quizá una vez en su vida.

Otra de sus obras imprescindibles, La vergüenza, aborda los recuerdos de su infancia en uno de sus títulos más desbastadores. En ella, la autora, con tan solo doce años, revive la experiencia de cómo su padre quiso matar a su madre un domingo de junio, a primera hora de la tarde. Era 1952. Varias décadas después, aquella infausta experiencia reaparece en la memoria de ese domingo tremendo con total claridad. También reeditarán El acontecimiento que hasta entonces tendrá la editorial Tusquets y que pasarán a formar parte del catálogo de Cabaret Voltaire con nuevas traducciones a cargo de Lydia Vázquez Jiménez. En este caso, la autora estudia filología en Ruán y descubre que está embarazada con 23 años y no quiere ser madre. En una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, busca cómo resolver la situación en una soledad apabullante a través de un aborto en Francia en los años sesenta.

La escritora canaria Cecilia Domínguez, Premio Canarias de Literatura, señala que «yo me he leído tres libros de ella y, por ejemplo, Los años me encantó porque no es solo una visión biográfica, sino que también realiza un retrato certero de la época, enlazando su vida con lo que pasaba en Francia, y me resultó interesante». Domínguez subraya que dicho título trata de «una mujer que se deja la vida en ayudar a su madre». Pero, a pesar de dicha percepción, así como de admirar el estilo de escritura ed Ernaux, el problema de las traducciones de los escritores en otra lengua estriba en que «a veces realmente no sabes cómo escribe ese escritor, sino quién lo traduce». Pero añade que es una escritora de la que admira el hecho de que «da saltos muy inesperados en el tiempo. A veces te cuenta una historia en un párrafo y salta a otra» pero con una manera coherente.

Algo parecido a No he salido de mi noche que aborda otro drama de su vida cuando diagnostican Alzheimer a la madre de la escritora. Las visitas semanales hasta la muerte de la madre en 1986 se convierten en un caudal de escritura para «reflexionar sobre la identidad, el olvido, el tiempo, el apagamiento». Obras todas en las que su manera de abordar el drama la sitúan como precedente de Edouard Louis, Leia Slimani o incluso Sophie Calle.

También hay que señalar que la Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València preestrenará en su inauguración, que se celebrará el 8 de noviembre en el Teatre Talia, un documental de 60 minutos sobre la figura de Annie Ernaux. El filme, The Super 8 Years, que llegará a cines españoles en enero de 2023, está dirigido por la propia Ernaux y su hijo David Ernaux-Briot y muestra en imágenes el diario íntimo de la vida de la escritora.

Algo totalmente consustancial con la escritora puesta que algunos de sus libros han sido adaptados al cine en películas como Pura pasión (Danielle Arbid, 2020) y El acontecimiento (Audrey Diwan, 2021), León de Oro en Venecia. Acostumbrada a trasladar lo íntimo en sus obras literarias, ahora también lo traslada al audiovisual con The Super 8 Years. Se trata de «un extraordinario documental en el que la escritora comparte sus grabaciones familiares filmadas entre 1972 y 1981. Imágenes acompañadas por su voz que combinan la intimidad familiar y un diario de viajes en un tiempo convulso: el de Francia tras su mayo, Chile tras el Golpe y la Unión Soviética antes de su disolución», explica la organización del certamen.

La obra de Ernaux destaca, por tanto, por mostrar problemas actuales de gran calado social desde el punto de vista de la intimidad, la soledad y desesperación más profundas.