Es rock and roll y no puedo parar. El estribillo de una de las composiciones de cabecera de la banda lanzaroteña Inadaptados define y retrata el ambiente que tuvo la El parque de San Telmo respira rock and roll y la segunda jornada permitió tomar el pulso al cuarteto Inadaptados, que abrió la programación de conciertos a la caída de la tarde. Tras la banda insular, llegarían dos de los platos fuertes de esta edición, las formaciones británicas King Salami & The Cumberland 3 y MFC Chicken. Dos propuestas de alto voltaje y de enérgico directo que con su música pusieron a bailar a un parque en el que se dio cita numeroso público.

Con la fiesta de MFC Chicken, a la que el público se sumó con entusiasmo, y tras el show burlesque de Evita de Vil entre las bandas, y la sesión de cierre de Los Pinchadiscos del Pantano, el Big Bang Vintage Festival tuvo este sábado mucho para ver, bailar y leer. Talleres de claqué, swing, soul, y de barbería y peluquería; cata de vinos de Gran Canaria; firma de láminas de Nano Barbero; y la presentación del libro Elvis en España, de Rubén Olivares Rosell, fueron las distintas propuestas con las que el festival entró en su ecuador. Este domingo 9 de octubre se han organizados varias actividades desde las 11.00 horas, como un concurso de fotografía vintage, peluquería y maquillaje solidario, o una exposición de motor clásico. Una sesión de Be Bop Dj y los talleres infantiles darán paso a la presentación del libro Los 100 mejores documentales del rock (Efe Eme, 2022), del crítico musical Xavier Valiño, a las 12.00 horas. Tras la actuación de Payaso Zapitto, el público podrá pasar a una capilla al estilo Las Vegas de la mano del Padre Olivares, en la que participan diez parejas, a las 13.00 horas; rememorar a Elvis en el espectáculo Elvis Back to Building, a las 13.30 horas; y agotar esta tercera jornada con la formación albaceteña Swinging Cats Club Band, a las 16.00 horas; y los grancanarios The Cavalliers, a las 18.00 horas. El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria es un evento coorganizado por La Brújula Ocio y Cultura y el área de Desarrollo Local, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; que cuenta con el patrocinio del Gobierno Canario a través de Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural; y del Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de Gran Canaria Turismo y la Consejería de Cultura de la corporación insular y Promoción Las Palmas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.