La cotidianidad en expansión

Retratos de personas, animales, plantas, piedras, móviles, latas de refrescos, cepillos de dientes... Son las imágenes que encuentra el visitante que acuda a la exposición Ginseng coreana en el imperio nuevo de la pintora tinerfeña Idaira del Castillo que ayer se inauguró en la Galería Saro León.

Un paseo, en definitiva, por la cotidianidad de cualquiera de nosotros pero reflejada en obras de colores vivos, líneas claras y un estilo extremadamente figurativo.

Una muestra formada, básicamente, por tres obras de formato grande, una pared con una instalación en la que se combinan una treintena de libretas con unas veinte piezas pequeñas de fieltro y tela, y otra segunda pared con otras diez piezas de pequeño formato. «La exposición es una continuación natural de mi trabajo», señala la artista. Y es que para Idaira del Castillo la muestra es la lógica evolución de todo lo que ha hecho hasta ahora. «Una siempre sigue creciendo y evolucionando para bien o mal, vas teniendo más experiencias, no es lo mismo pintar 36 años que 23, ahora vas con más peso en la mochila, con más experiencia, pero más traumas también, con cosas buenas o malas, es una evolución del proceso creativo». Pero, como siempre, la artista se ha centrado mucho «en lo cotidiano, en mis vivencias, en las personas sobre todo que me rodean».

«Siempre hago bocetos de todo tipo que luego guardo y que pueden ser el germen de otra obra», señala la artista

De entrada, ya el título de la exposición, sigue en la línea de todas las anteriores de la artista, como Lycaón y los 13 Ochomiles o A la Reina Nutria le gusta el Kappamaki. Una especie de clave que combina varios conceptos y que sólo ella puede descifrar correctamente. En este caso es un juego entre dos conceptos o más bien dos civilizaciones. «Ginseng es una raíz que te da energía muy utilizado en la medicina china», señala. «Y el imperio egipcio tuvo tres periodos distintas durante 24 siglos: el antiguo, el medio y el nuevo que es el de mayor esplendor».

«Ese título demuestra que quería combinar ambas ideas en la muestra». Títulos que son, por tanto, una especie de idioma que va representando momentos vitales de su vida. Pero la exposición está formado por imágenes familiares que ha recogido en fotos por wasap. Pero una parte que llama poderosamente la atención es la de las libretas. «Son en realidad unos cuadernos de artistas», señala. «Una recopilación de lo que llevo dibujando de forma espontánea desde hace cinco años». Ella reconoce que «siempre llevo mi libreta y siempre estoy dibujando. Cada libreta de las que aparecen en la exposición tiene entre 30 o 40 de mis dibujos», añade. En su caso, la pintora reconoce que «siempre estoy trabajando. Y me adapto. Para mí el dibujo es fundamental. Siempre estoy dibujando, haciendo bocetos de todo tipo que guardo porque pueden ser o no el germen de otra creación más grande». Sobre corrientes artísticas o autores que le hayan marcado, la autora es totalmente reticente a decir nombres. «Mi pintura está influenciada de tantas cosas que me rodean, pero no soy consciente de ellas, por lo que no sabría decirte influencias». Pero el hecho de que el colorido de sus obras sea uno de sus marchamos ella le quita importancia. Muchas energía visual, colorido, luminosa. Sea como fuera, esta última muestra sigue de forma sutil las anteriores de la artista tinerfeña. Son creaciones que se adaptan al espacio de recepción con diferentes apariencias, expandiéndose casi siempre sobre los muros y las paredes. Obras en las que se pueden encontrar elementos como el paralelismo hombre-animal sigue presente casi como un estudio antropológico o mitológico. Y obras en las que hay influencia que van de las pinturas callejeras a la animación, pasando por la pegatinas infantiles o incluso las máscaras de rituales de Nueva Guinea.