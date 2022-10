«Kim Salami y MFC Chicken son bandas que hacen de sus conciertos fiestas»

Vienen al festival dos de las bandas de cabecera de Folc Records. ¿Cree que la filosofía de su discográfica es similar a la del Big Bang Festival?

Ahora que conozco a la gente que lo organiza puedo decir que totalmente, porque lo que nos mueve a ellos y a nosotros es la pasión por la música.

¿Qué destacaría de la primera banda que actúa Kim Salami & The Cumberland 3?

Que mezclan varios de los estilos que más me gustan, como es el pub-rock, el rhythm & blues y el punk-rock, en definitiva, rock and roll. Y que hacen de sus conciertos fiestas.

MFC Chicken es la banda que cierra el sábado, el día más fuerte del festival. ¿Cómo definiría su puesta en escena?

Para mi es la mejor banda de frat rock del mundo en directo. Igual me repito si digo que hacen de sus conciertos fiestas, pero es que su actitud en el escenario es la de cuatro tipos disfrutando al máximo, haciéndoselo pasar bien a la gente con un repertorio de rock and roll y r&b infalible a la hora de hacer bailar a la gente.

Su sello también se llama Amigos de Los Chicos, la banda en la que usted participa como guitarrista ¿Es esto una declaración de intenciones sobre los grupos que fichan?

Totalmente. El sello lo llevamos mi hermano y yo, que, como bien dices, somos los guitarristas de Los Chicos, y lo creamos para sacar discos de grupos de amigos que llevábamos tiempo haciendo girando por todos los lados y nadie quería sacárselo. Pasado el tiempo, ya no solo sacamos grupos de amigos nuestros, pero, en general, acaban siéndolo.

¿Cómo definiría su sello discográfico?

Un sello creado desde el amor al rock and roll en todas sus vertientes.

Aparte de las bandas antes nombradas, ¿cuáles son los grupos más potentes, desde su punto de vista, de su sello?

Jajaja, me vas a hacer quedar mal con los que no nombre, así que digo solo Los Chicos, je je. No, a ver si potentes se refiere a ventas, en los últimos meses hemos sacado discos que se están vendiendo muy bien, como pueden ser La Perra Blanco, Discípulos de Dionisos, Asteroid B612 o los Oddballs. A lo largo de la historia del sello, los top ventas serían un LP de Mudhoney, el primer álbum largo de Guadalupe Plata o un single de Southern Culture On The Skids. En cuanto a los grupos con los que trabajamos su contratación, los más potentes serían MFC Chicken y Daddy Long Legs, aunque en el último año también hemos sumado a nuestro roster a grupos como Flamin’ Groovies o John Paul Keith.

¿Tienen distribución en otros países?

Sí, principalmente en Europa. Trabajamos con varias distribuidoras pero también lo hacemos con otros sellos similares al nuestro. Y en Estados Unidos tenemos distribución a través de Get Hip Recordings!

¿Qué le parecen las otras bandas que participan en el cartel del Big Band?

Hay otras dos que son de Folc records también, como Ghost Number, cuyo nuevo álbum sacamos la semana que viene, o Inadaptados, que colaboramos con ellos en la edición de su último álbum hace varios años. El resto, los que conozco, me molan, pero no he tenido la opción de verles en directo, así que es el momento perfecto para hacerlo.

¿Y qué le parece un festival como el Big Bang donde también hay talleres, espectáculos, presentaciones, etc.?

Me parece muy interesante que se hagan actividades varias a lo largo del día. No es un festival al uso, donde ves mil grupos y puedes acabar saturado. De esa forma se hace muy ameno. O eso espero, que es mi primera vez.

¿Cómo ve el rock and roll en estos momentos en los que los jóvenes demandan reguetón o rap y en la que artistas a veces hasta actúan en playback?

Pues llevamos tiempo diciendo que en los conciertos de r&r somos todos unos señores mayores, así que ahora ya seremos todos unos vejestorios jeje. Hablando en serio, yo soy algo positivo, porque voy viendo cada vez más gente joven en conciertos y en festivales de estos estilos. No son muchos, pero los hay. Y es que el r&r siempre ha sido algo minoritario, eso no va a cambiar.

¿Cuáles son sus artistas o grupos de cabecera?

La lista no entraría aquí- Pero bueno, por mojarme y decir algunos, Doctor Feelgood, Neil Young, Little Richard, NRBQ, Mojo Nixon, MC5, Rufus Thomas, Howlin’ Wolf y mil más.