La actriz Angela Lansbury, protagonista de la popular serie de televisión Se ha escrito un crimen, falleció este martes a la edad de 96 años en su casa de Los Ángeles (EE UU). Su adiós dejó un gran vacío en el mundo de la ficción, el cual le permitió evadirse de los baches de la vida.

Como todo el mundo, Lansbury tuvo una vida de rachas buenas, regulares y muy malas. Sin embargo, es cierto que en su historial hay episodios realmente complicados que fueron bastante dolorosos para ella, tanto en el plano sentimental como en el familiar.

Uno de los más sonados es el que vivió tras su primer matrimonio. La intérprete se casó en 1945 con el actor Richard Cromwell, pero su historia duró poco tiempo: a los nueve meses, su marido rompió con ella a través de una nota que la dejó devastada. No entendía nada.

Su exmarido Richard Cromwell la dejó con una nota

Poco tiempo después, descubrió que su expareja era homosexual. "Me quedé en shock cuando todo acabó porque no estaba preparada para ello. Fue un gran error haberme casado tan joven", confesó la actriz en una entrevista en Radio Times.

Por aquel entonces tenía 19 años, y conservó la amistad con el actor hasta el día de su fallecimiento. "No me arrepiento de haber estado con él, y lo siento mucho por la tristeza que le causó esto en su camino...", apuntó.

Su segundo marido fue Peter Shaw, con quien permaneció hasta su muerte, en el año 2003. Con él tuvo dos hijos, Anthony y Deirdre; y adoptó al de su marido, David. Unos años después le esperaba una etapa dura.

El infierno de sus hijos bajo las drogas y el ojo de Manson

Sus hijos acabaron siendo adictos a las drogas. Empezaron tonteando con el cannabis en Malibú, pero la situación empeoró: Anthony cayó bajo las garras de la cocaína y la heroína mientras Deirdre se sumó a la temida familia del asesino Charles Manson, ejecutor de asesinatos como el de la actriz Sharon Tate, la mujer con la que Roman Polanski esperaba un bebé.

"Me duele decirlo, pero Deirdre estaba en el grupo liderado por Charles Manson", reveló Lansbury a Daily Mail en 2014. "Estaba entre los jóvenes que lo conocían y se sentían fascinados con ese personaje extraordinario, carismático en muchos sentidos, no hay duda de ello", dijo.

Una decisión drástica, pero acertada

Asustada por el futuro de sus hijos, Lansbury decidió hacer las maletas y mudarse junto a ellos a Irlanda, donde ambos jóvenes superaron sus adicciones tras pasar por un proceso de rehabilitación. Nunca se arrepintió de su decisión, pues logró salvar a su familia de los excesos.

"Me llenó de pavor. Peter y yo no teníamos idea de lo que había estado pasando. No teníamos experiencia con las drogas. [...] No sabíamos el significado de encontrar una pipa en un cajón. ¿Por qué lo haríamos? Y cuando lo hicimos, no sabíamos cómo ayudarlos. No había ningún experto en ese entonces que pudiera dar consejos a los padres de niños de buenas familias que tomaban sobredosis de drogas. Era como una epidemia", comentó en la citada entrevista.

Allí llegó a adquirir una casa de campo donde solía pasar todos los veranos. Era su lugar de paz y tranquilidad, donde podía dedicarse a hobbies como la jardinería, la lectura o la cocina.