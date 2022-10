Los hermanos argentinos Cornejo y el músico siciliano Francesco Messina fundaron en 2005 la banda SuRealistas como artefacto de diversión. En más de quince años a este ecléctico grupo en el que ahora militan músicos de cinco nacionalidades distintas, le ha dado tiempo a lanzar tres discos y recorrer buena parte de Europa. Nunca han actuado en España y lo harán por vez primera hoy, día 9 de octubre (12.00 horas) sobre el escenario José Antonio Ramos del Parque de Doramas, en el marco del ciclo que impulsa con carácter gratuito la Sociedad de Promoción del ayuntamiento capitalino, Música en el Parque.

El abrasivo aroma de SuRealistas, fuertemente marcado por la tradición latinoamericana, huele a diversas influencias musicales del hemisferio sur. Desde los ritmos afrocubanos a las cadencias andinas, pasando por la cumbia y el rock, entre otros registros. “Nuestro corazón late al ritmo de las peñas afroamericanas, entre la cumbia y el son, la MPB y la bossanova”, asegura Jeremías Cornejo, cantante y guitarrista de la formación. “La filosofía que mueve nuestra música viene del vientre, de nuestra experiencia personal. Intentamos alejarnos de esa corriente de World Music que pretende simular tradiciones de otros pueblos para resultar exóticos e interesantes. Ser original no significa ser aborigen. Buscamos el coraje de decir lo que somos, imperfectos y vulnerables. Solo así el público puede identificarse, solo así podemos tocar el corazón y el estómago del público, solo si la historia musical viene de nuestra raíz. Por ello utilizamos claramente géneros musicales que nos son cercanos como la cumbia, el son cubano, el jazz o incluso el rock psicodélico. Pero no tratamos de ser puristas, nunca podríamos serlo. Pueden ser herramientas de nuestra subjetividad y no al revés”, añade Cornejo.

La banda se presenta en la isla con una formación que integran el trompetista Mauro La Mancusa, el batería Pietro Borso, el bajista Matteo Bonti, el guitarrista Iacopo Schiavo, el saxofonista Sighi Beare, los conguistas Simone Padovani y Laura Falanga, y los hermanos Jeremías Cornejo (voz y guitarra) y Joaquín (voz y teclados).

Jeremías Cornejo advierte que la música de SuRealistas solo admite temas compuestos por la propia banda. Temas con los que intentan “denunciar situaciones de injusticia social y reivindicar derechos y libertades frente al poder establecido, sin perder de vista el aspecto estético-musical. Como decía Galeano, a veces la música anti-sistémica es tan pobre como el sistema que quiere combatir. Nuestra intención es visibilizar, pero con belleza, sin generar demasiadas pesadumbres. En esta tensión creativa no tenemos un género pre establecido; son los estados de ánimo que guían los géneros de los cuales nos servimos para expresarnos. A veces un son, una rumba, un momento fugaz de tipo metal, un paisaje bossa, un delirio rock. SuReal, en fin”, prosigue el músico. Confiesa que habitualmente suele escuchar en su coctelera musical “desde el Kanka (que adoramos), a Camarón, pasando por Chet Baker o la música clásica y el trash más trash del mundo”. El grupo ha publicado en el mercado tres discos: SuRealistas en 2016, Canta en 2018 y Ritmo animal, su último trabajo. Prometen un concierto enérgico en el Doramas, “que ponga a bailar al público. Tenemos muchas ganas de tocar por vez primera en España y hacerlo en Gran Canaria será especial porque entendemos que existe mucha magia y conexión latina con el sur”.

Según manifiesta el músico SuRealistas es un juego de palabras que declina la actitud artística y política del grupo. “Quiere decir realismo sureño pero en clave surrealista. La necesidad de caminar junto con las personas que viven en los diferentes sures del mundo».