El Gobierno de Canarias distingue a Roberta Marrero en el Día de las Escritoras 2022 y reconoce así la labor y calidad literaria de una autora cuya obra relata la libertad y solidaridad dentro de la comunidad LGTBIQ+. El acto de reconocimiento se celebrará el lunes 17 de octubre a las 11.00 horas, en el Centro Atlántico de Juventud en La Laguna, en un acto en el que la escritora recibirá el diploma honorífico por parte del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez. Además, se desarrollarán distintas actividades en torno a su figura los días 15 y 17 de octubre

La escritora y artista visual Roberta Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) ha publicado Dictadores (Hidroavión, 2015); El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop (Lunwerg, 2016) y We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+ (Lunwerg, 2018) y Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (Continta Me tienes, 2022). Su obra plástica ha formado parte de exposiciones como David Bowie Is en el museo Victoria&Albert de Londres o Piaf, en la Biblioteca Nacional de París.

Para la divulgación y reconocimiento de la obra de Marrero, se llevarán a cabo diferentes actividades relacionadas con su producción literaria y que contarán con la presencia de la autora. La primera de ellas, sábado 15 de octubre a las 20.15horas, en el marco de la Feria del Libro de La Laguna, donde presentará su último poemario Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (Contintametienes, 2022).

El lunes 17 de octubre, fecha en la que este año se conmemora el Día de las Escritoras, dentro del marco del Laboratorio Dolores Campos-Herrero, Roberta Marrero impartirá una clase magistral sobre creación literaria, que comenzará a las 10.00 horas en el Centro Atlántico de la Juventud. La inscripción gratuita se podrá realizar en el enlace www.icdcultural.org/unidad-del-libro hasta completar el aforo. A las 11.00h se hará entrega del diploma del Día de las Escritoras en un acto institucional.

Paralelamente se lanzará en las redes institucionales del área de Cultura una píldora audiovisual que contiene una entrevista a Roberta Marrero realizada para el Día de las Escritoras 2022.

Con esta son cinco las ediciones de un reconocimiento que recogió por primera vez a Elsa López en 2018, y los años posteriores Isabel Medina, Olga Rivero Jordán y María Teresa de Vega, sumándose ahora Roberta Marrero.