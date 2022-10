El proyecto músico social Barrios Orquestados presenta, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (CICCA), el trabajo audiovisual titulado Tonos y Números, financiado por Europa Creativa. Se trata de una serie de vídeos musicales, con el alumnado de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote como protagonista, que muestran parte de su original metodología, destinada a democratizar la cultura en los barrios periféricos del archipiélago.

José Brito, fundador y director de Barrios Orquestados, guió el estreno junto al productor musical Román Brito y el realizador audiovisual Daniel Mola, coordinadores de esta iniciativa que se materializa tras tres años de rodaje. «Veíamos que estas canciones de nuestro repertorio merecían ser grabadas», según José Brito, para destacar el trabajo del alumnado y «que sirviera de soporte para estudiantes y docentes del proyecto ahora y en el futuro».

A raíz del CD solidario Del Barrio a la Luna (2018), el equipo profesional da luz al proyecto Tonos y Números porque, en palabras del productor Román Brito, «pensamos que era demasiado bello como para que se quedara solo dentro del aula».

La idea surgió en 2019 con el fin de poner en relieve las técnicas pedagógicas dirigidas al desarrollo rítmico y psicomotriz, así como el trabajo orientado al desarrollo de las habilidades vocales y auditivas del alumnado de Barrios Orquestados. La pandemia de la Covid-19 dilató su elaboración hasta ahora, que se presenta en soporte USB con una cubierta en forma de violín aprovechando la tecnología de impresión 3D.

En la sesión se emitieron cinco de las 11 piezas inéditas; entre ellas Foli, dedicada a los ritmos africanos, donde colabora el grupo de los hermanos Thioune y su equipo de danza. También se estrenó Cripthomos, una pieza muy emotiva que reivindica la identidad de las personas que viven en la calle, en cuyo rodaje participó el Ejército de Salvación. In Nomine Sophia fue grabada en el Museo Canario para homenajear a las figuras de la filosofía y Fantasía Guanche se desarrolla en el Parque Arqueológico del Maipés en Agaete.

Una gran ovación se produjo tras el videoclip de la canción Romance del Valbanera, que relata el famoso hundimiento del trasatlántico Valbanera a través de una historia de amor verídica. Juan, emigrante canario en Cuba, esperó ansioso a su esposa Rosa, pasajera de este buque y que, por suerte, se salvó del terrible infortunio al desembarcar antes de llegar a La Habana. Esta obra fue grabada en la playa de La Laja con la coreografía de la bailarina y trabajadora social del proyecto Tatiana Sosa, en el papel de Rosa.

La acústica del teatro del Cicca potenció el debut con una embriagante obra oriental, La canción de la pradera tradicional china, interpretada por el contrabajista Adasat Santana, ex alumno de Barrios Orquestados en Jinámar, y el pianista Carlos Vega. El grupo Take Off, integrado por el alumnado del proyecto, acompañó la clausura de este acto, dirigido a patrocinadores, colaboradores y familias del proyecto, con el Vals de la suite Masquerade de Aram Kachaturian.

Para obtener el pendrive de Tonos y Números, la persona interesada puede ponerse en contacto con Barrios Orquestados a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram.

Este proyecto cumple una década este año 2022, fue concebido en 2011 por José Brito junto a un equipo integrado también por su hija Laura Brito. Se inicia en el barrio grancanario de Tamaraceite para crear una orquesta con niñas y niños de barrios vulnerables a nivel socio-económico y con difícil acceso a la cultura. Desde entonces, se ha extendido a 14 barrios en cuatro islas –Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura– y ha cruzado el Atlántico hasta Chile y Honduras. A través de los centros educativos, Barrios Orquestados ofrece formación musical gratuita y presta el instrumento a cada estudiante. De esta forma, la música es una herramienta de inclusión y desarrollo social.