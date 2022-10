Canarias se rinde al universo literario y vital que transita Roberta Marrero.

Roberta Marrero era demasiado moderna para una ciudad, a priori, tan adelantada como se le presupone a Las Palmas de Gran Canaria de los años 80 del siglo XX. La artista gráfica, poeta y ensayista, a quien este lunes homenajea el Gobierno de Canarias en el Día de las Escritoras, ya era entonces una rara avis que se vio obligada a abandonar su tierra porque la vida en su Gran Canaria natal se le puso cuesta arriba. Demasiado cuesta arriba. Pero lejos de amedrentarse, esta mujer transexual supo convertir aquellas experiencias personales, a las que sumó su vasto bagaje cultural, en herramientas para construir un universo creativo al que hoy se rinde la institución más importante del Archipiélago.

Marrero confesaba el pasado jueves que «aún» no sabía qué iba a decir cuando, en el Centro Atlántico de Juventud en La Laguna, reciba el diploma honorífico de manos de Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, organismo que con este reconocimiento pone en valor la obra literaria de las autoras, históricamente marginadas dentro del canon literario, y que en el caso de Roberta Marrero tiene un componente extra al tratarse de la primera creadora trans que obtiene ese galardón en las Islas.

«Hemos estado doblemente al margen», explica. «A nosotras nos ha costado más aún encontrar un mercado en el que poder publicar nuestras historias», añade.

La grancanaria comienza en los 2000 a despuntar en los circuitos artísticos elaborando collages cargados de mensajes escritos de su puño y letra donde intercala reflexiones personales con títulos y fragmentos de canciones o populares slogans publicitarios, entre otros recursos. Su obra plástica ha formado parte de exposiciones como David Bowie Is, en el museo Victoria&Albert de Londres, o Piaf, en la Biblioteca Nacional de París. De hecho, reproducciones de sus trabajos se comercializan en las tiendas de galerías tan importantes como el Centro Pompidou de Málaga.

Aunque su salto a la literatura llega casi por casualidad tras participar en un taller de escritura autobiográfica que organiza el artista Aitor Saraiba, de donde nace su obra El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop (Lunwerg, 2016), Roberta Marrero ya había publicado la exitosa novela gráfica Dictadores (Hidroavión, 2015), una serie de retratos donde nefastos personajes históricos como Francisco Franco, Adolf Hitler y Vladimir Putin, entre otros, desfilan travestidos y luciendo en el rostro el rayo con el que David Bowie aparece en la portada de su disco Aladdin Sane o el característico lazo de la gatita Hello Kitty.

A esas dos publicaciones le siguieron We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+ (Lunwerg, 2018), Tranquilas: Historias para ir solas por la noche (Ed. Lumen, 2019), Todo era por ser fuego (Continta me tienes, 2022) y Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (Continta Me tienes, 2022), su último trabajo, presentado el pasado sábado en el marco de la Feria del Libro de La Laguna, en Tenerife, una cita que ha servido de preludio para el acto institucional de reconocimiento que este lunes a las once de la mañana tendrá lugar en el Centro Atlántico de Juventud, en la localidad de La Laguna. Una hora antes y dentro del marco del Laboratorio Dolores Campos-Herrero, Marrero impartirá una clase magistral sobre creación literaria. Paralelamente se lanzará en las redes institucionales del área de Cultura una píldora audiovisual que contiene una entrevista a la artista canaria realizada para el Día de las Escritoras 2022, iniciativa nacida en 2016 como una conmemoración a nivel estatal para recuperar y visibilizar el legado de las autoras, con el fin de equilibrar un canon literario históricamente excluyente. La celebración, de carácter anual, se convoca en torno a la festividad de Teresa de Jesús, el 15 de octubre, y se celebra el lunes más cercano a esta fecha.

Con esta son cinco las ediciones de un reconocimiento literario que en Canarias obtuvo por primera vez en 2018 la escritora Elsa López, nacida en Fernando Poo (Guinea española) y criada en La Palma, y los años posteriores recibieron la gomera Isabel Medina y las tinerfeñas Olga Rivero Jordán y María Teresa de Vega, lista a la que ahora se suma la grancanaria Roberta Marrero.

Del punk al pop

El discurso creativo de Roberta Marrero se nutre de referentes tan diversos como el punk,

la cultura musical y estética del pop, la imaginería religiosa, los iconos del cine clásico, Tom of Finland, las hermanas Bronte, la también escritora transgénero Camila Sosa o, entre otros, el universo Marvel. Además, a la actividad creativa de Marrero se añade en los últimos años su faceta de conferenciante y ocasional tertuliana televisiva en espacios informativos como La noche en 24 horas, en el Canal 24 horas de RTVE. Su polifacético trabajo está atravesado por una mirada desmitificadora de los estereotipos diversofóbicos y la reivindicación de las genealogías de la cultura pop como factor esencial de empoderamiento en las poblaciones LGTBIQ+, sobre todo en los años 80 y 90 del siglo pasado.

«Cuando escribo», explica sobre la manera en la que se enfrenta al folio en blanco, «lo hago de manera inconsciente, sin pensar demasiado en lo que estoy haciendo ni en lo que estoy escribiendo», añade. Una referencia sobre ella publicada por el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) relaciona «la mirada crítica» de la artista con «su propia experiencia como niña y adolescente en un ambiente familiar que no favoreció las preguntas y un universo escolar violento contra la niña diferente». De aquellas vivencias y su bagaje cultural surge la personal mirada de esta autora cuya creación más importante es, sin duda, la propia Roberta Marrero.