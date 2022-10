«La literatura no debe adaptarse a nada, sólo retratarnos sin piedad»

Lo primero que llama la atención de su libro es el título, Literatura fantasma, aunque no se trate de una novela de misterio o terror como pudiera parecer. ¿Por qué ha elegido llamarlo de esa manera?

El título procede de un cuento distópico donde la literatura se ha convertido en un puro espectáculo circense, donde los nombres importan más que los textos y el talento menos que la biografía. En ese mundo que sospecho los libros han desaparecido o son meras repeticiones insustanciales, objetos inocuos donde el pensamiento o la poesía son animales extinguidos. En ese mundo los escritores son actores. Frente a ellos solo queda una especie de literatura salvaje que nadie conoce y cuya naturaleza es la endogamia. La otra razón del título se explica en la cita inicial del libro, y hace referencia al síndrome de la extremidad fantasma: al brazo que no existe pero aún duele, la pierna que fue amputada pero aún sentimos moverse. Lo mismo ocurre con las sociedades. Más allá de eso, el libro está recorrido por reseñas fantasmales, informes improbables y personajes que nos acusan a todos.

¿Esa sociedad distópica que describe en dicho relato en la que la literatura ha caído en la superficialidad más absoluta es consecuencia de una visión pesimista que usted tiene sobre este arte en general?

No soy pesimista sobre la literatura, sino sobre la industria que se alimenta de ella, porque esa industria es a veces su mayor enemiga. No hay día en que no nos vendan una nueva obra maestra, como si el talento fuera una consecuencia de la producción en serie. En verdad no es algo nuevo, sino muy antiguo, porque el brillo de ciertos nombres cegó siempre a muchos. No, no soy pesimista, pero sé que la literatura es un oficio amargo.

¿Está presente la realidad de Canarias en el libro?

Sí, está presente, pero en la medida, a veces dudosa, en que Canarias forma parte de lo real.

¿Qué suponen esta obra en el conjunto de su carrera?

Esa es una pregunta que deberían responder los lectores. El escritor es mal doctor de sí mismo.

¿Y cuáles son los temas que aborda en ellos?

Quise escribir un libro de cuentos distópicos y satíricos, y eso me condenaba a examinar algunas tesis y proponer algún retrato deformado, como la imposibilidad para escapar de la celda de nuestra educación, los espejismos con que alimentamos nuestra ética, las teorías que gangrenan la creación, los monstruos cotidianos que produce la vanidad, la coherencia absoluta como patología intelectual o los contornos de la depresión.

Usted cita a autores como Cesare Pavese, Ósip Mandelstam, Don DeLillo, Andrzej Stasiuk o Gustavo Faverón. ¿Qué han supuesto todos ellos en su concepción de la literatura?

Esas referencias provienen de un ensayo que no está incluido en este libro, pero sí, esos autores y algunos otros forman parte de mis lecturas habituales. Stasiuk es un ejemplo memorable de la mejor de la literatura europea de nuestro tiempo, con una prosa que se mueve entre el ensayo, el libro de viaje y la poesía con una profundidad asombrosa. Mi percepción de Don DeLillo es paradójica, porque frente a sus novelas, tan celebradas, a mí lo que me interesan son los pocos cuentos que incluyó en El ángel Esmeralda, que contiene un puñado de piezas excepcionales. De Faverón diré que es apenas el autor de una de las grandes novelas de nuestro tiempo, Vivir abajo, ese viaje hacia el centro del mal.

¿En cuál de sus facetas literarias, ya sea novelista, ensayista o poesía, se siente más cómodo en estos momentos?

Cómodo no me siento en ninguna. La comodidad del escritor es su ataúd.

Usted ha comentado en varios momentos que sus gustos literarios van variando a lo largo de su vida. Pero ¿cuáles podrían ser esos nombres icónicos que siempre están ahí?

Ese cambio, sospecho, es inevitable, porque cualquier tradición íntima, también cual admiración, está sometida a revisión, y eso nos condena al desprecio de lo que un día amábamos. Regresar a muchos de los libros que me apasionaron con quince años, libros que necesitaba como una droga, es un ejercicio de traición y de melancolía. El que lee ahora es otro y aquella fascinación se ha perdido. Es cierto que algunos nombres permanecen, que ciertas páginas nunca se agotan, porque la complejidad y la precisión permiten esa multiplicación de las sugerencias y de los hallazgos. Siempre he sentido que escritores tan extraños como Renard, Borges o Lem me ofrecen una forma de la compañía y de la inteligencia a la que no quiero renunciar, que la voz de Eugenio Montejo, de Szymborska o de Porchia se renueva sin descanso, como si sus libros se transformaran conmigo. Hoy pienso en Virgilio Piñera, en su poema La isla en peso, y sé que llegó antes a la misma orilla que busca Brodsky, y entiendo que estoy destinado a releer ese poema, como me siento condenado a regresar a los cuentos de Julio Ramón Ribeyro, a los apuntes de Canetti, al verso solar de Derek Walcott o a la prosa cortante de Herta Müller. Hay otros muchos, sin duda, pero esos son los que ahora me asaltan.

Usted como poeta, ¿cómo observa la llegada de autores como Miguel Gane o Loreto Sesma que utilizan un lenguaje directo, llano y más asequible, incluyendo a veces términos extraídos de las redes sociales, para los jóvenes?

No he leído a esos autores. Sé que cuando se habla de lenguaje llano y se usan términos como asequible, más que de literatura se habla de pedagogía, o aún peor, de comercio. Esa es la retórica de la publicidad, no de la poesía. ¿Qué es un lenguaje asequible? ¿Para quién lo es? Creo que uno debe escribir en un lenguaje que le resulte natural, pero también en el lenguaje más expresivo y exacto posible, y la poesía es el ámbito donde el lenguaje se adensa y se dilata en significados, donde aspiramos a cierta imaginación filosófica y verbal. No me imagino a Emily Dikinson intentando ser asequible mientras escribe sus poemas, a la vez minuciosos y metafísicos, o a Giorgos Seferis volatilizando sus poemas para ser entendido por un dudoso pelotón de lectores.

¿Pero cree que la literatura actual debería adaptarse un poco a esta época audiovisual con ediciones en las que se incluyan ilustraciones, etc., como hacen muchas editoriales importantes actualmente?

No, no lo creo. No creo que la literatura deba adaptarse a nada. El uso de ilustraciones es una vieja tradición contra la que no tengo nada. La función de la literatura no es adaptarse, sino entender y cuestionar al mundo, interrogarnos, incluso acusarnos si fuera necesario. La literatura es un objeto de placer, pero su valor reside en que es algo más que eso, algo que nos muestra equivocados, que nos obliga a mirar hacia lugares donde no queremos mirar, que nos retrata sin piedad. Esa es su verdadera adaptación.