La quinta edición del evento clausura la programación en el parque San Telmo en una jornada en familia, con Elvis Presley como protagonista con 'Chappel of Rockin' Love', y el espectáculo 'Elvis Back to Building'

Una cita con Elvis, en domingo a mediodía en el parque San Telmo, en la capital grancanaria. La figura del rey del rock ha sido la gran protagonista en la tercera y última jornada de la quinta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria, de mano de Rubén Olivares, maestro de ceremonias del evento, que cambió su rol al del Padre Olivares para oficiar la propuesta Chappel of Rockin' Love, bodas al estilo Las Vegas; y el concierto Elvis Back Go Building, muy celebrado por un numeroso público, participativo y entusiasmado con la propuesta dominical del Big Bang Vintage Festival.

“Lo que ha unido el Big Bang que no lo separe...”. El Padre Olivares dio su bendición rockera a diez parejas que aceptaron con gusto el envite del Big Bang como si San Telmo fuera Las Vegas. Fue uno de los actos más celebrados en la mañana de un domingo predispuesto para el público familiar en el que todos los caminos de la ciudad conducían al Big Bang Vintage Festival. Primero la ceremonia, con certificado acreditativo, y luego Elvis en directo con el espectáculo Elvis Back to Building, con banda en vivo, que rememora la reaparición de Elvis Presley en Las Vegas desde el año 1969 hasta el 1971. Los tinerfeños Emilio González and The Pelvis Band hicieron buenos los pronósticos con este tributo con el que el Big Bang Vintage completaba el primer tramo de la oferta dominical, al que también se sumaron las parejas que antes se habían jurado fidelidad rockera.

Antes de que Elvis hiciera presencia en San Telmo hubo espacio y actividades para el público menudo y familiar. Talleres de marionetas o el espectáculo infantil del Payaso Zapitto fueron centro de atención de grandes y chicos. También hubo tiempo y espacio para la música que se lee y que se proyecta en pantalla grande, con la presentación del libro Los 100 mejores documentales del rock (Efe Eme, 2022), del crítico musical y escritor Xavier Valiño.

La jornada de tarde reservaba otros dos conciertos y sesiones de djs. El escenario de San Telmo se despedía del público a ritmo de swing, hotjazz y ragtime con los albaceteños Swinging Cats Club Band; y la formación grancanaria The Cavalliers.

El Big Bang Vintage Festival se despide de San Telmo pero la agenda de la quinta edición le quedan otras dos citas antes de echar el cierre a la programación de 2022: el martes 11, en Echarle Huevos Cervecería Artesanal, en Mendizabal, 37, en Vegueta, el evento Rock & Roll Crazy Party, con Wahteque Selector & Beboop Dj, a las 22.00 horas; y la clausura del Big Bang Vintage Festival, el miércoles 12 de octubre en el Teatro Guiniguada, con Kids Rock History, en una única función a las 12.00 horas.

El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria es un evento coorganizado por La Brújula Ocio y Cultura y el área de Desarrollo Local, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; que cuenta con el patrocinio del Gobierno Canario a través de Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural; y del Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de Gran Canaria Turismo y la Consejería de Cultura de la corporación insular y Promoción Las Palmas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.