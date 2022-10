El programa de movilidad cultural del Gobierno de Canarias cambiará el sistema de gestión para el año 2023 al ceñirse a las condiciones establecidas por la Ley de Contratación del Sector Público. Tanto la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural y la Dirección General de Cultura confirman la actualización a partir de la cual la actuación a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural pasará a ser una convocatoria de subvención pública. "Esto no significa que se acabe el programa. Todo lo contrario: nuestra previsión es que el programa de movilidad tenga el año que viene más recursos económicos", indica el viceconsejero Juan Márquez.

La dinámica actual funcionaba sin mayores dificultades, "con una fórmula muy cómoda", hasta la actualización de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Momento en que se le pide a las administraciones autonómicas que revisen y adapten sus códigos. En este caso, la petición de Intervención General, el órgano dependiente de la Consejería de Hacienda, fue inapelable a mediados del presente curso. "Es una decisión transmitida a mediados de este año por parte de Hacienda que no podemos obviar y nos obliga a reformular el sistema", apunta Márquez.

La Consejería de Hacienda insta al cumplimiento de la norma con un plazo hasta diciembre

Canarias Crea y Canarias Crea Canarias son las dos patas del programa gestionado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural con una trayectoria de 18 años. En el mismo, los individuos o colectivos culturales piden la ayuda para la compra de billetes tanto en transporte aéreo o marítimo justificando los motivos, la relevancia o el currículum artístico, entre otras cuestiones, con un plazo mínimo de 30 días naturales. En este caso, el propio ICDC funciona como una especie de agencia de viajes en la que reserva y paga directamente la cuantía de los traslados tras la valoración y aceptación de las solicitudes mediante la comisión técnica de la entidad pública.

Con un presupuesto total, en 2022, de 624.500 euros -la cuantía internacional está dotada con 424.500 euros mientras que la cuantía insular tiene 200.000 euros-, el viceconsejero de Cultura subraya que "tenemos que cumplir, y esto no cabe en la discusión por nuestra parte con Hacienda. Lo que sí es nuestra responsabilidad es que estos cambios generen los menores inconvenientes posibles y por eso llevamos tiempo trabajando en una nueva fórmula de subvenciones para el año que viene". Por ello, la administración ha solicitado un estudio externo para encontrar "la fórmula más eficaz para llevarla a cabo el año que viene".

De solicitud directa a subvención pública

Entre los modelos estudiados, toma mayor protagonismo el que se utiliza actualmente en las convocatorias de ayudas al traslado en la Viceconsejería de Deportes: la subvención pública con llamamiento trimestral. "Seguimos en el proceso de pulido y la comunicaremos cuando ya esté completamente cerrada", añade Rubén Pérez, director general de Cultura. "Como somos conocedores de lo que está pasando, nos hemos anticipado y no nos cogerá por sorpresa. Hemos estudiado los modelos de otras comunidades autónomas y de Europa, y estamos trabajando en las bases, las cuales confirmaremos lo antes posible".

"Aún en la definición de esa convocatoria, la idea es que sea una convocatoria anual con llamamientos trimestrales", afirma el director que, al mismo tiempo, prevé que la tramitación "anticipada" de estas convocatorias será lo más plausible. En cualquier caso, los responsables autonómicos insisten en que "no habrá parón" en el paso de ejercicio entre 2022 y 2023. Además, la intención es mantener la marca del programa de movilidad Canarias Crea y Canarias Crea Canarias, ya que se trata de un elemento reconocible para el sector cultural. De todas formas, entienden que habrá "incomodidad" en las personas afectadas ante el cambio sustancial del procedimiento.

El viceconsejero afirma que habrá un incremento presupuestario en la próxima partida

En el último lustro, desde que se actualizara la Ley de Contratación Pública, ha habido diversas actualizaciones en las bases de las dos líneas de actuación, no obstante, este año ha sido el último para acometer la completa renovación del modelo. El viceconsejero notifica que la orden dio margen hasta diciembre de 2022 para que no hubiera un giro drástico de los acontecimientos, "es una cuestión con la que no estamos de acuerdo, pero hay que dar cumplimiento a las exigencias de Hacienda". A la espera de la decisión definitiva acerca del futuro modus operandi, Márquez determina: "Canarias Crea y Canarias Crea Canarias seguirá adelante, con este cambio de sistema, y lo hará con más recursos".

Avalancha de peticiones en movilidad

A lo largo del primer trimestre de 2022, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural notificó a través de un comunicado la presencia de 244 profesionales de las Islas en distintas partes del mundo con el apoyo del programa Canarias Crea, dentro de las 66 acciones culturales que aprobaron entre enero y marzo. En paralelo, vaticinó un aumento hasta 300 desplazamientos solo entre los meses de abril y mayo. Circunstancias a la que se añadió Patrimonio en marzo puesto que, por primera vez, se cubren los gastos de aquellos investigadores principales con proyectos en el extranjero o invitación a congresos o conferencias en calidad de ponente.

Un cambio dado por el fin de las restricciones sanitarias, pues el Informe del Ejercicio de 2020 del ente público había aprobado 309 solicitudes, de las que 185 cancelaron. Sin embargo, las cuentas también se agotan. El director cultural comenta al respecto que "ahora hay una avalancha de peticiones a final de año, y el crédito, siendo mayor que el año anterior, se agota también. No todas las peticiones pueden entrar".